Hai người đã nhận 100 triệu đồng từ Trà Dr Thanh, ai sẽ là người thứ 3?

Hơn 7 triệu mã dự thưởng được gửi về, trên 400.000 giải thưởng đã tìm thấy chủ nhân và 2 khách hàng đã may mắn nhận giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng. Khi chương trình “Xé ngay trúng liền” chỉ còn ít ngày, chiếc nhãn chai tiếp theo liệu có đưa một khách hàng khác trở thành chủ nhân của giải thưởng lớn nhất?

Trong suốt 4 tháng diễn ra chương trình khuyến mãi hè “Xé ngay trúng liền”, hàng triệu chiếc nhãn chai Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ và Nước tăng lực Number 1 đã được xé ra ở nhiều nơi trên cả nước.

Đó có thể là khoảnh khắc nghỉ giữa ca của một công nhân tại công trường, một buổi giải lao trong quán nước ven đường hay trên những chuyến xe đường dài. Cũng có khi, chiếc nhãn chai được mở ra đơn giản sau một ngày làm việc dưới cái nắng mùa hè.

Những khoảnh khắc rất đỗi đời thường ấy đã tạo nên hơn 7 triệu mã dự thưởng gửi về chương trình và hơn 400.000 giải thưởng được trao tới tay khách hàng.

Đáng chú ý, trong số đó, 2 khách hàng đã trở thành chủ nhân của giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng, nhiều khách hàng cũng đã nhận giải Nhất trị giá 10 triệu đồng cùng hàng trăm nghìn phần quà khác.

Tuy nhiên, hành trình “Xé ngay trúng liền” vẫn chưa dừng lại. Trong 3 giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng, hiện đã có 2 giải tìm được chủ nhân. Một giải Đặc biệt cuối cùng vẫn đang chờ được gọi tên.

Mỗi lần xé nhãn là thêm một lần chờ đợi

Với những người đã theo dõi chương trình từ đầu, việc hai giải Đặc biệt lần lượt tìm được chủ nhân càng khiến cuộc đua tìm kiếm giải thưởng cuối cùng trở nên hấp dẫn.

Trà Xanh Không Độ là thức uống quen thuộc của Thảo trong những ngày làm việc kéo dài. Những ca làm 8 tiếng, công việc phải phục vụ khách liên tục khiến cô thường lựa chọn loại nước giải khát này để giải nhiệt và giảm cảm giác căng thẳng, mệt mỏi.

Biết đến chương trình từ những ngày đầu, Thảo thường xé nhãn và gửi mã dự thưởng sau khi sử dụng sản phẩm.

“Em theo dõi chương trình từ đầu. Thấy liên tiếp nhiều người nhận giải 10 triệu nên càng có động lực tham gia. Mỗi lần xé nhãn là em nhắn mã ngay. Biết đâu may mắn sẽ đến đúng lúc mình cần nhất”, Thảo chia sẻ.

Với cô, mỗi mã dự thưởng gửi đi không chỉ là một lần tham gia mà còn là thêm một cơ hội chờ đợi cuộc gọi từ Ban tổ chức.

Và Thảo cũng không phải người duy nhất đang chờ một cuộc gọi như vậy.

Không chỉ giải nhiệt, giảm căng thẳng mệt mỏi, mỗi chai Trà Xanh Không Độ còn mang đến cho nhiều bạn trẻ thêm một cơ hội gặp may mắn khi tham gia chương trình "Xé ngay trúng liền".

Từ một người trúng thưởng, nhiều người cùng thử vận may

Những câu chuyện về người trúng thưởng đang tiếp tục tạo hiệu ứng trong cộng đồng người tham gia.

Sau khi câu chuyện một nữ công nhân tại Đồng Nai trở thành chủ nhân của giải Đặc biệt 100 triệu đồng nhờ uống Number 1 được chia sẻ, những giờ nghỉ giữa ca của các đồng nghiệp cũng có thêm một hoạt động mới. Nhiều người rủ nhau xé nhãn chai và gửi mã dự thưởng với hy vọng người tiếp theo có thể là mình.

Tại công trình lọc dầu ở Quảng Ngãi, nơi anh Đỗ Cao Thức làm việc, câu chuyện trong giờ nghỉ giờ đây đôi khi bắt đầu bằng một câu hỏi rất đơn giản: “Hôm nay xé nhãn chai Number 1 chưa?”.

Ở Nha Trang, sau khi Trần Trương Lộc nhận giải Nhất trị giá 10 triệu đồng, một số đồng nghiệp tại nhà hàng nơi anh làm việc cũng bắt đầu chú ý hơn đến chương trình. Sau mỗi lần sử dụng Number 1, Trà Dr Thanh hay Trà Xanh Không Độ, họ lại nhập mã dự thưởng để thử vận may.

Tại Đắk Lắk, câu chuyện của Phan Thị Lan Anh cũng thu hút sự quan tâm của bạn bè. Sau khi biết cô nhận được giải thưởng 10 triệu đồng, nhiều người đã hỏi Lan Anh về cách thức tham gia chương trình.

Từ Đồng Nai, Quảng Ngãi, Nha Trang đến Đắk Lắk và nhiều địa phương khác, những chiếc nhãn chai tiếp tục được mở ra. Người tham gia có thể khác nhau về công việc, độ tuổi hay hoàn cảnh, nhưng đều có chung một suy nghĩ: “Biết đâu hôm nay sẽ đến lượt mình.”

Danh sách khách hàng trúng giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng và giải Nhất trị giá 10 triệu đồng liên tục được nối dài trong suốt mùa hè.

Ai sẽ nhận 100 triệu đồng cuối cùng?

Hơn 7 triệu mã dự thưởng được gửi về và trên 400.000 giải thưởng đã tìm được chủ nhân là những con số cho thấy sức hút của chương trình “Xé ngay trúng liền”.

Đằng sau những con số ấy là hàng triệu lần xé nhãn, hàng triệu lần chờ đợi kết quả và hàng trăm nghìn niềm vui khi khách hàng nhận được thông báo trúng thưởng.

Trong những ngày cuối chương trình, hành trình này vẫn tiếp tục. Mỗi ngày vẫn có thêm mã dự thưởng được gửi đi, những khách hàng trúng thưởng được liên hệ xác minh và các thủ tục nhận giải tiếp tục được hoàn tất.

Đặc biệt, cơ hội sở hữu giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng vẫn còn với một khách hàng may mắn.

Chương trình “Xé ngay trúng liền” sẽ kéo dài đến hết ngày 31/8. Sau đó, vào ngày 4/9, Ban tổ chức sẽ livestream quay số để tìm ra 1 khách hàng trúng giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng lần thứ 3 cùng 10 khách hàng nhận giải Nhất, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

Như vậy, chiếc nhãn chai tiếp theo hoàn toàn có thể mở ra một bất ngờ lớn. Trong những ngày cuối cùng của chương trình, hàng nghìn, hàng triệu người vẫn đang chờ xem cuộc gọi đặc biệt ấy sẽ đến với ai.

Mùa hè “Xé ngay trúng liền” vì thế vẫn chưa khép lại. Bởi ở đâu đó, có thể ngay hôm nay, một chiếc nhãn chai lại được xé ra, một mã dự thưởng được gửi đi và một cái tên mới có thể trở thành chủ nhân thứ 3 của giải Đặc biệt 100 triệu đồng.