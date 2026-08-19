Khi Private Lounge trở thành không gian nghệ thuật cho giới thượng lưu

Thoát khỏi “định kiến” về những phòng giao dịch tài chính cứng nhắc, VPBank Private Lounge đang khoác lên mình diện mạo mới. Xuyên suốt từ tháng 6 đến tháng 12/2026, chuỗi sự kiện Art Tour và Art Talk đặc quyền được triển khai, mang đến cho giới tinh hoa trải nghiệm thưởng lãm hội họa và giao lưu tri thức độc bản. Qua đó khẳng định vị thế khác biệt của VPBank trong phân khúc Private Banking.

Đặc quyền thưởng lãm nghệ thuật độc bản

Bên trong không gian giao dịch tài chính cao cấp, một sự chuyển dịch tinh tế đang diễn ra. Từ tháng 6 đến tháng 12/2026, VPBank Private Lounge phá vỡ những khái niệm thông thường để trở thành một không gian nghệ thuật mang tên “Private Reverie - Khoảng Lặng Riêng”.

Không gian nghệ thuật “Private Reverie - Khoảng Lặng Riêng”

Tại đây, khách hàng được thưởng lãm các tác phẩm tiêu biểu của hội họa Việt Nam qua lăng kính nghệ thuật của ba danh họa thuộc thời kỳ Mỹ thuật Đông Dương: Lê Phổ với không gian trữ tình của hoa và hình tượng người phụ nữ; Vũ Cao Đàm cùng thế giới suy tưởng, thi ca và Lương Xuân Nhị với những bức tĩnh vật mang nhịp điệu phương Đông... Tinh thần của không gian nghệ thuật này cũng chính là triết lý về sự thịnh vượng bền vững mà ngân hàng hướng tới, được nuôi dưỡng từ chiều sâu nội tại, sự cân bằng và cảm thức an yên.

Đồng hành cùng VPBank Private xuyên suốt chuỗi Private Art Tour và Art Talk là Millon – nhà đấu giá độc lập giàu truyền thống của Pháp, thành lập từ năm 1928 tại Paris và chính thức hiện diện tại Việt Nam từ năm 2024. Với thế mạnh thẩm định và nghiên cứu di sản nghệ thuật trên phạm vi quốc tế, đội ngũ chuyên gia của Millon đã đồng hành cùng khách mời trong từng buổi thưởng lãm, tọa đàm – góp phần đảm bảo tính xác thực và chiều sâu học thuật cho mỗi trải nghiệm nghệ thuật.

Đội ngũ chuyên gia của Millon đồng hành cùng khách mời trong từng buổi thưởng lãm

Để mang đến những trải nghiệm tinh tế và trọn vẹn nhất, mỗi buổi Art Tour chỉ tổ chức 1 đến 2 khung giờ với số lượng giới hạn từ 1 đến 2 cặp khách theo hình thức "invitation only" (chỉ dành cho khách có vé mời). Trong khoảng 60 phút của buổi private art tour, khách hàng được đồng hành cùng chuyên gia khám phá các tác phẩm nghệ thuật, lắng nghe những câu chuyện phía sau mỗi sáng tác và tham gia các cuộc đối thoại cởi mở về mỹ thuật, văn hóa và thẩm mỹ.

Hành trình được khép lại bởi trải nghiệm trà đạo với những dòng trà bảo tồn của Việt Nam đến từ nhà trà Từ Văn, kết hợp cùng các món bánh ngọt thủ công, tạo nên một khoảng lặng riêng để chiêm nghiệm, kết nối và tận hưởng vẻ đẹp của nghệ thuật trong nhịp sống đương đại.

Khách hàng thưởng lãm các tác phẩm tiêu biểu của hội họa Việt Nam

Sự tinh tế ấy đã để lại những dư âm đẹp trong lòng mỗi khách hàng tham dự. Bước ra khỏi “Private Reverie – Khoảng Lặng Riêng”, nhiều vị khách chia sẻ rằng họ không chỉ tìm thấy những góc nhìn mới về nghệ thuật, mà còn được tận hưởng một khoảng lặng hiếm có giữa nhịp sống thường nhật – điều làm nên dấu ấn khác biệt của VPBank Private.

"Tận mắt ngắm nhìn tranh Đông Dương và nhâm nhi tách trà Shan hảo hạng ngay tại nơi mình giao dịch tài chính là một trải nghiệm đáng nhớ. Không gian mang lại sự thư thái, minh chứng cho việc ngân hàng thực sự thấu hiểu gu thẩm mỹ và phong cách sống của khách hàng", chị Nguyễn Khánh Thơ đến từ Hà Nội chia sẻ.

“Cuộc đối thoại” của những di sản truyền đời

Trải nghiệm nghệ thuật tại VPBank Private không dừng lại ở việc thưởng lãm. Không gian này tiếp tục mở ra chuỗi Tọa đàm chuyên đề mang tên “The Art of Collecting” (Nghệ thuật Sưu tập). Sự kiện khởi động vào chiều ngày 8/8 tại Hà Nội và sẽ lan tỏa đến TP. Hồ Chí Minh vào mùa thu này.

Chuỗi tọa đàm “The Art of Collecting” là không gian để các doanh nhân, nhà đầu tư chia sẻ, kết nối về nghệ thuật

Thay vì những chia sẻ mang tính lý thuyết, tọa đàm chọn cách tiếp cận gần gũi và cởi mở. Với quy mô gói gọn trong 25–30 khách mời VIP mỗi buổi, đây là không gian để các doanh nhân, nhà đầu tư cùng mối quan tâm về nghệ thuật gặp gỡ, kết nối và nuôi dưỡng những mối quan hệ đồng điệu – nơi những cuộc trò chuyện có thể mở ra các giá trị vượt lên trên nghệ thuật.

Dưới sự dẫn dắt của Nhà nghiên cứu - Giám tuyển Vũ Huy Thông, Nhà sưu tập Trần Ngọc Lâm và Nhà nghiên cứu về không gian sáng tạo Trương Uyên Ly, cùng những chia sẻ đa chiều từ các nhà sưu tập thuộc nhiều thế hệ, khách mời sẽ được lắng nghe những câu chuyện phía sau hành trình sưu tầm và gìn giữ di sản nghệ thuật. Từ đó, mở ra những góc nhìn thú vị về giá trị, sự kế thừa và tư duy quản trị tài sản trong dài hạn.

Tọa đàm có sự tham gia của Nhà nghiên cứu - Giám tuyển Vũ Huy Thông, Nhà sưu tập Trần Ngọc Lâm và Nhà nghiên cứu về không gian sáng tạo Trương Uyên Ly

Sức hấp dẫn của buổi tọa đàm nằm ở chính những giá trị vô hình. Tại đây, mỗi tác phẩm nghệ thuật không chỉ là món đồ sở hữu, mà là sự phản ánh gu thẩm mỹ và dấu ấn cá nhân của người chủ. Khách hàng sẽ cùng bàn luận về bài toán kiến tạo sự thịnh vượng bền vững: làm sao để cân bằng giữa tự do tài chính và việc bồi đắp “tài sản cảm xúc”. Nghệ thuật, trong bối cảnh đó, trở thành chất xúc tác để kết nối cơ hội, định hình phong cách sống và khẳng định tầm vóc của một cộng đồng tinh hoa.

Nội dung tọa đàm mở rộng từ lịch sử bảo trợ nghệ thuật thế giới đến hành trình hình thành văn hóa sưu tập tại Việt Nam. Các diễn giả không né tránh những câu hỏi thực tế: Làm sao để bắt đầu một bộ sưu tập? Làm sao để định hình gu thẩm mỹ cá nhân giữa "ma trận" thị trường? Và làm sao để nghệ thuật cân bằng với ngân sách, đầu tư?

Nhà nghiên cứu - Giám tuyển Vũ Huy Thông chia sẻ về hành trình sưu tầm và gìn giữ nghệ thuật với khách hàng

VPBank Private Lounge đã khéo léo tạo ra một trải nghiệm hiếm có. Ở đó, nghệ thuật là bài học về sự kiên nhẫn, tầm nhìn và cách giữ gìn những giá trị vượt thời gian. Những người tham gia không chỉ đến để nghe, mà còn để thấu hiểu rằng: đầu tư vào nghệ thuật chính là cách đầu tư vào những giá trị trường tồn.

Đáng chú ý, chương trình còn chuẩn bị những món quà tri ân tinh tế như sách "Mỹ thuật Việt Nam hiện đại" – ấn bản đầu tiên năm 2005, dành tặng những nhà sưu tập tâm huyết. Chia sẻ về điều này, đại diện VPBank Private cho biết: "Tại VPBank Private, chúng tôi không chỉ quản lý tài sản tài chính mà còn đồng hành cùng khách hàng trong việc nuôi dưỡng “tài sản cảm xúc” và kiến tạo di sản văn hóa. Chuỗi sự kiện này là lời tri ân, khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc mang đến những trải nghiệm xứng tầm nhất cho giới tinh hoa”.

Không ồn ào. Không phô trương. Sự dịch chuyển tinh tế này đang từng bước đưa VPBank Private vượt ra khỏi khuôn khổ của một ngân hàng truyền thống, trở thành biểu tượng của phong cách sống thượng lưu. Nơi đây, sự thịnh vượng được định nghĩa không chỉ bằng khối tài sản vật chất, mà còn bằng chiều sâu văn hóa và sự phong phú của tâm hồn.