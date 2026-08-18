Từ ngoại hối đến tài chính chuỗi cung ứng: Ngân hàng Shinhan mở rộng giải pháp cho cá nhân và doanh nghiệp

Biến động tỷ giá không chỉ tác động đến một gia đình chuẩn bị ngoại tệ cho kế hoạch du học, định cư mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí, dòng tiền và lợi nhuận của doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Shinhan Việt Nam đang mở rộng thế mạnh ngoại hối sang các giải pháp tài chính gắn với thương mại và chuỗi cung ứng, hướng tới hỗ trợ khách hàng chủ động hơn trong các hoạt động tài chính xuyên biên giới.

Ngoại hối ngày càng gần với những quyết định tài chính

Một gia đình chuẩn bị AUD để đóng học phí cho con tại Úc, khách hàng cần USD cho kế hoạch định cư tại Mỹ hay doanh nghiệp chuẩn bị ngoại tệ thanh toán cho lô hàng nhập khẩu đều phải đối mặt với một bài toán chung: làm thế nào để chủ động trước những biến động của tỷ giá?

Đây cũng là câu chuyện được đặt ra tại chương trình tọa đàm về kinh tế và thị trường ngoại hối dành cho khách hàng ưu tiên (PWM) do Ngân hàng Shinhan Việt Nam tổ chức tại Hà Nội ngày 11.8 vừa qua.

Ông Lee Jong Hyuck – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Shinhan phát biểu tại sự kiện.

Tại hội thảo, các chuyên gia từ Trung tâm Giao dịch Toàn cầu của Ngân hàng Shinhan Việt Nam đã chia sẻ những diễn biến đáng chú ý của thị trường ngoại hối, các yếu tố có thể tác động đến tỷ giá, đồng thời đưa ra những góc nhìn giúp khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch sử dụng ngoại tệ. Với cá nhân, đó có thể là xác định thời điểm cần ngoại tệ và chuẩn bị nguồn tiền theo kế hoạch thay vì phụ thuộc vào một thời điểm mua duy nhất.

Cách tiếp cận này đặc biệt quan trọng khi tỷ giá chịu tác động đồng thời từ chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương, triển vọng kinh tế, thương mại quốc tế, địa chính trị và cung – cầu ngoại tệ. Trong một môi trường như vậy, việc tìm chính xác “đỉnh” hay “đáy” của tỷ giá không đơn giản, quan trọng hơn là khả năng chuẩn bị và quản trị rủi ro phù hợp với mục tiêu tài chính.

Với doanh nghiệp, chủ động quản trị rủi ro thay vì chỉ ứng phó

Nếu với khách hàng cá nhân, biến động tỷ giá có thể ảnh hưởng đến chi phí của một kế hoạch tài chính, thì với doanh nghiệp xuất nhập khẩu, tác động có thể trực tiếp ảnh hưởng đến giá vốn, biên lợi nhuận và dòng tiền.

Sự kiện thu hút sự quan tâm và tham dự của gần 100 khách hàng PWM.

Việc xác định nhu cầu ngoại tệ theo từng kỳ thanh toán, cân đối nguồn thu – chi và chuẩn bị trước các kịch bản tỷ giá khác nhau có thể giúp doanh nghiệp hạn chế sự bị động trước những biến động của thị trường.

Ông Jung Hyo Chang – Giám đốc Trung tâm Giao dịch Toàn cầu, Ngân hàng Shinhan Việt Nam chia sẻ tại hội thảo: “Thay vì chỉ ứng phó khi thị trường biến động, việc chủ động quản trị rủi ro ngay từ bây giờ sẽ là ‘chìa khóa’ giúp doanh nghiệp ổn định hoạt động kinh doanh và tối ưu hóa lợi nhuận. Doanh nghiệp nên xây dựng kế hoạch tài chính linh hoạt, trong đó có các kịch bản tỷ giá khác nhau để luôn sẵn sàng các phương án ứng phó”.

Các diễn giả trao đổi và đưa ra các nhận định tổng quan về thị trường ngoại hối.

Đặc biệt, với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng của các tập đoàn FDI, nhu cầu tài chính thường không tồn tại độc lập. Một dòng tiền thanh toán xuyên biên giới có thể bắt đầu từ đơn hàng, kéo theo nhu cầu tài trợ sản xuất, thanh toán nhà cung cấp, quản trị ngoại tệ và kết thúc khi doanh nghiệp thu được tiền từ đối tác. Khả năng kết nối các mắt xích này giúp ngân hàng chuyển từ vai trò cung cấp từng sản phẩm riêng lẻ sang đồng hành cùng toàn bộ chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp.

Khi ngân hàng không chỉ xuất hiện tại thời điểm giao dịch ngoại hối

Với khách hàng cá nhân, Ngân hàng Shinhan Việt Nam hướng tới đưa các thông tin về thị trường ngoại hối gần hơn với những kế hoạch tài chính thực tế như du học, định cư, kiều hối hay các nhu cầu thanh toán ở nước ngoài. Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu mua bán và chuyển ngoại tệ, các hoạt động chia sẻ thông tin thị trường từ đội ngũ chuyên gia giúp khách hàng có thêm cơ sở để chủ động chuẩn bị nguồn ngoại tệ phù hợp với mục tiêu và thời điểm sử dụng. Hội thảo vừa qua là một trong những hoạt động theo định hướng này.

Sự kiện giúp khách hàng có thêm cơ sở để chủ động chuẩn bị nguồn ngoại tệ phù hợp với mục tiêu và thời điểm sử dụng.

Ở quy mô doanh nghiệp, ngoại hối lại gắn với một chuỗi nhu cầu rộng hơn. Đặc biệt với doanh nghiệp xuất nhập khẩu, một hợp đồng thương mại có thể đồng thời phát sinh nhu cầu về ngoại tệ, thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại, vốn lưu động và quản trị dòng tiền. Ngân hàng Shinhan vì vậy hướng tới kết nối các giải pháp này để hỗ trợ doanh nghiệp xuyên suốt từ nhập nguyên liệu, sản xuất đến bán hàng và thu tiền.

Cách tiếp cận này tiếp tục được mở rộng khi doanh nghiệp Việt Nam tham gia ngày càng sâu vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn FDI và mạng lưới sản xuất toàn cầu. Phát huy thế mạnh trong phục vụ doanh nghiệp Hàn Quốc và FDI tại Việt Nam, Ngân hàng Shinhan đang phát triển các giải pháp Supply Chain Finance (SCF) nhằm hỗ trợ nhu cầu vốn và dòng tiền của doanh nghiệp cũng như các đối tác trong chuỗi cung ứng.

Từ nhu cầu ngoại tệ của một gia đình đến dòng tiền xuyên biên giới của doanh nghiệp, Ngân hàng Shinhan đang từng bước mở rộng vai trò từ cung cấp dịch vụ ngoại hối sang đồng hành cùng các kế hoạch tài chính có yếu tố quốc tế, dựa trên năng lực ngoại hối, mạng lưới toàn cầu và sự am hiểu thị trường Việt Nam.