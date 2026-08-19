Vietnam F&B Summit 2026: Giải mã những 'lằn ranh' đang định hình ngành F&B Việt

Ngày 09/09/2026, tại khách sạn New World Saigon, Vietnam F&B Summit 2026 sẽ trở lại với chủ đề “Lằn ranh khác biệt”, tập trung vào những giới hạn ngày càng rõ nét trong cuộc chơi ngành F&B và cách các doanh nghiệp tìm kiếm lợi thế cạnh tranh trong giai đoạn phát triển mới.

Thị trường F&B bước vào cuộc chơi của sự phân hóa

Sau những biến động trải dài từ kinh tế vĩ mô, chính sách và hành vi tiêu dùng, năm 2026 đánh dấu giai đoạn thị trường F&B Việt Nam từng bước thiết lập trạng thái cân bằng mới.

Doanh thu toàn ngành vẫn duy trì đà tăng trưởng, nhưng cơ hội đang được phân bổ ngày càng chọn lọc. Một số thương hiệu tiếp tục mở rộng quy mô, gia tăng độ phủ và củng cố vị thế; trong khi đó, không ít doanh nghiệp buộc phải thu hẹp hoạt động, tái cấu trúc, thậm chí rời khỏi thị trường.

Sự phân hóa ngày càng rõ nét đang đặt các doanh nghiệp F&B trước những câu hỏi lớn: Đâu là giới hạn cần vượt qua, đâu là khác biệt cần tạo dựng và đâu là năng lực quyết định khả năng đi đường dài?

Đó cũng là lý do “Lằn ranh khác biệt” được lựa chọn làm chủ đề cho Vietnam F&B Summit 2026, hướng tới những bài toán mà doanh nghiệp F&B đang phải nhận diện, đối mặt và tìm cách bước qua nhằm tạo sự khác biệt.

Nguồn ảnh: Sự kiện Vietnam F&B Summit 2025

Dự kiến thu hút hơn 1.500 lượt tham dự, Vietnam F&B Summit 2026 có sự góp mặt của lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia, nhà quản lý, nhà đầu tư và các chủ thương hiệu F&B trên cả nước.

Đáng chú ý, tại sự kiện, Báo cáo thị trường Kinh doanh Ẩm thực tại Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026 sẽ chính thức được công bố. Báo cáo cung cấp những dữ liệu và phân tích về diễn biến thị trường trong nửa đầu năm, qua đó phác họa rõ hơn bức tranh toàn cảnh ngành F&B Việt Nam trong giai đoạn mới.

Dàn diễn giả uy tín cùng giải mã những “lằn ranh”

Không chỉ mang đến những dữ liệu thị trường, Vietnam F&B Summit 2026 còn quy tụ dàn diễn giả là các nhà sáng lập, chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp đang trực tiếp vận hành và phát triển các mô hình F&B tại Việt Nam.

Dàn diễn giả của sự kiện Vietnam F&B Summit 2026

Dàn diễn giả bao gồm ông Đỗ Duy Thanh (Giám đốc FnB Director); ông Nguyễn Thái Bình (Co-Founder Học viện Concepts); ông Phan Đình Quốc Khải (Founder & CEO Mơ Nướng); ông Bùi Xuân Đức (CMO Quán Nhậu Tự Do); bà Thuận Nguyễn (CEO & Founder Three O’clock Coffee & Tea); bà Thuận Võ (Co-Founder Mềm Ngon), ông Lê Thái Hoàng (CEO & Founder Talad Thai Group); ông Lê Ngọc Châu (Founder & CEO San Thai); ông Nguyễn Ngọc Sơn (Co-Founder ChaoXian).

Thông qua các phiên thảo luận và chia sẻ chuyên sâu, Hội nghị Thượng đỉnh Vietnam F&B Summit 2026 kỳ vọng mang đến những góc nhìn đa chiều và gợi mở các hướng tiếp cận mới, giúp cộng đồng kinh doanh ẩm thực vượt qua 3 “lằn ranh” đang định hình cuộc chơi ngành F&B.

Nguồn ảnh: Sự kiện Vietnam F&B Summit 2025

Bên cạnh Hội nghị chính, lớp học chuyên sâu Master Class được mở cửa miễn phí, tập trung vào những bài toán thực tiễn trong quản trị và vận hành doanh nghiệp F&B. VIP Lounge tiếp tục là không gian dành cho khách tham dự kết nối, chia sẻ; trong khi bữa trưa dành cho khách VIP tạo thêm cơ hội để giao lưu và tìm kiếm những tiềm năng hợp tác mới.

Song song với đó, khu vực triển lãm và networking quy tụ các thương hiệu, nhà cung cấp uy tín trong ngành, mang đến cơ hội cập nhật xu hướng, trải nghiệm giải pháp mới và mở rộng quan hệ với các đối tác phù hợp.

Theo ông Vũ Thanh Hùng - Tổng Giám đốc iPOS.vn: “Năm 2026 là thời điểm thị trường F&B Việt Nam dần bước vào trạng thái ổn định hơn, nhưng khoảng cách giữa nhóm doanh nghiệp dẫn đầu và phần còn lại cũng ngày càng rõ nét. Chủ đề ‘Lằn ranh khác biệt’ của Vietnam F&B Summit 2026 không chỉ phản ánh sự phân hóa của thị trường, mà còn đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải chủ động nhận diện những giới hạn cần vượt qua để xây dựng năng lực cạnh tranh bền vững và tạo dựng vị thế riêng trong giai đoạn phát triển mới”.