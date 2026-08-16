Chứng khoán thất bại trước mốc 1.800 điểm, điều gì chờ đợi tuần tới?

TPO - VN-Index không thể vượt qua vùng kháng cự 1.800 điểm và bất ngờ giảm mạnh 64 điểm trong hai phiên cuối tuần. Khi mùa công bố báo cáo tài chính quý II đã đi qua và kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 đang đến gần, thị trường được dự báo có thể bước vào giai đoạn trầm lắng hơn.

VN-Index quay đầu khi tiến sát 1.800 điểm

Sau ba phiên đầu tuần biến động trong biên độ hẹp với thanh khoản thấp, áp lực bán bắt đầu gia tăng trong hai phiên cuối tuần. Kết tuần, VN-Index giảm 2,2%, xuống 1.729 điểm.

Đáng chú ý, VN-Index đã rơi xuống dưới vùng 1.775 điểm, tương ứng khu vực trung bình giá của 200 phiên, trong khi VN30 chưa thể vượt qua mốc tâm lý 1.900 điểm. Diễn biến này cho thấy, lực bán đang chiếm ưu thế sau nhịp hồi phục kéo dài từ cuối tháng 7.

Một trong những tin tức đáng chú ý với thị trường là cuộc làm việc ngày 13/8 của Thủ tướng với Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, trong đó yêu cầu giảm thực chất lãi suất cho vay. Thông tin này khiến thị trường lo ngại lợi nhuận ngành ngân hàng sẽ chịu sức ép nếu lãi suất cho vay giảm nhanh nhưng lãi suất huy động khó giảm tương ứng. Khi khoảng cách giữa hai mức lãi suất thu hẹp, phần lợi nhuận ngân hàng thu được từ hoạt động cho vay cũng bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng quan tâm đến rủi ro chất lượng tài sản trong các quý tới nếu tín dụng giá rẻ được giải ngân nhanh. Áp lực bán vì vậy tập trung mạnh ở nhóm ngân hàng, sau đó lan sang nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

VN-Index giảm mạnh 64 điểm trong hai phiên cuối tuần. Ảnh minh họa.

Nhóm cổ phiếu Vingroup cũng chịu áp lực đáng kể. Riêng VIC, VHM và VRE đã lấy đi hơn 15 điểm của VN-Index. Khối ngoại đồng thời quay lại bán ròng mạnh với giá trị khoảng 2.186 tỷ đồng trên HoSE trong cả tuần, riêng phiên cuối tuần gần 874 tỷ đồng.

Độ rộng thị trường nghiêng rõ rệt về phía giảm. Các nhóm cổ phiếu bất động sản, công nghệ, viễn thông, thép, phân bón, hóa chất, hàng không, dược phẩm và bảo hiểm đồng loạt điều chỉnh. Trong khi đó, cổ phiếu cao su, khu công nghiệp, dệt may, cảng biển và bán lẻ vẫn có một số cổ phiếu duy trì đà tăng. Thanh khoản giảm nhẹ, cho thấy dòng tiền đang thận trọng hơn và sự phân hóa ngày càng rõ.

Kết quả kinh doanh tốt nhưng chưa đủ tạo động lực

Điểm tích cực là bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết vẫn khá sáng. Theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Thiên Việt (TVS), lợi nhuận sau thuế toàn thị trường quý II tăng 49,4% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 36,4% của quý I. Ngay cả khi loại trừ VIC, VHM, VRE, VPL và VEF, lợi nhuận toàn thị trường vẫn tăng 34,6%.

Có tới 16 trong 19 nhóm ngành ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng. Ngân hàng tăng 24,7%, tài nguyên cơ bản tăng 83,2%, nhóm điện, nước, xăng dầu và khí đốt tăng 46,1%, trong khi dầu khí tăng 243%.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh tích cực không đồng nghĩa thị trường sẽ tiếp tục tăng. Thị trường đang bước vào vùng trũng thông tin, trong khi những câu chuyện mới chưa đủ mạnh để tạo động lực cho dòng tiền quay trở lại.

Lợi nhuận sau thuế toàn thị trường quý II tăng 49,4% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh minh họa.

Chuyên gia từ TVS cho rằng, VN-Index có thể quay lại kiểm định vùng 1.650-1.700 điểm trong tháng 8, khi đà hồi phục có dấu hiệu hạn chế.

Trong tuần đầu tháng 8, VN-Index tiếp tục hồi phục từ cuối tháng 7, được hỗ trợ bởi việc nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng. Tuy nhiên, dư địa tăng của thị trường sẽ hạn chế hơn khi các yếu tố tiêu cực được đề cập trong các báo cáo trước vẫn tồn tại. Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại bán ròng trong những phiên đầu tháng 8.

Nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu cao có thể cân nhắc giảm về mức an toàn. Với nhà đầu tư đang nắm giữ tiền, nên theo dõi diễn biến VN-Index tại vùng 1.650-1.700 điểm và chỉ giải ngân khi thị trường hình thành đáy và có tín hiệu đi lên trở lại.

Ông Nguyễn Tấn Phong - chuyên gia phân tích từ Chứng khoán Pinetree - cho rằng, trạng thái tiêu cực nhiều khả năng còn tiếp diễn trong những phiên đầu tuần. VN-Index có thể lùi về kiểm định vùng hỗ trợ 1.700 điểm, với biên độ dao động khoảng 10 điểm quanh mốc này.

Theo ông Phong, nhóm ngân hàng hiện chiếm tỷ trọng vốn hóa lớn nhất thị trường. Do đó, khi nhóm này chưa xác lập được mặt bằng giá cân bằng, khó có cơ sở kỳ vọng một nhịp hồi phục bền vững của VN-Index. Thị trường cũng cần thêm thời gian để đánh giá mức độ ảnh hưởng thực tế của định hướng chính sách giảm lãi suất cho vay, trong khi chờ hướng dẫn cụ thể hơn từ Ngân hàng Nhà nước.

Nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu được khuyến nghị tận dụng các nhịp hồi kỹ thuật để cơ cấu danh mục, hạ tỷ trọng vay ký quỹ và đưa danh mục về trạng thái phòng thủ. Nhà đầu tư nên ưu tiên duy trì những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và ít chịu tác động từ chính sách lãi suất.