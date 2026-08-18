Sau 1 phiên chứng khoán, con trai bầu Thụy có thêm hơn 340 tỷ đồng

TPO - Thêm cổ phiếu chứng khoán chính thức lên sàn, là LPS của Chứng khoán LPBank. Trong ngày đầu giao dịch, mã này có thời điểm tăng mạnh gần 17%. Với lượng cổ phiếu đang nắm giữ, ông Nguyễn Xuân Thái, con trai ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy), tạm tính có thêm hơn 342 tỷ đồng.

VN-Index duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch nhưng áp lực bán gia tăng về cuối phiên khiến đà tăng bị thu hẹp. Chốt phiên hôm nay (18/8), VN-Index tăng 4,56 điểm (0,26%) lên 1.732 điểm. Toàn thị trường có 129 mã tăng, 167 mã giảm và 76 mã đứng giá.

Thanh khoản HoSE hơn 14.800 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 740 tỷ đồng, tập trung tại nhiều cổ phiếu lớn như VIC, VPB, SSI, VCB và VHM.

Đáng chú ý, nhóm dầu khí trở thành điểm tựa của thị trường. PLX tăng 6,9% lên 37.950 đồng/cổ phiếu, BSR tăng 4,62%, PVS tăng 3,48%, OIL tăng 3,85% và PVD tăng 1,93%. Trong đó, BSR và GAS được quan tâm sau thông tin PVN dự kiến bán 2-5% vốn tại hai doanh nghiệp này, với lộ trình định giá dự kiến hoàn tất chậm nhất vào tháng 12/2026.

Ở chiều ngược lại, nhóm tài chính chịu áp lực điều chỉnh. SSI giảm 1,52%, VIX giảm 1,5%, SHS giảm 3,29%, TCB giảm 2,99% và VCI giảm 1,63%.

Hôm nay, hơn 1,4 tỷ cổ phiếu LPS chính thức giao dịch trên HoSE với giá tham chiếu 30.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu LPS mở cửa ở mức 32.000 đồng, cao hơn giá tham chiếu 30.000 đồng/cổ phiếu. Đà tăng nhanh chóng được mở rộng, có thời điểm mã này lên 35.200 đồng, tương đương mức tăng gần 17%.

Cổ phiếu LPS có phiên giao dịch đầu tiên. Ảnh: HoSE.

Tuy nhiên, áp lực chốt lời xuất hiện sau đó khiến LPS dần hạ nhiệt. Kết phiên, cổ phiếu dừng ở 31.800 đồng, tăng 1.800 đồng, tương đương 6% so với giá tham chiếu. Khối lượng khớp lệnh đạt khoảng 1,6 triệu đơn vị.

Theo thông tin công bố, ông Nguyễn Xuân Thái, là con trai của ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) đang sở hữu khoảng 190,02 triệu cổ phiếu LPBS. Sau đợt IPO và thay đổi cơ cấu vốn, tỷ lệ sở hữu của ông Thái tương đương khoảng 13,49% vốn điều lệ, thay vì mức 15% trước đó.

Với giá tham chiếu 30.000 đồng/cổ phiếu, số cổ phần này có giá trị khoảng 5.700 tỷ đồng. Khi LPS kết phiên ở 31.800 đồng, giá trị số cổ phiếu ông Thái nắm giữ tăng lên khoảng 6.043 tỷ đồng. Như vậy, chỉ tính riêng mức tăng giá trong phiên đầu tiên, giá trị cổ phần của con trai bầu Thụy tăng thêm khoảng 342 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Xuân Thái sinh năm 2003, hiện là thành viên HĐQT Chứng khoán LPBank. Trước đó, ông từng nâng sở hữu tại LPBS lên hơn 190 triệu cổ phiếu sau khi nhận chuyển nhượng thêm hơn 106,7 triệu cổ phiếu hồi tháng 1/2026.