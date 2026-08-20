Khơi thông dòng vốn, tạo lực đẩy cho ngành sầu riêng phát triển bền vững

TPO - Để ngành hàng sầu riêng chuyển từ tăng trưởng nhanh sang phát triển bền vững, nguồn vốn tín dụng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đầu tư vùng nguyên liệu, chế biến sâu, logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh. Ngân hàng Nhà nước cho biết đang triển khai nhiều giải pháp để khơi thông dòng vốn, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn lực phù hợp.

Sầu riêng đang đứng trước cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu, nhưng để phát triển bền vững, ngành hàng cần nguồn lực đầu tư lớn cho toàn bộ chuỗi giá trị. Từ vùng nguyên liệu, thu mua, bảo quản, chế biến đến logistics, mỗi khâu đều cần dòng vốn đủ mạnh và phù hợp.

Trao đổi về vấn đề này tại tọa đàm Gỡ điểm nghẽn ngành hàng sầu riêng, kiến tạo xuất khẩu bền vững, ông Trần Anh Quý - Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - cho biết ngành ngân hàng luôn đồng hành, đưa dòng vốn đến gần hơn với doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân.

Ông Trần Anh Quý - Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - khẳng định ngành ngân hàng luôn sát cánh cùng ngành nông nghiệp nói chung và ngành hàng sầu riêng nói riêng. Ảnh: Hoàng Tuyên.

"Ngành ngân hàng nhận thức rõ vai trò của nông nghiệp trong nền kinh tế. Đây là ngành kinh tế dân sinh và luôn là một trong những lĩnh vực được ưu tiên cấp tín dụng. Chúng tôi xác định nhiệm vụ hỗ trợ, đồng hành cùng phát triển nông nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hướng dòng vốn tín dụng đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn", ông Trần Anh Quý nêu.

Tinh thần đồng hành này được thể hiện rõ qua việc các tổ chức tín dụng dành nguồn lực lớn cho lĩnh vực nông nghiệp. Cụ thể, dư nợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn hiện chiếm khoảng 25% tổng dư nợ của toàn hệ thống ngân hàng dành cho lĩnh vực này.

Tại tọa đàm, ông Trần Anh Quý cũng thông tin về cơ chế tín dụng của Ngân hàng Nhà nước. Từ năm 2016, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành cơ chế cho vay chung để các tổ chức tín dụng thực hiện cấp tín dụng cho khách hàng.

“Hoạt động cấp tín dụng cũng được định hướng theo dòng tiền của doanh nghiệp. Nguồn vốn tín dụng không chỉ hỗ trợ đầu tư mà còn góp phần định hướng doanh nghiệp quản trị dòng tiền hiệu quả hơn”, ông Trần Anh Quý chia sẻ.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ, giảm chi phí, đa dạng sản phẩm tín dụng là những giải pháp được ngành ngân hàng thúc đẩy để hỗ trợ doanh nghiệp. Ảnh: Hoàng Tuyên.

Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, trong hoạt động sản xuất kinh doanh, một trong những rủi ro lớn của doanh nghiệp đến từ việc quản trị dòng tiền. Có những doanh nghiệp hoạt động tốt nhưng chỉ cần gặp vấn đề về dòng tiền cũng có thể rơi vào khó khăn ngay lập tức. Vì vậy, việc cấp tín dụng dựa trên dòng tiền là định hướng mà ngành ngân hàng đã triển khai trong nhiều năm qua.

Hiện nay, các tổ chức tín dụng cũng đa dạng phương thức cấp tín dụng, từ cho vay từng lần, cấp hạn mức tín dụng, hạn mức dự phòng đến các phương thức cho vay quay vòng, tuần hoàn, nhằm đáp ứng linh hoạt nhu cầu vốn của doanh nghiệp.

Liên quan đến hoạt động điều hành tín dụng, ông Trần Anh Quý cho biết Ngân hàng Nhà nước hằng năm đều ban hành Chỉ thị số 01, trong đó xác định rõ định hướng tập trung vốn cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Các tổ chức tín dụng được yêu cầu triển khai nhiều giải pháp như ứng dụng công nghệ, giảm chi phí, đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, nâng cao khả năng tiếp cận vốn và tăng cường kết nối với khách hàng.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là ngành hàng sầu riêng, ngành ngân hàng cũng thường xuyên phối hợp với các cơ quan chuyên môn để cập nhật thông tin, tham mưu giải pháp tín dụng, đồng thời tổ chức các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, đào tạo, tập huấn về phương thức cấp tín dụng mới.

Theo ông Quý, đến tháng 6/2026, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của toàn hệ thống đạt gần 4,4 triệu tỷ đồng, tăng trưởng gần 5% và chiếm khoảng 22% tổng dư nợ của nền kinh tế. Trong đó, tín dụng dành cho lĩnh vực nông nghiệp đạt khoảng 2,3 triệu tỷ đồng, chiếm 52,54%.

“Những con số này cho thấy sự tập trung nguồn lực tín dụng của ngành ngân hàng đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi và phát triển nông nghiệp bền vững”, ông Trần Anh Quý nhận định.

﻿ Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho rằng cần khơi thông dòng vốn tín dụng, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu, logistics, nâng cao sức cạnh tranh ngành hàng.

Tuy nhiên, đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng cho rằng sự kết nối, trao đổi thông tin giữa ngân hàng và doanh nghiệp vẫn cần tiếp tục được cải thiện. Đây là cơ sở để ngành ngân hàng nghiên cứu, điều chỉnh các giải pháp tín dụng phù hợp hơn với từng ngành hàng, nhất là những lĩnh vực mới, có tốc độ tăng trưởng nhanh hoặc tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trong thời gian tới, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho rằng cần tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương và hệ thống ngân hàng để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là khuyến khích tín dụng phục vụ đầu tư nhà máy chế biến sâu, logistics, nâng cao giá trị sản phẩm.

“Đối với ngành sầu riêng, cần có sự phối hợp đồng bộ để tháo gỡ các điểm nghẽn từ vốn, chế biến, logistics đến thị trường, qua đó hướng tới mục tiêu phát triển ngành hàng bền vững”, ông Trần Anh Quý nhấn mạnh.