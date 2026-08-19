'Ma trận' kinh doanh phía sau vợ chồng Phú Lê

TPO - Hoạt động kinh doanh gắn với vợ chồng Phú Lê được triển khai trên các kênh bán hàng trực tuyến, từ livestream trên mạng xã hội đến gian hàng thương mại điện tử. Mạng lưới bán hàng với nhiều sản phẩm, tài khoản và địa chỉ kinh doanh xuất hiện tại khu vực Hoàng Mai, Hà Nội.

Hoa mắt trước sự thay đổi thông tin

Tối 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Phú (tức Phú Lê), Lã Thuý Kiều (vợ Phú), cùng 2 cá nhân khác về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Thông qua 3 công ty nêu trên, Lã Thúy Kiều đã thuê gia công, buôn bán nhiều sản phẩm hàng hóa ra thị trường. Quá trình kinh doanh, Kiều nhiều lần thay đổi người đứng tên đại diện pháp luật của các công ty trên, tuy nhiên toàn bộ hoạt động vẫn do Kiều và Phú trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

Theo thông tin cơ quan điều tra công bố, từ năm 2017-2023, Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú đã tham gia thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng, Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group.

Vợ chồng Phú Lê - Thuý Kiều. Ảnh: FBNV.

Cụ thể, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú được cấp đăng ký ngày 3/11/2017. Trụ sở chính đăng ký tại Căn 21, Louis V, Khu đô thị Louis City Hoàng Mai, Hà Nội. Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề chính là bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi nhánh khu vực phía Nam của công ty này đã giải thể.

Ngày 18/8, trong văn bản gửi Bộ Y tế về nội dung và hình thức dự kiến quảng cáo sản phẩm răng miệng Hitoshi, doanh nghiệp này lại sử dụng địa chỉ số 461D3, ngõ 203 phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Một số hồ sơ khác đều ghi địa chỉ này.

Website của Thiên Phú Group cũng từng giới thiệu địa chỉ số 461D3, ngõ 203 phố Tân Mai là trụ sở của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, đồng thời giới thiệu địa chỉ 89B Hồ Đền Lừ, Hoàng Mai là địa chỉ cửa hàng. Hiện website không truy cập được.

Vợ chồng Phú Lê - Thuý Kiều quảng cáo, bán nhiều sản phẩm liên quan sức khoẻ. Ảnh chụp màn hình.

Mắt xích khác mà cơ quan điều tra công bố là Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group, được thành lập ngày 21/4/2023. Website của doanh nghiệp hiện giới thiệu trụ sở tại Căn 19, Louis 5, Khu đô thị Louis City Hoàng Mai và cửa hàng tại số 33, Louis 3, Louis City Hoàng Mai. Đây là doanh nghiệp do Lã Thuý Kiều làm đại diện pháp luật.

Một hồ sơ của Thiên Phú Group gửi Bộ Y tế vào tháng 6/2026 lại ghi địa chỉ của doanh nghiệp tại tầng 2, số 89B Hồ Đền Lừ, quận Hoàng Mai. Hồ sơ này xác định Thiên Phú Group là chủ sở hữu số lưu hành của một thiết bị y tế và sử dụng địa chỉ 89B Hồ Đền Lừ.

Như vậy, riêng với hai pháp nhân Thiên Phú và Thiên Phú Group, các địa chỉ xuất hiện trong dữ liệu doanh nghiệp, website của doanh nghiệp và hồ sơ gửi cơ quan quản lý khác nhau theo từng thời điểm.

Trong khi đó, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng được cấp đăng ký ngày 27/2/2018 và có trụ sở đăng ký tại tỉnh Hà Nam. Ngành nghề chính là bán thực phẩm, ngoài ra doanh nghiệp đăng ký nhiều ngành nghề liên quan đến sản xuất thực phẩm, mỹ phẩm. Vợ Phú Lê hiện là người đại diện theo pháp luật.

Bán hàng đa kênh, 'né' thuế qua hộ kinh doanh

Cơ quan điều tra xác định, Kiều còn khai báo và nộp thuế dưới danh nghĩa hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều. Đây cũng là chiêu thức để hợp thức hóa hơn 107 tỷ đồng thu được từ kinh doanh (nhưng không lập hóa đơn và khai thuế đầy đủ).

Hộ kinh doanh này được cơ quan thuế xác định đã ngừng hoạt động nhưng chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Địa chỉ đăng ký cũng đặt tại khu đô thị Louis City Hoàng Mai.

Video bán sản phẩm được đăng tải trên nhiều tài khoản, các mạng xã hội khác nhau.

Nếu các doanh nghiệp là phần “pháp nhân” của hoạt động kinh doanh, thì mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử lại tạo thành một lớp bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng. Việc tiếp cận khách hàng không chỉ dựa vào một website hay một cửa hàng cố định mà được mở rộng qua các tài khoản cá nhân, tài khoản bán hàng và mạng lưới phân phối trên mạng xã hội.

Gian hàng mang tên “Thuý Kiều - Phú Lê” ghi nhận cả nghìn lượt bán "dung dịch răng miệng".

Một trong những gian hàng mang tên “Thuý Kiều - Phú Lê” trên Shopee hiện vẫn hiển thị nhiều sản phẩm Hitoshi và sản phẩm khác. Một sản phẩm "dung dịch răng miệng Hitoshi" trên gian hàng này được hiển thị hơn 1.000 sản phẩm đã bán.

Các con số trên sàn là số liệu hiển thị công khai của từng gian hàng/sản phẩm tại thời điểm ghi nhận. Ngược lại, với hoạt động bán hàng qua Facebook, livestream hoặc các fanpage, việc xác định chính xác tổng số đơn hàng và doanh thu khó hơn nhiều.