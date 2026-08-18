Công an Đồng Tháp trao tặng gần 500 triệu đồng an sinh xã hội tại Cần Thơ

Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Thanh tra Công an TP Cần Thơ vừa tổ chức Chương trình an sinh xã hội tại xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ. Tại chương trình, Công an tỉnh Đồng Tháp trao tặng nhà tình nghĩa, quà cho gia đình chính sách, học bổng cho học sinh nghèo trị giá gần 500 triệu đồng.

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2026), 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2026) và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2026).

Tại chương trình, Công an tỉnh Đồng Tháp trao kinh phí xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa, mỗi căn trị giá 100 triệu đồng; trao 50 phần quà đến các gia đình chính sách, người có công; 30 suất học bổng, 30 chiếc xe đạp cho các em học sinh vượt khó trên địa bàn xã. Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 500 triệu đồng do Công an tỉnh Đồng Tháp vận động các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hỗ trợ.

Công an Đồng Tháp trao tặng an sinh xã hội tại xã Hoả Lựu, TP Cần Thơ

Hoạt động an sinh xã hội tại xã Hỏa Lựu thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, là tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân của lực lượng Công an đối với các gia đình cách mạng, người có công và Nhân dân. Đồng thời, góp phần đưa phong trào thi đua “Ba nhất” trong Công an nhân dân đi vào thực chất, gắn việc thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự với chăm lo đời sống của Nhân dân.

Đây cũng là nguồn động viên để các gia đình tiếp tục ổn định cuộc sống, giúp các em học sinh có thêm điều kiện đến trường, nỗ lực học tập và vươn lên trong cuộc sống.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, thời gian tới, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, Công an tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương và các nhà hảo tâm triển khai hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Qua đó góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, cùng lực lượng Công an giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.