Hành trình chuyển hóa quy mô thành lợi nhuận và dòng tiền của WinCommerce

Nửa đầu năm 2026, WinCommerce – công ty vận hành chuỗi WinMart/WinMart+/WiN đạt gần 23.000 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 30%, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ.

Mỗi đồng doanh thu hôm nay không chỉ tạo tăng trưởng mà còn tạo lợi nhuận

Khi Masan tiếp quản VinCommerce vào cuối năm 2019, bài toán lớn nhất của doanh nghiệp không phải là mở thêm cửa hàng mà là xây dựng lại toàn bộ mô hình vận hành. Thời điểm đó, tăng trưởng doanh thu chưa đồng nghĩa với hiệu quả kinh doanh. Mỗi cửa hàng mới mở thêm đồng nghĩa với áp lực về chi phí, vận hành và vốn đầu tư. Vì vậy, ưu tiên của WinCommerce trong nhiều năm là tối ưu danh mục cửa hàng, hoàn thiện chuỗi cung ứng, số hóa vận hành và nâng cao năng suất trên từng điểm bán.

Những khoản đầu tư đó đang bắt đầu chuyển hóa thành kết quả kinh doanh. Trong 6 tháng đầu năm 2026, WinCommerce đạt doanh thu gần 23.000 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Tăng trưởng doanh thu tại các cửa hàng hiện hữu (LFL) đạt 14% trong quý I và 13% trong quý II. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt gần 346 tỷ đồng, cao gấp hơn 5 lần cùng kỳ. Cùng thời gian này, doanh nghiệp mở gần 550 cửa hàng, nâng tổng số điểm bán lên 5.141. Tỷ lệ cửa hàng mở mới đạt điểm hòa vốn EBITDA duy trì trên 90% trong cả hai quý đầu năm.

Điều đó cho thấy tăng trưởng doanh thu không còn chỉ phụ thuộc chủ yếu vào việc mở thêm điểm bán. Ngay trong giai đoạn mở mới với tốc độ cao, doanh thu tại các cửa hàng hiện hữu vẫn tăng hai chữ số, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận tăng nhanh hơn doanh thu. Mỗi cửa hàng vì thế không chỉ tạo thêm doanh thu mà còn đóng góp nhiều hơn vào lợi nhuận của toàn hệ thống.

Đây là sự khác biệt quan trọng so với 5 năm trước. Nếu trước đây quy mô là mục tiêu, thì hôm nay quy mô đã trở thành nền tảng để nâng cao hiệu quả. Nói cách khác, mỗi đồng doanh thu hiện nay mang biên lợi nhuận cao hơn và phản ánh chất lượng tăng trưởng tốt hơn.

Mỗi giao dịch không chỉ tạo doanh thu mà còn tạo dữ liệu và sức mạnh cộng hưởng cho “Hệ điều hành tiêu dùng”

Ở các mô hình bán lẻ truyền thống, giá trị của một giao dịch thường kết thúc khi sản phẩm được bán cho khách hàng. Nhưng trong mô hình “Hệ điều hành tiêu dùng” (Consumer Operating System-cOS) mà Masan đang xây dựng, mỗi giao dịch lại mở ra một chu trình tạo giá trị mới.

Mỗi lần khách hàng mua sắm tại chuỗi cửa hàng, siêu thị WinMart/WinMart+/WiN đều tạo ra dữ liệu về hành vi tiêu dùng, danh mục sản phẩm, thời điểm mua hàng, khu vực địa lý và xu hướng tiêu dùng. Khi được kết nối với AI và nền tảng dữ liệu của cOS, những thông tin này giúp WinCommerce liên tục tối ưu danh mục hàng hóa, dự báo nhu cầu, điều chỉnh giá bán, giảm tồn kho và cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm.

Quan trọng hơn, dữ liệu này không chỉ phục vụ riêng WinCommerce.

Thông qua Retail Supreme và cOS, dữ liệu từ hệ thống bán lẻ còn giúp các thương hiệu trong hệ sinh thái Masan hiểu rõ hơn nhu cầu người tiêu dùng để phát triển sản phẩm mới, tối ưu hoạt động marketing và nâng cao hiệu quả phân phối. Điều này tạo nên vòng lặp giá trị mà ít nhà bán lẻ truyền thống có được: doanh thu tạo dữ liệu, dữ liệu giúp ra quyết định tốt hơn, quyết định tốt hơn tiếp tục tạo thêm doanh thu và lợi nhuận.

Khi hệ thống càng lớn, lượng dữ liệu tích lũy càng nhiều và lợi thế cạnh tranh cũng càng mạnh. Vì vậy, giá trị của mỗi đồng doanh thu hôm nay không chỉ nằm ở con số trên báo cáo tài chính mà còn nằm ở khả năng làm cho toàn bộ hệ thống vận hành hiệu quả hơn theo thời gian.

Từ doanh thu đến dòng tiền: Vai trò mới của WinCommerce trong chiến lược dài hạn của Masan

Trong nhiều năm, thị trường thường nhìn WinCommerce như một doanh nghiệp cần đầu tư lớn để mở rộng mạng lưới. Tuy nhiên, khi hiệu quả vận hành được cải thiện, cách nhìn này cũng đang thay đổi.

AI giúp tối ưu vốn lưu động, tự động hóa quy trình đặt hàng và nâng cao năng suất chuỗi cung ứng. Việc quản trị tồn kho hiệu quả đã giúp WinCommerce cải thiện đáng kể nguồn vốn lưu động, tạo thêm nguồn lực để tiếp tục mở rộng hệ thống mà không phải đánh đổi bằng hiệu quả tài chính.

Trong “Hệ điều hành tiêu dùng”, WinCommerce cũng không còn chỉ là đơn vị tạo doanh thu. Với 5.141 cửa hàng trên toàn quốc tính đến cuối tháng 6/2026, doanh nghiệp đóng vai trò là điểm kết nối trực tiếp giữa người tiêu dùng, thương hiệu, dữ liệu và công nghệ. Mỗi đồng doanh thu vì thế không chỉ tạo lợi nhuận cho WCM mà còn tạo giá trị cho toàn bộ hệ sinh thái thông qua Retail Supreme, AI, chuỗi cung ứng tích hợp và dữ liệu tiêu dùng.

Đó cũng là lý do vai trò của WinCommerce trong Masan đang thay đổi. Nếu trước đây doanh thu được nhìn như thước đo tăng trưởng của một chuỗi bán lẻ, thì hôm nay doanh thu còn phản ánh khả năng tạo dòng tiền, tự tài trợ cho tăng trưởng và đóng góp vào giá trị dài hạn của mô hình “Hệ điều hành tiêu dùng”.

Sau gần 7 năm tái cấu trúc, WinCommerce không chỉ chứng minh rằng quy mô có thể đi cùng lợi nhuận. Quan trọng hơn, doanh nghiệp đang cho thấy mỗi đồng doanh thu hôm nay mang nhiều giá trị hơn trước: tạo lợi nhuận cao hơn, tạo dữ liệu nhiều hơn, tạo hiệu quả lớn hơn cho toàn hệ sinh thái và tạo nền tảng dòng tiền bền vững cho chặng đường tăng trưởng tiếp theo của Masan.