Ra mắt 3 website mới, bước tiến trong hành trình hoàn thiện hệ sinh thái số của An Lập Phát

Hệ thống website được phát triển với vai trò riêng của mỗi thương hiệu, tạo nên các không gian thông tin chuyên biệt, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận những nội dung phù hợp với nhu cầu của mình.
Website An Lập Phát đóng vai trò là cổng thông tin doanh nghiệp, giới thiệu năng lực sản xuất, hệ sinh thái sản phẩm, dự án tiêu biểu, tin tức và các hoạt động nổi bật. Website Đại Tân tập trung vào danh mục sản phẩm, bảng màu, tài liệu kỹ thuật và các ứng dụng thực tế, hỗ trợ Đại lý và Cơ sở sản xuất tra cứu nhanh trong quá trình tư vấn và triển khai. Trong khi đó, website REVO được xây dựng theo định vị của thương hiệu nhôm cao cấp, giới thiệu các giải pháp nhôm cùng công nghệ tiên tiến và những công trình tiêu biểu.
Không chỉ được đầu tư về giao diện, hệ thống website mới còn được tối ưu trải nghiệm trên cả máy tính và thiết bị di động, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin chỉ với vài thao tác. Toàn bộ nội dung được chuẩn hóa và sắp xếp khoa học theo từng nhóm chủ đề, từ thông tin doanh nghiệp, sản phẩm, tài liệu kỹ thuật đến dự án thực tế và tin tức chuyên ngành. Việc phân loại thông tin theo từng thương hiệu và từng lĩnh vực giúp rút ngắn thời gian tra cứu, đồng thời nâng cao hiệu quả tiếp cận thông tin cho người dùng.
Hệ thống website mới không chỉ là kênh cung cấp thông tin mà còn là một phần trong hệ sinh thái số đang được An Lập Phát từng bước hoàn thiện. Các nền tảng được kết nối với Sales Portal và các kênh truyền thông chính thức, tạo nên hành trình trải nghiệm xuyên suốt từ tìm kiếm thông tin, tra cứu sản phẩm, cập nhật tài liệu đến kết nối với doanh nghiệp.
Việc đồng bộ dữ liệu trên các nền tảng góp phần nâng cao hiệu quả tương tác, hỗ trợ Đại lý và Cơ sở sản xuất tiếp cận thông tin nhanh chóng, đồng thời tạo nền tảng để An Lập Phát tiếp tục phát triển các tiện ích số trong thời gian tới.
Việc ra mắt hệ thống website mới không đơn thuần là bổ sung thêm một kênh thông tin mà là bước tiến trong chiến lược chuyển đổi số của An Lập Phát. Thông qua việc chuẩn hóa nội dung, tối ưu trải nghiệm và kết nối đồng bộ giữa các nền tảng, doanh nghiệp hướng đến việc mang lại hành trình tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả hơn cho khách hàng, Đại lý và Cơ sở sản xuất.
Đây cũng là nền tảng để An Lập Phát tiếp tục phát triển các giải pháp số, hoàn thiện hệ sinh thái kết nối và đồng hành cùng hệ thống phân phối trên hành trình phát triển bền vững
An Lập Phát là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nhôm thanh định hình, cung cấp đa dạng giải pháp và sản phẩm phục vụ các công trình dân dụng và thương mại, góp phần cho cuộc sống An cư - Lập nghiệp - Phát triển.
● Showroom: 114 Tên Lửa, An Lạc, TP Hồ Chí Minh
● Website: https://anlapphat.com/
● Fanpage: https://www.facebook.com/ALP.Aluminum
● Hotline: 1800 6332