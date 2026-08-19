Hà Tĩnh đầu tư 1.760 tỷ đồng hoàn thiện kênh Linh Cảm, mở rộng vùng sản xuất nông nghiệp

Với tổng mức đầu tư dự kiến 1.760 tỷ đồng, dự án hoàn thiện hệ thống kênh Linh Cảm được kỳ vọng khai thác hiệu quả nguồn nước hồ Ngàn Trươi, chủ động tưới cho khoảng 17.800ha đất canh tác, đồng thời tạo nền tảng thúc đẩy phát triển nông nghiệp, công nghiệp và dân sinh ở Hà Tĩnh.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 3193/QĐ-BNNMT ngày 12/8/2026 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hoàn thiện hệ thống kênh Linh Cảm, tỉnh Hà Tĩnh, với tổng mức đầu tư dự kiến 1.760 tỷ đồng.

Dự án nhằm khai thác hiệu quả nguồn nước từ hồ chứa nước Ngàn Trươi để cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và các nhu cầu dùng nước khác; đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hồ chứa nước Ngàn Trươi có tổng dung tích toàn bộ khoảng 775 triệu m³. Khi hoàn thiện, hệ thống kênh nhánh Linh Cảm sẽ cấp nước tưới cho khoảng 17.800ha đất canh tác, đồng thời phục vụ nhu cầu nước cho công nghiệp, dân sinh, chăn nuôi và các nhu cầu dùng nước khác.

Theo quy mô dự kiến, dự án sẽ đầu tư các tuyến kênh cấp dưới thuộc kênh chính Linh Cảm. Cụ thể, có 12 tuyến kênh cấp 1 với tổng chiều dài khoảng 117km cùng các công trình trên kênh; 8 tuyến kênh cấp 2 với tổng chiều dài khoảng 15km và các công trình liên quan.

Dự án thuộc nhóm B, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh được giao làm chủ đầu tư.

Hồ chứa nước Ngàn Trươi, phục vụ tưới tiêu cho vùng hạ du.

Dự kiến dự án được khởi công trong năm 2027, thời gian thực hiện không quá 4 năm kể từ ngày khởi công. Bộ Nông nghiệp và Môi trường lưu ý, các nhiệm vụ, quy mô, thông số kỹ thuật và tổng mức đầu tư hiện mới là dự kiến, sẽ được chính xác hóa trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư.

Theo quyết định, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, quyết định đầu tư theo quy định. Trong quá trình lập báo cáo, đơn vị này được yêu cầu tận dụng tối đa các tài liệu, kết quả nghiên cứu đã có nhằm rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí.

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt dự án, quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công và xây dựng.

Các hệ thống kênh dẫn trong hệ thống dự án Ngàn Trươi - Cẩm Trang.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị thuộc Bộ trong quá trình chuẩn bị, triển khai dự án theo quy định.

Được biết, việc hoàn thiện hệ thống Ngàn Trươi – Cẩm Trang không chỉ giải quyết bài toán trước mắt mà còn mang ý nghĩa lâu dài. Khi hệ thống được khép kín, không chỉ đảm bảo chủ động sản xuất nông nghiệp mà còn tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ, từng bước nâng cao đời sống người dân một cách bền vững.

Cùng với đó, công trình hoàn chỉnh sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền. Những khu vực xa trung tâm, trước đây khó tiếp cận nguồn nước, sẽ có cơ hội phát triển đồng đều hơn, tạo sự cân bằng trong bức tranh kinh tế - xã hội toàn tỉnh.