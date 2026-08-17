Giá vàng đồng loạt tăng, tỷ giá trung tâm lập kỷ lục mới

TPO - Sáng nay (17/8), giá vàng trong nước tiếp tục tăng. Theo đó, vàng miếng SJC tiến sát mốc 145 triệu đồng/lượng. Tỷ giá trung tâm cũng được Ngân hàng Nhà nước tăng lên mốc kỷ lục mới.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu… đồng loạt tăng giá vàng miếng lên mốc 144,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng ở mức tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý có giá 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.400 USD/ounce, tăng 20 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 139,6 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới khoảng 5,2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 17/8 ở mức 25.586 đồng/USD, tăng 25 đồng so với sáng qua và cũng ghi nhận mức kỷ lục mới.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 25.920-26.330 đồng/USD (mua vào - bán ra). Trên thị trường tự do, đồng USD được giao dịch quanh mức 25.900-25.950 đồng/USD.

Trong báo cáo thị trường tiền tệ công bố mới đây, Công ty Chứng khoán MB (MBS) đánh giá áp lực đối với tỷ giá vẫn còn, trong bối cảnh USD có khả năng tiếp tục mạnh lên vào những tháng cuối năm.

Theo MBS, diễn biến tỷ giá có thể được hỗ trợ bởi một số yếu tố trong nước. Mặt bằng lãi suất tương đối cao, dòng vốn đầu tư nước ngoài duy trì tích cực và tình trạng thâm hụt thương mại có xu hướng thu hẹp được xem là những yếu tố góp phần giảm sức ép lên đồng Việt Nam.

Đáng chú ý, lượng nguyên liệu nhập khẩu trong giai đoạn đầu năm đang dần được chuyển hóa thành hàng hóa xuất khẩu khi hoạt động sản xuất và xuất khẩu bước vào cao điểm những tháng cuối năm. Điều này có thể góp phần cải thiện cán cân thương mại.

Trước đó, tại cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng sáng 13/8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu cơ quan quản lý tiền tệ tiếp tục điều hành tỷ giá theo hướng linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường. Đồng thời, các công cụ chính sách tiền tệ cần được phối hợp đồng bộ, kết hợp với các biện pháp can thiệp phù hợp nhằm góp phần ổn định thị trường ngoại hối.