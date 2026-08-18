Techcombank kiến tạo vị thế dẫn dắt ngành qua dữ liệu và ứng dụng AI

Tại “Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026" với chủ đề “Ngân hàng thông minh trong kỷ nguyên dữ liệu và AI”, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã giới thiệu hệ sinh thái tài chính số với nhiều giải pháp đột phá, khẳng định vị thế dẫn dắt của Doanh nghiệp quốc gia, tiên phong kiến tạo hạ tầng tài chính thông minh cho nền kinh tế số Việt Nam, góp phần định hình diện mạo ngân hàng hiện đại trong kỷ nguyên mới.

Sở hữu năng lực công nghệ, dữ liệu và AI được đầu tư bài bản, Techcombank kiên định với tầm nhìn “Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống”; đồng hành cùng Chính phủ trong tiến trình hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và định hướng chuyển đổi số quốc gia của Thủ tướng Chính phủ.

Đột phá giải pháp tài chính số, mở rộng cơ hội tiếp cận vốn cho doanh nghiệp SME

Techcombank xác định dữ liệu và AI là nền tảng quan trọng để mang đến các dịch vụ tài chính thông minh, cá nhân hóa và dễ tiếp cận hơn cho khách hàng. Ngân hàng đang tích cực xây dựng năng lực khai thác dữ liệu và tích hợp AI xuyên suốt trong hoạt động kinh doanh, từ phát triển sản phẩm, quản trị rủi ro đến nâng cao trải nghiệm khách hàng. Cách tiếp cận này giúp Techcombank không chỉ tối ưu hiệu quả vận hành mà còn góp phần thúc đẩy hệ sinh thái tài chính số ngày càng mở, kết nối và bao trùm hơn.

Thực tế hiện nay, nhiều doanh nghiệp SME và Micro SME vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn do hạn chế về tài sản bảo đảm, quy trình hồ sơ phức tạp và thời gian xét duyệt kéo dài. Để giải quyết bài toán này, ngân hàng phát triển nền tảng dữ liệu Data Brain, có khả năng xử lý khoảng 8 tỷ điểm dữ liệu mỗi ngày và phân tích tới 12.500 thuộc tính trên mỗi khách hàng. Techcombank cũng phối hợp với đối tác triển khai MISA Lending – giải pháp cấp tín dụng dựa trên dữ liệu, kết hợp thông tin từ hóa đơn, báo cáo tài chính và dữ liệu giao dịch để đánh giá nhu cầu vốn và năng lực tài chính của doanh nghiệp theo thời gian thực.

Giải pháp này cho phép khách hàng tiếp cận hạn mức tín dụng lên tới 48 tỷ đồng, trong đó hạn mức tín chấp lên tới 22 tỷ đồng, với thời gian phê duyệt tự động chỉ khoảng 5 phút. Đến nay, MISA Lending đã hỗ trợ hơn 4.000 doanh nghiệp với tổng hạn mức tín dụng được cấp đạt 22.000 tỷ đồng. Bên cạnh doanh nghiệp SME, Techcombank cũng hướng tới nhóm hộ kinh doanh – khu vực hiện có hơn 5 triệu hộ, đóng góp khoảng 30% GDP nhưng phần lớn vẫn vận hành theo phương thức thủ công.

Tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2026, Techcombank cũng giới thiệu T-shop – giải pháp chuyển đổi số được xây dựng trên nền tảng dữ liệu và AI, hỗ trợ số hóa toàn bộ hoạt động kinh doanh trên một nền tảng thống nhất, từ quản lý đơn hàng, kho hàng, dòng tiền đến xuất hóa đơn điện tử và hỗ trợ kê khai thuế. Việc chuyển hóa các giao dịch thành dữ liệu số giúp nâng cao tính minh bạch trong quản trị doanh thu, hỗ trợ đánh giá hiệu quả kinh doanh và tạo cơ sở để hộ kinh doanh được xem xét cấp hạn mức ứng trước lên tới 500 triệu đồng theo quy định của ngân hàng Nhà nước.

Kiến tạo hệ sinh thái tài chính số “khách hàng là trọng tâm”

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện Techcombank cũng khẳng định dữ liệu và AI không chỉ giúp nâng cao hiệu quả vận hành mà còn góp phần thay đổi cách khách hàng tiếp cận các dịch vụ tài chính theo hướng nhanh hơn, minh bạch hơn và phù hợp hơn với nhu cầu thực tế.

Đối với doanh nghiệp, các mô hình cấp tín dụng dựa trên dữ liệu giúp rút ngắn thời gian tiếp cận vốn và giảm bớt thủ tục hồ sơ. Đối với hộ kinh doanh, việc số hóa hoạt động vận hành tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi sang mô hình quản trị hiện đại, nâng cao khả năng tuân thủ và mở rộng cơ hội phát triển. Ở quy mô rộng hơn, những sáng kiến này góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện, hỗ trợ phát triển kinh tế số và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho người dân và doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ & Ngân hàng Cao cấp Techcombank cho biết: “Chủ đề của Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026 phản ánh xu thế toàn cầu khi dữ liệu và trí tuệ nhân tạo đang định hình lại cách các tổ chức tài chính vận hành và phục vụ khách hàng. Với Techcombank, dữ liệu và AI không đơn thuần là công nghệ, mà là những năng lực cốt lõi giúp chúng tôi thấu hiểu khách hàng sâu sắc hơn, đưa ra các giải pháp phù hợp hơn và tạo ra trải nghiệm tài chính thuận tiện hơn cho từng cá nhân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh.”

Tôi cho rằng, dữ liệu và AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp tài chính thuận tiện hơn, thông minh hơn và phù hợp hơn; từ đó cùng kiến tạo một hệ sinh thái tài chính số toàn diện, lấy khách hàng làm trung tâm. Vì vậy, Techcombank đang từng bước hiện thực hóa chiến lược AI-first nhằm đưa dữ liệu và AI trở thành động lực phục vụ khách hàng tốt hơn, đồng thời góp phần xây dựng một hệ sinh thái tài chính số ngày càng kết nối, minh bạch và toàn diện, tạo ra những tác động tích cực, lâu dài cho khách hàng, cộng đồng và nền kinh tế.” – Ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh

Trong bối cảnh dữ liệu và AI đang trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế số, ngành tài chính ngân hàng đứng trước cơ hội tái định hình mô hình vận hành và cách thức phục vụ khách hàng. Phát huy lợi thế tiên phong về công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo, Techcombank sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến lược AI-first, mở rộng hợp tác hệ sinh thái và phát triển các giải pháp tài chính thông minh nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng. Với vai trò doanh nghiệp quốc gia dẫn dắt, ngân hàng sẽ tiếp tục đồng hành cùng các mục tiêu phát triển của đất nước, thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái tài chính số hiện đại, toàn diện và bền vững, đóng góp cho tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam.