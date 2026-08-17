Ra mắt 3 website mới, bước tiến trong hành trình hoàn thiện hệ sinh thái số của An Lập Phát

An Lập Phát chính thức đưa vào vận hành hệ thống website mới dành cho An Lập Phát, Đại Tân và Revo. Ba nền tảng được xây dựng với định hướng nội dung và trải nghiệm riêng, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái số, nâng cao hiệu quả tra cứu thông tin và tăng cường kết nối với khách hàng, Đại lý và Cơ sở sản xuất.

Hệ thống website được phát triển với vai trò riêng của mỗi thương hiệu, tạo nên các không gian thông tin chuyên biệt, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận những nội dung phù hợp với nhu cầu của mình.

Website An Lập Phát đã cập nhật về giao diện, các danh mục, nâng cao hiệu quả hệ sinh thái số toàn diện

Website An Lập Phát đóng vai trò là cổng thông tin doanh nghiệp, giới thiệu năng lực sản xuất, hệ sinh thái sản phẩm, dự án tiêu biểu, tin tức và các hoạt động nổi bật. Website Đại Tân tập trung vào danh mục sản phẩm, bảng màu, tài liệu kỹ thuật và các ứng dụng thực tế, hỗ trợ Đại lý và Cơ sở sản xuất tra cứu nhanh trong quá trình tư vấn và triển khai. Trong khi đó, website REVO được xây dựng theo định vị của thương hiệu nhôm cao cấp, giới thiệu các giải pháp nhôm cùng công nghệ tiên tiến và những công trình tiêu biểu.

Không chỉ được đầu tư về giao diện, hệ thống website mới còn được tối ưu trải nghiệm trên cả máy tính và thiết bị di động, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin chỉ với vài thao tác. Toàn bộ nội dung được chuẩn hóa và sắp xếp khoa học theo từng nhóm chủ đề, từ thông tin doanh nghiệp, sản phẩm, tài liệu kỹ thuật đến dự án thực tế và tin tức chuyên ngành. Việc phân loại thông tin theo từng thương hiệu và từng lĩnh vực giúp rút ngắn thời gian tra cứu, đồng thời nâng cao hiệu quả tiếp cận thông tin cho người dùng.

Giao diện website mới của Đại Tân với hệ thống thông tin sản phẩm và tài liệu kỹ thuật được chuẩn hóa

Hệ thống website mới không chỉ là kênh cung cấp thông tin mà còn là một phần trong hệ sinh thái số đang được An Lập Phát từng bước hoàn thiện. Các nền tảng được kết nối với Sales Portal và các kênh truyền thông chính thức, tạo nên hành trình trải nghiệm xuyên suốt từ tìm kiếm thông tin, tra cứu sản phẩm, cập nhật tài liệu đến kết nối với doanh nghiệp.

Việc đồng bộ dữ liệu trên các nền tảng góp phần nâng cao hiệu quả tương tác, hỗ trợ Đại lý và Cơ sở sản xuất tiếp cận thông tin nhanh chóng, đồng thời tạo nền tảng để An Lập Phát tiếp tục phát triển các tiện ích số trong thời gian tới.

Website REVO được cập nhật tối ưu hiệu quả danh mục sản phẩm, bảng màu và tài liệu công nghệ

Việc ra mắt hệ thống website mới không đơn thuần là bổ sung thêm một kênh thông tin mà là bước tiến trong chiến lược chuyển đổi số của An Lập Phát. Thông qua việc chuẩn hóa nội dung, tối ưu trải nghiệm và kết nối đồng bộ giữa các nền tảng, doanh nghiệp hướng đến việc mang lại hành trình tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả hơn cho khách hàng, Đại lý và Cơ sở sản xuất.

Đây cũng là nền tảng để An Lập Phát tiếp tục phát triển các giải pháp số, hoàn thiện hệ sinh thái kết nối và đồng hành cùng hệ thống phân phối trên hành trình phát triển bền vững