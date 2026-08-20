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Hơn 60 doanh nghiệp Trung Quốc đến Đắk Lắk hợp tác sầu riêng

Huỳnh Thủy

TPO - Hơn 60 doanh nghiệp, đơn vị Trung Quốc trực tiếp đến Đắk Lắk tìm kiếm cơ hội hợp tác với ngành sầu riêng, mở ra kỳ vọng chuyển từ thu mua đơn thuần sang xây dựng chuỗi cung ứng chất lượng, minh bạch và bền vững.

Chiều 19/8, tại Đắk Lắk, Chương trình “Gặp gỡ, giao thương, kết nối hợp tác chuỗi cung ứng sầu riêng Việt Nam - Trung Quốc, tỉnh Đắk Lắk năm 2026” diễn ra với sự tham gia trực tiếp của 63 doanh nghiệp, đơn vị Trung Quốc.

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Các đại biểu tham dự chương trình.

Đắk Lắk hiện là một trong những vùng sản xuất sầu riêng lớn nhất cả nước, với hơn 41.000ha, sản lượng năm 2026 ước khoảng 500.000 tấn. Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu chủ lực, đưa sầu riêng trở thành ngành hàng có giá trị lớn nhưng cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát dư lượng và chuỗi cung ứng.

Trong bối cảnh đó, ngành sầu riêng Đắk Lắk đang đứng trước yêu cầu chuyển từ phát triển nhanh sang phát triển bền vững, nâng chất lượng và uy tín thay vì chỉ chạy theo sản lượng và giá cả.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Anh Trung - Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk - nhấn mạnh muốn đi xa, ngành sầu riêng phải dựa trên chất lượng, uy tín và niềm tin giữa các đối tác. Đắk Lắk mong muốn doanh nghiệp Trung Quốc không chỉ đến thu mua mà cùng xây dựng chuỗi cung ứng ổn định, minh bạch, lâu dài, mở rộng hợp tác trong chế biến, kho lạnh, logistics, truy xuất nguồn gốc, công nghệ và xây dựng thương hiệu.

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Sầu riêng Đắk Lắk chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Theo ông Lưu Húc - Giám đốc kinh doanh thị trường nước ngoài, Liên hiệp Hợp tác xã Cung ứng và Tiêu thụ Quảng Tây, đại diện China Coop, sầu riêng có thể trở thành “sợi dây vàng” kết nối vùng sản xuất chất lượng của Việt Nam với thị trường rộng lớn Trung Quốc. Nhu cầu sầu riêng chất lượng cao tại Trung Quốc tiếp tục tăng, nhưng hợp tác cần vượt ra ngoài thu mua, hướng tới chuẩn hóa từ vùng trồng, canh tác, kiểm soát sâu bệnh đến thu hoạch và xử lý sau thu hoạch.

Bà Tăng Hiểu Ngọc - đại diện Tập đoàn Chứng nhận và Giám định Trung Quốc (CCIC) - cho rằng hai nước có cơ hội chuyển từ giao dịch thương mại đơn thuần sang nâng cấp toàn bộ chuỗi giá trị. Trọng tâm là phát triển chuỗi lạnh, số hóa truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng, mở rộng phân phối, xây dựng thương hiệu và đẩy mạnh chế biến sâu.

Từ những kết nối tại chương trình, các bên kỳ vọng hình thành những hợp đồng, dự án đầu tư và mối quan hệ hợp tác thực chất, qua đó nâng giá trị sầu riêng Việt Nam và xây dựng chuỗi ngành hàng bền vững tại thị trường Trung Quốc.

Huỳnh Thủy
#Sầu riêng #Đắk Lắk #Trung Quốc #chuỗi cung ứng #hợp tác #xuất khẩu #chất lượng

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