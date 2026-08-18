TKV đẩy mạnh phát triển cơ khí, đáp ứng yêu cầu sản xuất

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai Chiến lược Cơ khí TKV giai đoạn 2021-2025, định hướng Chiến lược phát triển Cơ khí TKV giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phó Tổng Giám đốc TKV Nguyễn Văn Tuân chủ trì hội nghị.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn; Thành viên HĐTV TKV Trần Văn Cừ cùng đại diện các ban chuyên môn và các đơn vị thuộc Khối Cơ khí TKV.

Theo báo cáo, Khối Cơ khí TKV hiện có 11 đơn vị, trong đó 5 đơn vị nòng cốt gồm 4 công ty con và Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin. Sau 5 năm triển khai chiến lược, lĩnh vực cơ khí của TKV có nhiều chuyển biến về cơ chế điều hành, tổ chức sản xuất, năng lực chế tạo, sửa chữa thiết bị, cung ứng vật tư và phát triển nguồn nhân lực.

Nâng tỷ lệ nội địa hóa, chủ động vật tư

Giai đoạn 2021-2025, các đơn vị cơ khí TKV tiếp tục phát huy vai trò chủ lực trong sản xuất, cung ứng phụ tùng, vật tư phục vụ các đơn vị trong Tập đoàn. Giá trị cung cấp phụ tùng, vật tư trong ngành duy trì ở mức cao, đáp ứng 76,3% nhu cầu theo giá trị, vượt mục tiêu chiến lược đề ra là 70%.

Phó TGĐ Tập đoàn Nguyễn Văn Tuân phát biểu kết luận hội nghị

Kết quả này góp phần tăng tỷ lệ nội địa hóa, giảm chi phí mua sắm, rút ngắn thời gian cung ứng và nâng cao tính chủ động trong bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị. TKV cũng tăng cường điều hành kế hoạch, ưu tiên sử dụng sản phẩm cơ khí do các đơn vị trong ngành sản xuất, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp cơ khí đổi mới thiết bị, nâng cao chất lượng và mở rộng danh mục sản phẩm.

Năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị phục vụ khai thác than hầm lò, vận chuyển và chế biến than tiếp tục được nâng lên. Năm 2025, các đơn vị cơ khí đã cung cấp 488 thiết bị như máy xúc hầm lò, tàu điện ắc quy, máng cào, xe goòng, đáp ứng 42,4% nhu cầu của các đơn vị sản xuất than, tương đương khoảng 84,8% mục tiêu chiến lược.

Phát triển cơ khí theo hướng hiện đại, chuyên môn hóa

Theo định hướng giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, TKV sẽ tập trung nguồn lực phát triển các đơn vị cơ khí nòng cốt, tăng cường liên kết và sử dụng hiệu quả nguồn lực trong toàn ngành; từng bước hình thành các đơn vị sản xuất chuyên môn hóa, tập trung vào những sản phẩm chủ lực và công nghệ mới.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các sản phẩm, thiết bị cơ khí phục vụ cơ giới hóa, tự động hóa và sản xuất của Tập đoàn. Cùng với đó, các đơn vị cần tăng cường đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ, tự động hóa và chuyển đổi số nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Lãnh đạo TKV yêu cầu Khối Cơ khí mở rộng thị trường, tăng cường hợp tác, liên kết giữa các đơn vị trong và ngoài Tập đoàn; đẩy mạnh sử dụng vật tư, phụ tùng sản xuất trong ngành. Đồng thời, chú trọng đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực, bảo đảm đáp ứng yêu cầu sản xuất trong giai đoạn mới.

Kết luận hội nghị, Phó Tổng Giám đốc TKV Nguyễn Văn Tuân yêu cầu các đơn vị cụ thể hóa chiến lược phát triển cơ khí gắn với thực tế sản xuất; xây dựng chương trình hành động, tạo đột phá về công nghệ và chuyển đổi số.

TKV sẽ ưu tiên phát triển các sản phẩm cơ khí trọng điểm phục vụ khai thác, chế biến than, khoáng sản, điện lực, hóa chất và các lĩnh vực sản xuất khác, nhất là những thiết bị có nhu cầu lớn, qua đó giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa.

Các đơn vị cũng được yêu cầu phát triển cơ khí gắn với cơ giới hóa, tự động hóa, chuyển đổi số, sản xuất thông minh và kinh tế xanh; tăng cường tiêu chuẩn hóa, chuyên môn hóa sản xuất, từng bước hình thành chuỗi giá trị từ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sửa chữa đến cung cấp dịch vụ kỹ thuật.

Dịp này, TKV công bố quyết định của Tổng Giám đốc Tập đoàn khen thưởng các tập thể có thành tích trong triển khai Chiến lược Cơ khí TKV giai đoạn 2021-2025.