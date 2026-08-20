Chăn nuôi Bắc Ninh giữ đà tăng trưởng, chủ động 'lá chắn' dịch bệnh

Dù đối mặt với biến động giá vật tư đầu vào, thị trường tiêu thụ và nguy cơ dịch bệnh, ngành chăn nuôi, thú y và thủy sản Bắc Ninh vẫn duy trì đà tăng trưởng, từng bước chuyển sang sản xuất tập trung, an toàn sinh học và ứng dụng công nghệ cao.

Phóng viên Báo Tiền Phong có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Thọ - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bắc Ninh về kết quả sản xuất, công tác phòng chống dịch bệnh và định hướng phát triển thời gian tới.

Thưa ông, trong bối cảnh giá vật tư đầu vào và thị trường tiêu thụ còn nhiều biến động, bức tranh chăn nuôi tỉnh Bắc Ninh có điểm gì đáng chú ý?

Ông Nguyễn Hữu Thọ: Có thể khẳng định sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cơ bản duy trì ổn định và tiếp tục chuyển dịch theo hướng tập trung, an toàn sinh học, ứng dụng công nghệ cao và liên kết theo chuỗi giá trị.

Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước hết tháng 8/2026 đạt 275.000 tấn, bằng 69,6% kế hoạch năm. Ngành phấn đấu hết năm đạt 402.200 tấn, theo kế hoạch tăng trưởng 2 con số của ngành Nông nghiệp và Môi trường.

Chăn nuôi ở tỉnh Bắc Ninh đạt nhiều kết quả nổi bật.

Đàn trâu hiện có 29.500 con; đàn bò 114.700 con; đàn lợn 1,183 triệu con; đàn gia cầm 27,45 triệu con, trong đó đàn gà khoảng 24 triệu con. Các chỉ tiêu này đạt và vượt kế hoạch năm.

Những con số trên cho thấy năng lực sản xuất của ngành vẫn được duy trì tốt, từng bước chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang trang trại tập trung, an toàn sinh học và ứng dụng khoa học công nghệ.

Một trong những vấn đề người chăn nuôi quan tâm nhất hiện nay là dịch bệnh. Bắc Ninh đã kiểm soát vấn đề này như thế nào?

Ông Nguyễn Hữu Thọ: Dịch bệnh vẫn là nguy cơ thường trực đối với ngành chăn nuôi. Trong 8 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh xảy ra Dịch tả lợn Châu Phi và Cúm gia cầm tại một số xã, phường.

Đối với Dịch tả lợn Châu Phi, dịch xảy ra tại 4 xã, phường gồm Ngọc Thiện, Chi Lăng, Đa Mai và Nhân Hòa, khiến 1.628 con lợn buộc phải chôn hủy. Đối với Cúm gia cầm, dịch xảy ra tại Đông Cứu, Đại Lai, Chi Lăng và Đa Mai, khiến 4.223 con gia cầm phải chôn hủy. Đến ngày 19/8, còn một hộ tại phường Đa Mai có dịch chưa qua 21 ngày.

Cán bộ Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bắc Ninh triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh cho gia súc và gia cầm.

Các dịch bệnh nguy hiểm khác không xảy ra; những bệnh thông thường xuất hiện lẻ tẻ tại các địa phương được kiểm soát, điều trị kịp thời.

Chi cục đã phối hợp với các địa phương thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt đối với Dịch tả lợn Châu Phi, Viêm da nổi cục, Lở mồm long móng; đồng thời tiêm phòng bổ sung vắc xin cho đàn vật nuôi.

Các ổ dịch xuất hiện từ đầu năm đến nay đều được xử lý dứt điểm, không để lây lan sang các hộ, cơ sở và địa bàn lân cận.

Công tác giám sát dịch bệnh được triển khai như thế nào để hạn chế nguy cơ dịch lan rộng, thưa ông?

Ông Nguyễn Hữu Thọ: Quan điểm phòng bệnh là chính, chủ động giám sát, phát hiện sớm, xử lý nhanh, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành các kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, thủy sản; đồng thời có kế hoạch phòng, chống Cúm gia cầm, Lở mồm long móng và Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2026-2030.

Chi cục tập trung vào 5 nhóm giải pháp. Trước hết là tăng cường giám sát, cảnh báo sớm, lấy mẫu xét nghiệm tại các địa bàn, cơ sở và khu vực nguy cơ cao. Việc giám sát được thực hiện tại cơ sở chăn nuôi, khu vực tập trung động vật, cơ sở giết mổ, chợ và các ổ dịch.

Thứ hai là đẩy mạnh tiêm phòng. Tỉnh phấn đấu trên 80% tổng đàn vật nuôi thuộc diện tiêm phòng được tiêm đầy đủ theo quy định. Riêng năm 2026, Chi cục đã tổ chức mua 14,2 triệu liều vắc xin Cúm gia cầm và 305.000 liều vắc xin Dại động vật, cùng nhiều vật tư phục vụ phòng, chống dịch.

Cán bộ Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bắc Ninh kiểm tra mô hình nuôi cá theo hướng tự động hóa trên địa bàn tỉnh.

Thứ ba là tăng cường chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát con giống, thức ăn, nước uống, người và phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi.

Thứ tư là kiểm soát vận chuyển, kinh doanh, giết mổ động vật và sản phẩm động vật. Trong 8 tháng, lực lượng chức năng đã kiểm soát 14.233 chuyến vận chuyển theo quy định, phát hiện 52 vụ vi phạm và xử phạt hành chính 415 triệu đồng.

Cuối cùng là xử lý nhanh, quyết liệt khi phát hiện dịch, khoanh vùng, cách ly, tiêu độc khử trùng, tiêu hủy động vật mắc bệnh và tiêm phòng bao vây khi cần thiết.

Lĩnh vực thủy sản của tỉnh Bắc Ninh cũng có những kết quả đáng chú ý. Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn?

Ông Nguyễn Hữu Thọ: Đến tháng 8/2026, diện tích mặt nước đưa vào nuôi trồng thủy sản đạt 16.200 ha, hoàn thành 100% kế hoạch năm. Số lồng nuôi cá trên sông đạt 2.966 lồng, tăng 103,8% so với cùng kỳ.

Sản lượng thủy sản ước đạt 71.071 tấn, trong đó sản lượng nuôi 68.264 tấn, khai thác 2.807 tấn, bằng 71,1% kế hoạch năm. Ngành phấn đấu cả năm đạt 105.000 tấn.

Sản xuất giống cũng được duy trì với khoảng 550 triệu con cá hương, cá giống trong 8 tháng, cơ bản đáp ứng nhu cầu của người nuôi.

Đáng chú ý, toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 100 vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, tổng diện tích 2.989 ha. Đây là nền tảng quan trọng để tổ chức lại sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm thủy sản.

Thời gian tới, ngành sẽ tập trung vào những nhiệm vụ nào để phát triển chăn nuôi, thủy sản bền vững hơn?

Ông Nguyễn Hữu Thọ: Trước hết, ngành tiếp tục theo dõi sát tình hình sản xuất, thị trường và dịch bệnh để kịp thời tham mưu các giải pháp ổn định đàn vật nuôi, nhất là đàn lợn và gia cầm.

Chúng tôi sẽ đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và liên kết chuỗi; tăng cường quản lý chất lượng giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y; hướng dẫn các cơ sở xử lý chất thải, giảm ô nhiễm môi trường.

Một nhiệm vụ quan trọng là tham mưu xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Bắc Ninh về khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi, phù hợp yêu cầu phát triển đô thị, công nghiệp và bảo vệ môi trường.

Trong phòng, chống dịch bệnh, Chi cục tiếp tục bám sát địa bàn, tăng cường giám sát, kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển, tiêm phòng, tiêu độc khử trùng và chuẩn bị triển khai tiêm phòng vụ Thu - Đông.

Đối với thủy sản, ngành tiếp tục quan trắc, cảnh báo môi trường tại các vùng nuôi tập trung và khu vực nuôi cá lồng trên sông; tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển chuỗi liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Mục tiêu xuyên suốt là phát triển chăn nuôi, thủy sản theo hướng hiện đại, an toàn, hiệu quả và bền vững; vừa bảo đảm nguồn thực phẩm, nâng cao thu nhập cho người sản xuất, vừa kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ môi trường.

Xin cảm ơn ông!