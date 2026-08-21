Người phụ nữ và Con Voi Xanh- Câu chuyện phía sau biểu tượng 30 năm của Thuận Phong

Có những sản phẩm chưa cần nhắc tên thương hiệu, người ta vẫn có thể nhận ra ngay đó là sản phẩm nào. Với nhiều thế hệ người Việt, hình ảnh người phụ nữ và Con Voi Xanh trên chai keo 502 đã trở thành một phần kí ức quen thuộc, hiện diện bình dị trong đời sống từ những năm 90, xuất hiện trong những cửa hàng tạp hoá, góc bàn làm việc, xưởng gỗ, tiệm sửa chữa hay trong những căn bếp của gia đình. Nhưng phía sau hình ảnh quen thuộc ấy là gì? Vì sao một thiết kế bao bì có thể được duy trì qua nhiều năm và trở thành dấu hiệu nhận biết của một thương hiệu?

"Nhớ mặt, nhớ chai" nhưng liệu có gọi đúng tên thương hiệu

Như một mảnh ghép thân quen thường ngày, chai keo 502 in hình người phụ nữ và con voi xanh đã lặng lẽ xuất hiện khắp mọi nơi và hiện diện trong biết bao gia đình. Cần chút keo để gắn lại món đồ chơi bị gãy hay đơn giản là nối liền đôi dép bị đứt quai rồi lại vụng về để keo dính lên tay gỡ mãi mới ra được. Mỗi việc làm đều rất nhỏ nhưng hình ảnh chai keo 502 lại luôn xuất hiện và trở nên một nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống.. Hầu như ai cũng từng ít nhất một lần vụng về dính keo vào tay khi loay hoay gắn lại món đồ chơi gãy, hay chữa vội đôi dép chẳng may đứt quai.

Người Việt có thể không nhớ tên Thuận Phong nhưng lại thuộc lòng từng chi tiết trên vỏ chai như một thói quen. Mỗi lần ra tiệm mua, hầu hết chúng ta chỉ quen miệng gọi “keo 502”, “keo cô gái” hay “keo con voi”. Vậy mối liên kết và câu chuyện giữa các đặc điểm nhận diện đó với Keo dán Thuận Phong - thương hiệu thầm lặng đứng sau chất keo suốt hơn 30 năm là gì?

Biểu tượng người phụ nữ và con voi xanh đã gắn liền với ký ức lao động và sinh hoạt của nhiều thế hệ người Việt.

Giải mã câu chuyện thương hiệu: Chân dung, biểu tượng và chữ "Tín" của nhà sáng lập Thuận Phong

Cùng nhìn lại đời sống kinh doanh những năm 90, khi việc đưa hình ảnh con người lên bao bì không phải là việc quá xa lạ: Nhiều doanh nghiệp thường lựa chọn gương mặt của mình hay người thân để đưa lên bao bì như một lời bảo chứng cho thương hiệu của riêng mình và hơn thế nữa là dấu hiệu nhận biết giúp người mua hàng dễ dàng nhận ra sản phẩm của mình giữa hàng ngàn các sản phẩm khác trên thị trường.

Người miền Nam từng thương nhớ hình ảnh Xà bông Cô Ba với gương mặt người phụ nữ Nam Bộ phúc hậu, hay hũ dầu gió ông già Siang Pure Thái Lan quen thuộc trên tủ thuốc mỗi nhà…Thuận Phong cũng lựa chọn một cách tiếp cận người tiêu dùng gần gũi như vậy. Hình ảnh người phụ nữ xuất hiện trên bao bì keo 502 không đơn thuần là một chi tiết trang trí. Theo câu chuyện thương hiệu, đó là hình ảnh gắn liền với nhà sáng lập - Vợ của ông. Giữa thời điểm khái niệm quảng cáo còn rất sơ khai, việc đưa hình ảnh người vợ lên vỏ chai keo chính là cách ông đặt trọn danh dự, sự tử tế và uy tín gia đình vào từng sản phẩm bán ra thị trường.

Vì sao là Con Voi Xanh?

Bên cạnh chân dung người phụ nữ, biểu tượng con voi xanh cũng mang theo câu chuyện làm nghề đầy tâm huyết. Con voi tượng trưng cho sức mạnh, uy nghiêm và sự trường tồn mãi theo thời gian. Màu xanh đại diện cho sự tươi mới, an tâm và gắn kết lâu dài. Hình ảnh con voi xanh chính là lời khẳng định về một chất keo chắc chắn, chịu lực và bền vững với năm tháng của nhà sáng lập keo dán Thuận Phong.

Bắt gặp chai keo Thuận Phong hôm nay, người ta vẫn thấy lại trọn vẹn nét vẽ của hơn ba mươi năm về trước:. Một gương mặt nhân hậu, nếp áo gọn gàng và mái tóc đen mun của “cô gái Thuận Phong” cùng với hình ảnh mạnh mẽ của Con Voi Xanh được thể hiện trên bao bì không chỉ là tình cảm gia đình sâu sắc mà nhà sáng lập muốn gửi gắm, mà còn khẳng định bản lĩnh chắc chắn của một thương hiệu có nền tảng thật. Không cần phô trương hoa mỹ, Thuận Phong chọn dùng chính nếp nhà truyền thống, sự chân thành và bề dày lịch sử để làm bảo chứng trọn vẹn cho chữ “Tín” với người tiêu dùng.

Giá trị chỉ đến từ một thương hiệu có nền tảng và bề dày lịch sử

Hơn 30 năm và những dấu hiệu nhận diện luôn được duy trì, điều tạo nên cảm giác an tâm của người dùng Việt không đến từ những lời quảng cáo rầm rộ, mà đến từ một sản phẩm luôn giữ trọn lời hứa "Chắc - Bền - Tín" của Thuận Phong.

Để giúp người tiêu dùng chọn đúng sản phẩm chính hãng giữa thị trường xuất hiện nhiều mặt hàng có hình thức tương tự, Thuận Phong chia sẻ bộ dấu hiệu nhận diện chuẩn gồm: Cụm logo AID.BOND, tên thương hiệu Thuận Phong, cụm logo 502 có hình ảnh cô gái Thuận Phong và dòng chữ “Con Voi Xanh”. Việc nhận biết đúng các yếu tố này giúp người tiêu dùng an tâm lựa chọn đúng các sản phẩm từKeo dán Thuận Phong.

Bộ nhận diện nguyên bản gói gọn uy tín và bề dày lịch sử hơn 30 năm của Keo dán Thuận Phong.

Với keo dán Thuận Phong, câu chuyện về người phụ nữ phúc hậu hay hình ảnh Con Voi Xanh trên bao bì không chỉ là dấu hiệu riêng để nhận biết sản phẩm, mà còn là cách thương hiệu thể hiện sự tử tế và cái tâm khi làm nghề, từng bước xây dựng niềm tin với người dùng Việt qua nhiều năm tháng.

"Có những thương hiệu chúng ta không nhớ tên ngay từ đầu, nhưng lại nhận ra ngay khi nhìn thấy. Với người tiêu dùng Việt, đó là hình ảnh chai keo 502 con voi xanh của Thuận Phong."