SATRA và những cú bắt tay mở rộng hệ sinh thái

Không chỉ tìm kiếm lợi nhuận, SATRA đang mở rộng mạng lưới hợp tác từ bán lẻ, logistics, giáo dục, công nghệ đến y tế và an sinh xã hội. Những cái bắt tay được doanh nghiệp xác định là bước đi dài hạn, hướng tới tạo thêm giá trị cho người dân và mở rộng không gian tăng trưởng.

Đây không phải là những "cú bắt tay" ngẫu nhiên hay mang tính phong trào. Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, từng biên bản ghi nhớ (MoU) đều nằm trong lộ trình được tính toán kỹ lưỡng bởi Tổng Giám đốc Lâm Quốc Thanh cùng ban lãnh đạo SATRA.

Trong bối cảnh kinh tế trong nước đối mặt với nhiều áp lực như lạm phát, lãi suất và giá nhiên liệu gia tăng, nỗ lực vượt qua khó khăn của SATRA tiếp tục khẳng định vai trò là một doanh nghiệp nhà nước (DNNN) nòng cốt của TP.HCM. Mới đây, thông qua nhiều chủ trương - đặc biệt là Nghị quyết 79-NQ/TW - Chính phủ đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn cơ chế cho DNNN, tạo điều kiện cho những "cánh chim đầu đàn" bứt phá không gian phát triển và khẳng định vị thế. Yêu cầu đó đòi hỏi sự chuyển mình quyết liệt từ các doanh nghiệp, trong đó có SATRA.

Xây dựng hệ sinh thái từ niềm tin bền vững

Hệ sinh thái niềm tin và định hướng gia tăng hợp tác chiến lược của SATRA đã được nung nấu qua nhiều năm. Ở mảng dịch vụ, SATRA đẩy mạnh hợp tác sâu rộng với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco), Saigontourist Group và Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 TPHCM (HURC1) nhằm khai thác tối đa thế mạnh của nhau, tạo động lực phát triển chung cho thành phố.

Liên minh thương hiệu Sài Gòn, trong đó có SATRA, ký kết hợp tác đồng hành cùng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: SATRA

Mô hình kết nối doanh nghiệp - nhà trường được SATRA hiện thực hóa thông qua việc hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học lớn. Bằng việc ký kết với Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH), Đại học Sài Gòn và Đại học Tôn Đức Thắng, SATRA xây dựng môi trường học tập gắn liền với thực hành, góp phần nâng cao kỹ năng và năng lực nghiệp vụ cho sinh viên.

Việc hoàn thiện hệ sinh thái hiện đại được thúc đẩy mạnh mẽ qua các cú bắt tay chiến lược về công nghệ và logistics. SATRA hợp tác dài hạn với Tập đoàn FPT để hiện đại hóa hạ tầng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý vận hành; đồng thời ký kết với Viettel Warehousing (VWS) trong mảng vận hành chuỗi cung ứng, nhằm mang lại lợi ích tối ưu cho khách hàng.

Mở rộng mạng lưới đối tác sang lĩnh vực y tế là định hướng tiếp theo được Tổng Giám đốc Lâm Quốc Thanh nhấn mạnh. Thời gian tới, SATRA sẽ chú trọng đẩy mạnh hợp tác với các bệnh viện và cơ sở y tế trên địa bàn.

Đồng hành cùng các tổ chức chính trị - xã hội là cam kết xuyên suốt của SATRA trong hành trình thực hiện trách nhiệm cộng đồng. Phối hợp với Liên đoàn Lao động TP.HCM và Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, doanh nghiệp định kỳ tổ chức các phiên chợ giảm giá, "Phiên chợ nghĩa tình", "Siêu thị 0 đồng" và các chương trình bình ổn giá, trực tiếp cung cấp hàng hóa thiết yếu miễn phí đến người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Các máy bán hàng tự động của Satrafoods đã đưa vào hoạt động, phục vụ khách hàng tại hệ thống Metro TPHCM. Ảnh: SATRA

Theo kế hoạch vừa ký kết giữa SATRA và Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, thùng từ thiện sẽ được đặt tại từng điểm bán trong hệ thống, lan tỏa sự sẻ chia giữa cán bộ, nhân viên, khách hàng với những đối tượng yếu thế.

“Nâng cao chất lượng sống của người dân là mục tiêu cốt lõi trong chiến lược phát triển dài hạn của SATRA”, Tổng Giám đốc Lâm Quốc Thanh chia sẻ. Bên cạnh việc củng cố năng lực nội tại, doanh nghiệp luôn đặt tâm huyết vào việc đưa những sản phẩm tốt nhất đến với cộng đồng.

Trước những trăn trở về an toàn thực phẩm tại các trường học, bệnh viện và nhà máy được báo chí phản ánh thời gian qua, ông Thanh bày tỏ sự đau xót khi các em nhỏ, y bác sĩ và người công nhân chưa được thụ hưởng bữa ăn thực sự an toàn, đầy đủ dinh dưỡng. Từ đó, khát vọng đưa nguồn thực phẩm chất lượng, đảm bảo vệ sinh đến từng bếp ăn tập thể luôn là ấp ủ lớn của lãnh đạo doanh nghiệp.

Xây dựng mạng lưới an sinh bền vững là bản chất của các thỏa thuận hợp tác thay vì những mục tiêu ngắn hạn. Nhấn mạnh định hướng này, ông Lâm Quốc Thanh khẳng định “các ký kết chiến lược của SATRA không mang tính thời điểm mà được thiết kế bài bản, có tổ chức và có tiêu chí đo lường hiệu quả rõ ràng nhằm tạo ra giá trị lâu dài”.

Niềm tin và sự minh bạch trở thành tấm lá chắn vững chắc giúp doanh nghiệp bán lẻ nội như SATRA đứng vững trên thị trường. Trong bối cảnh thị phần bán lẻ bị chia sẻ mạnh mẽ bởi các tập đoàn nước ngoài sở hữu tiềm lực tài chính lớn, cùng yêu cầu ngày càng khắt khe từ người tiêu dùng, SATRA đã lựa chọn con đường chinh phục niềm tin từ những hành động nhân văn và thiết thực.

Giới phân tích đánh giá chuỗi ký kết hợp tác của SATRA là bước đi nhạy bén, giúp doanh nghiệp không chỉ mở rộng tập khách hàng mà còn tạo ra sự cộng hưởng, hỗ trợ lẫn nhau giữa các hệ sinh thái, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Bài toán cân bằng “hai vai”

Cân bằng giữa hoạt động kinh doanh và trách nhiệm xã hội chưa bao giờ là câu chuyện dễ với mỗi doanh nghiệp nhà nước. Đặc biệt theo ông Thanh, trong tầm nhìn đến năm 2030, SATRA được kỳ vọng phát triển mạnh mẽ mang tầm cỡ khu vực.

Hiệu quả từ chiến lược hợp tác năm 2025 tạo nền tảng vững chắc cho các mục tiêu tăng trưởng bứt phá trong năm 2026. Năm 2025, doanh thu của SATRA từ hệ thống Saigontourist Group tăng 148%, từ Sawaco tăng hơn 44%, và từ các chương trình phục vụ công nhân phối hợp với Liên đoàn Lao động TP.HCM tăng hơn 24%. Trên cơ sở đó, năm 2026, SATRA đặt mục tiêu tăng 115% tổng doanh thu từ mảng hợp tác chiến lược so với năm 2025.

Hệ thống bán lẻ SATRA tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội nhằm mang những sản phẩm tốt nhất đến với cộng đồng. Ảnh: SATRA

Đồng thời, toàn tổng công ty phấn đấu đạt mức tăng trưởng doanh thu chung 14% so với năm 2025, với tổng lợi nhuận dự kiến vượt mốc 11.000 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2024.

Đẩy mạnh liên kết toàn diện cả bên trong lẫn bên ngoài là trọng tâm kế hoạch hoạt động tiếp theo của SATRA. Về liên kết bên ngoài, doanh nghiệp vừa duy trì triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký, vừa chủ động tìm kiếm đối tác mới để không ngừng mở rộng hệ sinh thái.

SATRA đẩy mạnh liên kết toàn diện, cả nội bộ lẫn việc tìm kiếm đối tác mới để không ngừng mở rộng hệ sinh thái. Ảnh: SATRA

Trong nội bộ, SATRA sẽ phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị thành viên như VISSAN, APT, CJ Cầu Tre cùng tổ chức Công đoàn Tổng công ty và công đoàn các đơn vị để triển khai các chương trình ưu đãi dành riêng cho người lao động khi mua sắm trong hệ thống bán lẻ SATRA, qua đó thắt chặt sự gắn kết toàn hệ thống.

Song song đó, doanh nghiệp còn chú trọng nâng cao nội lực và chuyển đổi số toàn diện là giải pháp then chốt để doanh nghiệp bảo đảm phát triển bền vững. Trong năm 2026, SATRA tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến số mới, tái cơ cấu mô hình bán lẻ theo hướng hiện đại, đồng thời tập trung đầu tư hạ tầng thương mại, logistics và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Mục tiêu chiến lược đặt ra là đến năm 2030, toàn bộ hoạt động của SATRA sẽ vận hành hoàn toàn trên nền tảng số, tích hợp và phân tích dữ liệu lớn (Big Data).

Cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods đã có mặt tại phường Bình Dương, TPHCM. Ảnh: SATRA

Mở rộng thị trường xuất khẩu là hướng đi giúp SATRA linh hoạt thích ứng với những biến động kinh tế. Doanh nghiệp sẽ tập trung nâng cao chất lượng nguồn hàng nhằm đáp ứng khắt khe các nhu cầu thị trường, gia tăng năng lực cạnh tranh và bảo đảm tuyệt đối về an toàn thực phẩm.

Kiên định triết lý "đi chậm nhưng đi chắc", ban lãnh đạo SATRA dưới sự dẫn dắt của Tổng Giám đốc Lâm Quốc Thanh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu chung. Đó là cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái thương mại tử tế, nơi sự phát triển của doanh nghiệp luôn song hành cùng lợi ích và sự tin tưởng của người dân.