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Kinh tế

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Lãi suất trái phiếu bất động sản cao hơn gửi tiết kiệm ngân hàng

Ngọc Mai

TPO - Ông Nguyễn Quang Huy - chuyên gia Khoa Tài chính - Ngân hàng, Đại học Nguyễn Trãi - cho rằng, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động có xu hướng tăng, việc doanh nghiệp bất động sản đưa ra mức lãi suất trái phiếu hấp dẫn hơn để thu hút dòng tiền là diễn biến có thể lý giải từ quan hệ cung - cầu vốn.

Doanh nghiệp bất động sản tăng huy động, lãi suất lên tới 12,5%/năm

Theo báo cáo VIS Rating, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành mới trong tháng 7 đạt khoảng 26.000 tỷ đồng. Trong đó, nhóm bất động sản phát hành hơn 2.800 tỷ đồng, tương đương khoảng 11% tổng lượng trái phiếu phát hành mới.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Crystal huy động 2.000 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu với kỳ hạn 5 năm. Hai kỳ tính lãi đầu tiên được cố định 12,5%/năm. Từ các kỳ tiếp theo, lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4%/năm nhưng không thấp hơn 12,5%/năm.

Trước đó, từ đầu năm đến nay, nhiều doanh nghiệp bất động sản đua nhau phát hành trái phiếu lãi suất cao hơn lãi gửi tiết kiệm. Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư Minh An cũng huy động 7.500 tỷ đồng với mức lãi suất khoảng 10 - 10,5%/năm. Công ty TNHH Hưng Phát Invest Hà Nội với 9.300 tỷ đồng, kỳ hạn 12-60 tháng, lãi suất 10-10,6% và Công ty TNHH Parkland 53 phát hành 7.000 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 10%...

Theo VIS Rating, các doanh nghiệp địa ốc có xu hướng ngày càng đẩy mạnh huy động vốn qua thị trường trái phiếu và thị trường vốn trong năm nay, trong bối cảnh tín dụng bất động sản được kiểm soát chặt chẽ hơn.

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Doanh nghiệp bất động sản đua phát hành trái phiếu lãi suất cao.

Hiện tại, lãi suất huy động tăng cao buộc các doanh nghiệp bất động sản phải tăng mạnh lãi suất trái phiếu để cạnh tranh hút vốn.

Không chỉ cần vốn cho các dự án mới, doanh nghiệp bất động sản còn đối mặt với áp lực tái cấp vốn. VIS Rating ước tính khoảng 99.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản sẽ đáo hạn trong năm 2026. Khi lượng trái phiếu đến hạn lớn, nhu cầu huy động các nguồn vốn mới để đảo vòng hoặc tái cấp vốn cũng gia tăng.

Thực tế, thị trường vẫn ghi nhận những trường hợp doanh nghiệp chậm thực hiện nghĩa vụ trái phiếu. Công ty TNHH Phát triển kinh doanh xây dựng 3 chậm trả 2.210 tỷ đồng tiền gốc vào ngày 20/6/2026. Công ty Cổ phần Thủy điện Thuận Hòa Hà Giang chậm trả 497 tỷ đồng tiền lãi vào ngày 25/2/2026. Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global cũng chậm trả 40 tỷ đồng tiền gốc vào ngày 24/3/2026...

Lãi suất cao phải đi cùng minh bạch và kỷ luật thị trường

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Quang Huy - chuyên gia Khoa Tài chính - Ngân hàng, Đại học Nguyễn Trãi - cho rằng, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động có xu hướng tăng, việc doanh nghiệp bất động sản đưa ra mức lãi suất trái phiếu hấp dẫn hơn để thu hút dòng tiền là diễn biến có thể lý giải từ quan hệ cung - cầu vốn.

Tuy nhiên, theo ông Huy, lãi suất cao cần được nhìn nhận đồng thời là mức sinh lời kỳ vọng và phần bù cho rủi ro, thay vì chỉ được xem như một cơ hội kiếm lợi nhuận.

“Bài học từ giai đoạn trước cho thấy, điều quan trọng không nằm ở việc doanh nghiệp huy động được bao nhiêu, mà là nguồn vốn đó được sử dụng như thế nào và khả năng hoàn trả ra sao”, ông Huy phân tích.

Theo ông Huy, một trong những yêu cầu quan trọng là phải kiểm soát chặt chẽ mục đích sử dụng vốn sau phát hành. Doanh nghiệp cần tăng cường công bố thông tin minh bạch, định kỳ về tình hình sử dụng vốn, tiến độ dự án cũng như khả năng thực hiện nghĩa vụ trái phiếu. Cùng với đó, cần xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát và cảnh báo sớm khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường về dòng tiền, tiến độ dự án hoặc khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

Ông Huy cho rằng, thị trường cần hướng tới một cơ chế, trong đó thông tin đến với nhà đầu tư đầy đủ, kịp thời và dễ kiểm chứng. Khi đó, nhà đầu tư mới có thể đánh giá đúng chất lượng tín dụng của doanh nghiệp thay vì chỉ nhìn vào mức lãi suất được chào.

Nhà đầu tư cần trang bị kiến thức về tình hình tài chính của doanh nghiệp, dòng tiền, tài sản bảo đảm, pháp lý dự án, mục đích sử dụng vốn và khả năng trả nợ. Đồng thời, việc phân bổ danh mục cũng cần được chú trọng, tránh tập trung tỷ trọng quá lớn vào một tổ chức phát hành chỉ vì mức lợi suất hấp dẫn.

“Điều quan trọng nhất là không triệt tiêu sức hấp dẫn của trái phiếu, mà tạo ra một thị trường trong đó lợi suất hấp dẫn đi cùng minh bạch, kỷ luật và trách nhiệm”, ông Huy nhấn mạnh.

Theo chuyên gia, khi doanh nghiệp sử dụng vốn đúng mục đích, cơ chế giám sát đủ mạnh và nhà đầu tư có năng lực đánh giá rủi ro, trái phiếu sẽ trở thành một kênh dẫn vốn hiệu quả hơn cho nền kinh tế, đồng thời bảo vệ tốt hơn quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư.

Ngọc Mai
#trái phiếu #bất động sản #lãi suất cao #rủi ro #đáo hạn #tài chính #doanh nghiệp #địa ốc

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