Doanh nghiệp của bầu Đức chào bán hơn 60.000 đồng/cổ phiếu

TPO - Mức giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của HGI gấp gần 4,3 lần thị giá cổ phiếu HAG. HGI dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt 50% liên tục trong 3 năm tới và có thể chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 1:1 trong năm sau.

Chiều 18/8, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) giới thiệu đầu tư cổ phiếu HGI của Công ty CP Đầu tư quốc tế Hoàng Anh Gia Lai tại TPHCM.

Mức giá IPO của HGI gấp gần 4,3 lần thị giá cổ phiếu HAG.



Theo đó, doanh nghiệp của ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị HAG (bầu Đức) - dự kiến chào bán 18,8 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 11% lượng cổ phiếu trước phát hành, với giá 60.600 đồng/cổ phiếu.

Chốt phiên giao dịch ngày 18/8, cổ phiếu HAG đang giao dịch ở mức 14.150 đồng/cổ phiếu. Như vậy, mức giá IPO của HGI gấp gần 4,3 lần thị giá cổ phiếu HAG.

Một nhà đầu tư đặt câu hỏi về mức giá chào bán 60.600 đồng/cổ phiếu. Bầu Đức trả lời rằng, giá cổ phiếu không phải yếu tố mà doanh nghiệp có thể tự quyết định. Hiện nay trên sàn chứng khoán, vẫn có cổ phiếu 70.000 - 80.000 đồng hay cả trăm nghìn đồng.

Chủ tịch HAG khẳng định, mức giá 60.600 đồng/cổ phiếu được hình thành qua một quá trình tương đối dài, với sự tham gia của các công ty định giá và tư vấn. Đương nhiên, khi nhìn vào mức giá 60.000 - 60.600 đồng/cổ phiếu thì đúng là thấy cao, ai cũng choáng.

Tuy nhiên, bầu Đức cho rằng nhà đầu tư có thể nhìn vào các cam kết về cổ tức và lợi nhuận của doanh nghiệp. Bởi, HGI dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt 50% liên tục trong ba năm tới. Ngoài ra, doanh nghiệp này đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế không dưới vốn điều lệ, riêng năm nay đặt mục tiêu lãi không dưới 1.688 tỷ đồng.

Một trong những cơ sở để ông Đức kỳ vọng vào triển vọng của HGI là diện tích cây trồng đang tiếp tục được mở rộng và đưa vào khai thác, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào biến động giá nông sản. Hiện mới có khoảng 40% diện tích được đưa vào khai thác và phần diện tích còn lại dự kiến lần lượt được đưa vào khai thác trong giai đoạn 2027-2029.

Đáng chú ý, ngoài kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt, bầu Đức còn hé lộ khả năng HGI sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu sau khi hoàn tất IPO. “Chắc chắn năm sau phải chia cổ tức bằng cổ phiếu, thậm chí chia rất lớn, với tỷ lệ 1:1. Một công ty vừa chia cổ tức bằng tiền mặt 50%, chia cổ phiếu 100% gần như là một cơ hội đầu tư rất hấp dẫn trên thị trường”, bầu Đức nói.

Với định giá 60.600 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị chào bán dự kiến của Công ty CP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai đạt hơn 1.139 tỷ đồng. Sau đợt IPO, HGI dự kiến đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM trong quý III-IV/2026.

Tương tự, Công ty CP DatViet VAC Group Holdings (DatVietVAC) cũng chuẩn bị IPO, giới thiệu mô hình kinh doanh cùng chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 tới giới đầu tư.

Theo đó, DatVietVAC dự kiến chào bán 11.150.000 cổ phiếu, tương đương khoảng 10% số cổ phiếu lưu hành sau IPO, với giá 54.800 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị chào bán vào khoảng 611 tỷ đồng.

Công ty CP Đầu tư Điện Máy Xanh cũng từng IPO, với giá chào bán hơn 179 triệu cổ phiếu, mức giá 80.000 đồng/cổ phiếu.