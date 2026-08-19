Giá vàng hôm nay (19/8): Quay đầu giảm mạnh

TPO - Sáng nay, giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh. Theo đó, vàng miếng SJC về quanh mốc 142 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 2,1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu… đồng loạt giảm giá vàng miếng về mốc 142,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh.

Giá vàng nhẫn cũng giảm ở mức tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý có giá 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 139,2 - 142,2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 140,5 - 144,5 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới 4.356 USD/ounce, giảm 60 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 138,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 1,1 triệu đồng/lượng mua vào và 4,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 19/8 ở mức 25.598 đồng/USD, tăng 18 đồng so với sáng qua, lập kỷ lục mới.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 25.960 - 26.370 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 30 đồng cả 2 chiều so với sáng qua.

Trên thị trường tự do, giá USD USD được giao dịch quanh mức 25.750 - 25.800 đồng/USD, duy trì thấp hơn so với hệ thống ngân hàng.