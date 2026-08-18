Cần lộ trình giảm giờ làm xuống 40-44 giờ/tuần, tránh sốc cho doanh nghiệp

TPO - Theo chuyên gia, cần xây dựng lộ trình giảm giờ làm xuống 40-44 giờ/tuần để doanh nghiệp chủ động bố trí nhân lực, tính toán phương án sử dụng lao động, đầu tư thiết bị và đổi mới công nghệ nhằm tránh cú sốc trong quá trình thực hiện.

Doanh nghiệp nói gì?

Góp ý dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động chữ thập đỏ, Sở Nội vụ Sơn La kiến nghị quy định lộ trình giảm thời giờ làm việc bình thường của lao động khu vực tư xuống 40-44 giờ/tuần, để thống nhất với khu vực công.

Về vấn đề này, dưới góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Quỳnh - Giám đốc Công ty Cổ phần Nosava, doanh nghiệp trong ngành công nghiệp in ấn, sản xuất bao bì ở Hưng Yên - cho rằng, việc xây dựng lộ trình giảm thời giờ làm xuống 40-44 giờ/tuần là phù hợp.

Nhiều doanh nghiệp ủng hộ đề xuất xây dựng lộ trình giảm giờ làm cho người lao động xuống 40-44 giờ/tuần.

Theo ông Quỳnh, doanh nghiệp hiện đã chủ động giảm giờ làm cho nhân viên khối văn phòng bằng cách chỉ để họ làm việc sáng thứ Bảy thay vì cả ngày như trước. Việc giảm giờ làm giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vận hành, đồng thời tạo điều kiện để người lao động cân bằng cuộc sống, giảm áp lực đi lại và nâng cao năng suất lao động.

Tuy nhiên, theo ông Quỳnh, việc giảm giờ làm cần được thực hiện linh hoạt, bởi các nhà máy sản xuất có đặc thù khác so với khối văn phòng. “Nhà máy phải duy trì hoạt động liên tục để đáp ứng đơn hàng. Nếu giảm giờ làm thì cần có lộ trình phù hợp để doanh nghiệp chủ động bố trí nhân sự, sản xuất và chi phí”, ông Quỳnh nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, lãnh đạo một doanh nghiệp may mặc tại Hà Nội cho biết, doanh nghiệp ủng hộ chủ trương nâng cao phúc lợi và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Tuy nhiên, ngành may mặc có tính mùa vụ cao, phụ thuộc vào tiến độ đơn hàng và nhu cầu của khách hàng quốc tế nên cần cơ chế linh hoạt khi triển khai.

Theo vị này, cơ quan quản lý cũng nên cho phép doanh nghiệp chủ động bố trí thời gian làm việc theo tháng hoặc năm, miễn là bảo đảm tổng thời gian làm việc bình quân không vượt quá giới hạn luật định.

Minh bạch lộ trình để tránh sốc cho doanh nghiệp



Trao đổi với PV Tiền Phong, Luật sư Lê Đình Quảng - nguyên Phó trưởng Ban Chính sách pháp luật Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - cho rằng, đề xuất xây dựng lộ trình giảm thời giờ làm việc bình thường của người lao động từ 48 giờ xuống 40-44 giờ/tuần là hợp lý, điều này đã được đặt ra từ nhiều năm nay.

Theo ông Quảng, vấn đề thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi luôn là một trong những nội dung được người lao động quan tâm nhất và từng nhiều lần được đưa ra thảo luận trong các đợt sửa đổi luật, đặc biệt là khi sửa Bộ luật Lao động năm 2019.

Chuyên gia đề xuất áp dụng lộ trình giảm giờ làm theo từng giai đoạn, tránh cú "sốc" cho doanh nghiệp.

“Thời gian làm việc, nghỉ ngơi có ý nghĩa rất lớn với người lao động. Ngay cả Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cũng dành nhiều công ước và khuyến nghị liên quan nội dung này, trong đó công ước số 1 là công ước về thời gian làm việc. Điều đó cho thấy đây là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng”, ông Quảng nói.

Theo ông Quảng, hiện nay cũng tồn tại sự khác biệt giữa khu vực công và khu vực doanh nghiệp. Từ năm 1999, khu vực công đã thực hiện chế độ làm việc 40 giờ/tuần, trong khi phần lớn người lao động trong doanh nghiệp vẫn làm 48 giờ/tuần.

Ông Quảng đánh giá, giai đoạn này thích hợp để giảm giờ làm ở khu vực doanh nghiệp dưới 48 tiếng/tuần và quy định trong luật, thay vì khuyến khích doanh nghiệp.

“Xu hướng giảm thời gian làm đang được nhiều quốc gia phát triển áp dụng. Việt Nam cũng đã vượt ngưỡng thu nhập trung bình khá và đang hướng tới các mục tiêu phát triển vào năm 2030, 2045. Vì vậy, đây là thời điểm phù hợp để nghiên cứu giảm giờ làm chính thức, tạo điều kiện cho người lao động có thêm thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình và nâng cao chất lượng cuộc sống”, ông Quảng nhận định.

Về lộ trình thực hiện, ông Quảng cho rằng, mục tiêu là tiến tới bình đẳng với khu vực công, nghĩa là một tuần làm việc 40 giờ. Tuy nhiên, việc giảm ngay từ 48 giờ xuống 40 giờ có thể gây áp lực lớn cho doanh nghiệp.

Ông Quảng đề xuất áp dụng theo từng giai đoạn. Trước mắt có thể giảm từ 48 giờ xuống 44 giờ/tuần. Sau đó, đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm còn 40 giờ/tuần. Xa hơn, đến năm 2045, giảm xuống dưới 40 giờ/tuần như một số quốc gia tiên tiến hiện nay.

“Nếu lộ trình rõ ràng, doanh nghiệp sẽ chủ động sắp xếp nhân sự, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp. Cách làm này giúp hạn chế những cú sốc đối với doanh nghiệp trong quá trình thực hiện”, ông Quảng nhấn mạnh.