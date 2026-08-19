EVNCPC bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định dịp Quốc khánh 2/9

Trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) chủ động triển khai phương án vận hành nguồn, lưới điện, tăng cường kiểm tra và bố trí lực lượng ứng trực, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ các hoạt động chính trị, văn hóa và nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân.

Theo đó, các Công ty Điện lực chủ động xây dựng phương án vận hành nguồn, lưới điện bảo đảm an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và sẵn sàng chuyển đổi linh hoạt khi xảy ra sự cố. Các đơn vị ưu tiên cấp điện cho những địa điểm diễn ra hoạt động chính trị, văn hóa của các địa phương nhân dịp Quốc khánh.

EVNCPC yêu cầu các đơn vị không thực hiện các công việc phải ngừng, giảm cung cấp điện làm mất điện khách hàng trong thời gian nghỉ lễ, từ 0h00 ngày 29/8 đến 24h00 ngày 2/9/2026, trừ trường hợp xử lý sự cố. Các Công ty Điện lực đồng thời tái lập ca trực tại các trạm biến áp 110kV để bảo đảm cung ứng điện an toàn cho các khu vực quan trọng; bố trí đầy đủ lực lượng ứng trực, vật tư, thiết bị dự phòng, phương tiện đi lại và hệ thống thông tin liên lạc, sẵn sàng xử lý nhanh các tình huống phát sinh.

Ông Trần Văn Gia - Phó Tổng giám đốc EVNCPC cho biết, Tổng công ty yêu cầu các đơn vị chủ động từ khâu chuẩn bị phương án, kiểm tra lưới điện đến bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

“Các đơn vị phải đặt yêu cầu an toàn, liên tục và ổn định cung cấp điện lên hàng đầu; rà soát kỹ lưới điện, các phụ tải quan trọng, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư và phương tiện để xử lý nhanh nhất các tình huống bất thường. Đặc biệt, các đơn vị chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để nắm bắt các địa điểm, thời gian tổ chức sự kiện, qua đó bảo đảm cấp điện an toàn, tin cậy cho các hoạt động trong dịp lễ”, ông nhấn mạnh.

Để phòng ngừa sự cố, các Công ty Điện lực tăng cường kiểm tra thiết bị nguồn, lưới điện, kịp thời phát hiện và xử lý các khiếm khuyết; đẩy mạnh phát quang hành lang tuyến, ngăn ngừa nguy cơ sự cố do vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Đồng thời, các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân đội rà soát và triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ tại các công trình điện và địa điểm điều hành lưới điện. Bên cạnh đó nắm bắt thời gian, địa điểm tổ chức các sự kiện trong dịp Quốc khánh, từ đó xây dựng phương án cung cấp điện phù hợp, bảo đảm tốt công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng trong thời gian diễn ra các hoạt động lễ.

Trong công tác vận hành, các đơn vị rà soát phụ tải lớn, phụ tải chuyên dùng, dự báo nhu cầu sử dụng điện trong dịp lễ để chủ động tính toán phương thức vận hành, bảo đảm lưới điện hoạt động an toàn, ổn định.

Các Công ty Điện lực tăng cường theo dõi tình trạng mang tải của đường dây, máy biến áp, kịp thời xử lý các trường hợp đầy tải, quá tải. Đối với các đường dây 110kV mang tải từ 90% trở lên, Điều độ viên phân phối báo ngay cho Điều độ viên miền để phối hợp xử lý theo quy định.

Bên cạnh công tác vận hành lưới điện, Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung bảo đảm hệ thống đường truyền, hệ thống thông tin hoạt động ổn định, xuyên suốt, phục vụ công tác vận hành hệ thống điện và chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo EVNCPC. Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung bố trí lực lượng trực tổng đài hợp lý, tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin liên quan đến cung cấp điện, bảo đảm phục vụ khách hàng thông suốt trong dịp lễ.