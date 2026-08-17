Diễn đàn Lữ hành quốc tế 2026 tại Gia Lai: Đổi mới để thúc đẩy phát triển bền vững

Ngày 16/8, tại phường Quy Nhơn, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Diễn đàn Lữ hành quốc tế năm 2026 với chủ đề “Tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam: Thị trường mới - sản phẩm mới - liên kết mới”.

Tham dự diễn đàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, cùng đại diện các sở, ban, ngành; các cơ quan quản lý, hiệp hội du lịch, doanh nghiệp lữ hành trong nước và quốc tế. Phát biểu tại diễn đàn, bà Cao Thị Ngọc Lan - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cho biết: Du lịch Việt Nam đang bước vào một giai đoạn rất đáng chú ý. Sau những năm phục hồi mạnh mẽ, ngành du lịch đã lấy lại đà tăng trưởng, khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam và mở ra kỳ vọng mới cho giai đoạn phát triển cao hơn.

Nhưng theo bà Cao Thị Ngọc Lan, tăng trưởng trong giai đoạn mới không thể chỉ được đo bằng số lượng khách. Mà điều quan trọng hơn là chất lượng dòng khách, thời gian lưu trú, mức chi tiêu, khả năng quay trở lại, sức lan tỏa đến các địa phương và năng lực cạnh tranh dài hạn của điểm đến Việt Nam.

Bà Cao Thị Ngọc Lan phát biểu tại diễn đàn.

Chính vì vậy, mục tiêu thu hút khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2026 và những năm tiếp theo đặt ra yêu cầu phải đổi mới tư duy và cách làm. Trong toàn bộ quá trình đó, lữ hành giữ vai trò đặc biệt quan trọng. “Doanh nghiệp lữ hành không chỉ là người bán tour. Lữ hành là cầu nối giữa thị trường và điểm đến; là đơn vị đọc tín hiệu nhu cầu, thiết kế sản phẩm, kết nối dịch vụ, tổ chức dòng khách, xử lý rủi ro và góp phần định hình hình ảnh điểm đến trong mắt du khách quốc tế”, bà Lan chia sẻ.

Bà Lan giải thích, một điểm đến dù có tài nguyên hấp dẫn đến đâu, nếu không được chuyển hóa thành sản phẩm phù hợp, không được phân phối qua những kênh hiệu quả, không có sự liên kết giữa hàng không, lưu trú, vận chuyển, hướng dẫn, điểm tham quan và truyền thông, thì vẫn khó tạo ra tăng trưởng bền vững.

﻿ Quang cảnh chương trình.

Đối với Gia Lai, bà Lan cho biết việc đăng cai Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II năm 2026 và tổ chức Diễn đàn Lữ hành quốc tế là một cơ hội rất có ý nghĩa. Bởi Gia Lai hôm nay không chỉ là vùng đất đại ngàn với bản sắc văn hóa Tây Nguyên độc đáo, mà còn mở ra không gian kết nối mới giữa cao nguyên và biển, giữa trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa, nghỉ dưỡng, ẩm thực, thể thao và các sản phẩm du lịch mới. Thông điệp “Đại ngàn chạm biển xanh” nếu được chuyển hóa thành tuyến, tour và sản phẩm cụ thể sẽ góp phần làm phong phú thêm bản đồ du lịch quốc tế của Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch chia sẻ tại diễn đàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch chia sẻ tại diễn đàn, điều Gia Lai có không chỉ là nhiều điểm đến, mà là khả năng tạo ra những hành trình khác biệt. Một hành trình có thể bắt đầu từ biển, qua văn hóa, thiên nhiên và kết thúc ở đại ngàn. Một chuyến đi có thể kết hợp nghỉ dưỡng, thể thao, sinh thái, khám phá, văn hóa, cộng đồng và khoa học. Các nội dung trao đổi hướng đến việc tìm kiếm những thị trường mới, xây dựng sản phẩm mới và tăng cường các liên kết mới. Qua đó, tạo điều kiện để điểm đến tiếp cận trực tiếp hơn với các doanh nghiệp có khả năng đưa khách quốc tế đến Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho hay, các diễn giả tại diễn đàn cũng tập trung thảo luận về xu hướng thị trường khách quốc tế và những hàm ý đối với du lịch Việt Nam. Cùng với đó, bàn về vai trò của doanh nghiệp lữ hành trong thiết kế sản phẩm và tổ chức dòng khách inbound; liên kết hàng không, lữ hành điểm đến nhằm mở rộng nguồn khách quốc tế.

Với Gia Lai, việc chuyển thông điệp “Đại ngàn chạm biển xanh” thành những tuyến, tour và hành trình cụ thể được kỳ vọng sẽ mở thêm cơ hội kết nối giữa biển với không gian văn hóa, thiên nhiên và đại ngàn. Từ đây tạo thêm lựa chọn cho khách quốc tế và góp phần đưa du lịch địa phương tiến sâu hơn vào thị trường quốc tế.

“Từ góc độ của một địa phương, chúng tôi cho rằng có 5 vấn đề cần cùng nhau giải quyết. Thứ nhất, phải chuyển từ tài nguyên sang sản phẩm. Thứ hai, phải chuyển từ điểm đến sang hành trình. Thứ ba, phải lấy thị trường làm trung tâm. Thứ tư, phải nâng cao khả năng kết nối. Thứ năm, phải tạo dựng một môi trường kinh doanh thực chất”, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch phân tích.