TikTok Beauty Fest 2026 kết nối thương hiệu, nhà sáng tạo, cộng đồng làm đẹp

TikTok Beauty Fest 2026 trở lại TPHCM với hơn 30 thương hiệu, hàng trăm nhà sáng tạo và cùng gần 70.000 sản phẩm dùng thử, mở ra không gian trải nghiệm, nơi kết nối giữa cộng đồng yêu làm đẹp kết nối với thương hiệu, khám phá và xu hướng, trải nghiệm sản phẩm và tìm kiếm cảm hứng trên nền tảng TikTok mỗi ngày. mới.

Ông Hưng Huỳnh, Giám đốc Quốc gia, Giải pháp Quảng cáo toàn cầu, TikTok Việt Nam chia sẻ thông tin tại sự kiện

Đưa xu hướng làm đẹp từ TikTok ra đời thực

Tiếp nối thành công mùa đầu tiên, TikTok Beauty Fest 2026 trở lại tại Công viên Bờ Sông Sài Gòn (TPHCM), với chủ đề “Style Up, Vibe On”. Sự kiện quy tụ hơn 30 thương hiệu làm đẹp trong và ngoài nước, hàng trăm nhà sáng tạo nội dung cùng gần 70.000 sản phẩm dùng thử miễn phí.

Điểm nhấn của chương trình là Mega LIVE TikTok Beauty Fest kéo dài 12 giờ cùng nhà sáng tạo Bé Duy (@beduyzuize), giới thiệu các sản phẩm và ưu đãi đến 50% từ hơn 30 thương hiệu mỹ phẩm, chăm sóc cá nhân. Hoạt động kết hợp trải nghiệm trực tiếp với không gian số, giúp người dùng khám phá, tương tác và mua sắm.

Khép lại sự kiện là đại nhạc hội “Style Up, Vibe On” với sự tham gia của Tóc Tiên, Quang Hùng MasterD, Trang Pháp, Tăng Duy Tân, OSAD, Ngô Lan Hương, Han Sara cùng nhiều nghệ sĩ khách mời.

Ông Hưng Huỳnh, Giám đốc Quốc gia, Giải pháp Quảng cáo Toàn cầu, TikTok Việt Nam, cho biết cộng đồng làm đẹp là một trong những cộng đồng năng động và giàu sức sáng tạo trên nền tảng. Theo ông, TikTok Beauty Fest nhằm đưa những trải nghiệm từ không gian số ra đời thực, để người dùng trực tiếp khám phá xu hướng, tương tác với nhà sáng tạo và trải nghiệm sản phẩm của các thương hiệu.

Ông Phạm Duy Anh- Giám đốc vận hành Keyshu

Viral chỉ là điểm khởi đầu

Bên cạnh không gian trải nghiệm, TikTok Beauty Fest 2026 cho thấy sự thay đổi trong cách các thương hiệu làm đẹp tiếp cận người tiêu dùng. Khi một sản phẩm có thể nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội, việc duy trì sức hút và chuyển sự quan tâm thành niềm tin lâu dài trở thành bài toán quan trọng.

Ông Phạm Duy Anh, Giám đốc thương hiệu Keyshu, cho rằng một sản phẩm viral mới chỉ là bước khởi đầu. Khi sức nóng tăng lên, doanh nghiệp cần lắng nghe phản hồi của người dùng trên TikTok để kịp thời điều chỉnh sản phẩm.

Theo ông, những câu hỏi như khách hàng đang nói gì, điểm nào khiến họ yêu thích hay chưa hài lòng có thể trở thành dữ liệu trực tiếp cho quá trình cải tiến. Vì vậy, Keyshu đầu tư vào nghiên cứu, quản lý chất lượng và sản xuất, nhằm nâng cao khả năng phản ứng trước thị trường.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai- Giám đốc Kinh doanh trực tuyến Sắc Ngọc Khang

Ở góc độ kinh doanh trực tuyến, bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, Giám đốc Kinh doanh trực tuyến Sắc Ngọc Khang, cho biết TikTok giúp thương hiệu tăng nhận diện, mở rộng phễu khách hàng và tiếp cận những nhóm người tiêu dùng mới, trong đó có khách hàng trẻ.

Theo đại diện Sắc Ngọc Khang, sữa rửa mặt là sản phẩm bán chạy nhất của thương hiệu. Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu của Sắc Ngọc Khang trên TikTok tăng hơn 6,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Bà Mai cho rằng thích ứng nhanh không đồng nghĩa với chạy theo mọi xu hướng. Người tiêu dùng ngày càng có xu hướng tìm hiểu, so sánh, kiểm chứng và tìm kiếm tư vấn trước khi quyết định mua hàng. Do đó, cùng với việc mở rộng khách hàng, doanh nghiệp cần đầu tư vào chiến lược nội dung dài hạn, tối ưu hành trình trải nghiệm và nâng cao năng lực vận hành đơn hàng.

Nội dung làm đẹp thúc đẩy mua sắm

Theo thông tin tại sự kiện, doanh thu trung bình trên mỗi nhà bán hàng trong ngành hàng làm đẹp tăng gần 52%, cho thấy hoạt động kinh doanh trực tuyến tiếp tục mở rộng.

Sự tăng trưởng được thúc đẩy bởi khả năng kết nối nội dung, khám phá sản phẩm và mua sắm trong cùng một hành trình. Trong đó, chăm sóc da tiếp tục là nhóm nội dung nổi bật với 1,5 triệu video gắn hashtag #skincare, 790 nghìn video #chamsocda và 336 nghìn video #duongda.

Xu hướng mua sắm kết hợp giải trí cũng gia tăng sức hút, với 854 nghìn video #unboxing. Nội dung trang điểm và biến hình tiếp tục thu hút người dùng, riêng hashtag #makeup có 1,9 triệu video.

Những xu hướng này cho thấy TikTok đang trở thành một điểm chạm quan trọng trong quá trình người dùng tìm hiểu, đánh giá và lựa chọn sản phẩm làm đẹp, đồng thời mở rộng vai trò của nội dung số trong hành trình mua sắm.