Ngày cộng đồng L’oréal (L’Oreal Citizen Day) - Hành trình 17 năm gắn kết và lan tỏa những giá trị tử tế

Tiếp nối hành trình 17 năm gắn bó cùng cộng đồng địa phương, Tập đoàn L'Oréal Việt Nam đã triển khai chuỗi hoạt động Ngày Cộng đồng (L'Oréal Citizen Day) năm 2026 vì môi trường và lợi ích của cộng đồng yếu thế. Đây là ngày mà toàn thể nhân viên công ty sẽ tham gia các hoạt động ý nghĩa cho các mục tiêu bảo vệ môi trường, hướng dẫn kỹ năng cho cộng đồng yếu thế và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Ươm mầm hy vọng cho thế hệ tương lai

Tại 4 địa điểm trên địa bàn TP.HCM: Nhà Thiếu nhi Quận 10, Trung tâm bảo trợ thiếu nhi Thành Phố - Gò Vấp, Trung tâm đào tạo trẻ khuyết tật Quận 3 và Lớp học tình thương Tam Bình (Thủ Đức), các tình nguyện viên đã dành trọn một ngày để đồng hành cùng 250 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi và cơ nhỡ.

Thông qua các hoạt động tương tác và trải nghiệm, chương trình hướng đến việc giúp các em xây dựng sự tự tin, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng thể hiện bản thân, biết quan tâm và chia sẻ với người khác, đồng thời nuôi dưỡng ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn.

Trao quyền kinh tế và lan tỏa vẻ đẹp tự tin cho phụ nữ yếu thế

Tại Trung tâm nâng cao năng lực phụ nữ miền Nam, L'Oréal đã tổ chức một buổi chia sẻ kiến thức về kỹ năng chăm sóc sức khỏe làn da và kỹ năng trang điểm cơ bản nhằm giúp chị em có hoàn cảnh khó khăn trở nên tự tin hơn trong cuộc sống.

Đặc biệt, chương trình năm nay đã mở một lớp hướng dẫn kỹ năng livestream bán hàng. Việc tạo không gian học tập để trang bị kỹ năng thiết yếu trong thời đại công nghệ không chỉ mở ra cơ hội mưu sinh thực tế, mà còn thắp lên hy vọng về một tương lai vững vàng hơn cho cộng đồng phụ nữ yếu thế.

Chia sẻ về ý nghĩa của Ngày Cộng đồng L’Oréal, Ông Wagih Ahmed, Tổng Giám đốc L'Oréal Việt Nam khẳng định: "Ngày Cộng đồng L’Oréal là một minh chứng cho việc mục tiêu phát triển của doanh nghiệp có thể hòa cùng lợi ích của cộng đồng. Đây không chỉ là dịp để chúng tôi tạo ra những tác động tích cực, mà còn là một phần cốt lõi trong bản sắc của L'Oréal – cùng nhau thực hiện sứ mệnh “Tạo nên cái đẹp làm lay động thế giới."

Cam kết bền vững vì màu xanh Nam Cát Tiên

Năm nay đặc biệt ý nghĩa khi đánh dấu cột mốc 5 năm L’Oréal thực hiện cam kết bền vững: trồng và chăm sóc 5 héc-ta rừng gỗ quý tại Vườn Quốc gia Nam Cát Tiên. Việc gắn bó với Vườn Quốc gia Nam Cát Tiên suốt nửa thập kỷ thể hiện nỗ lực chống biến đổi khí hậu và tái tạo hệ sinh thái của L'Oréal. Đây là hành động thiết thực nhằm tạo ra lá chắn sinh học lưu giữ carbon cho thế hệ mai sau, nhấn mạnh trách nhiệm môi trường trong chiến lược phát triển bền vững toàn cầu “L’Oréal Vì Tương lai” (L’Oréal For The Future).

Chia sẻ về tinh thần của Ngày Cộng đồng, Bà Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh, Phó Tổng giám đốc Đối ngoại & Phát triển bền vững L’Oréal, cho biết: "Tại L'Oréal, chúng tôi tin rằng vẻ đẹp chỉ thực sự trọn vẹn khi được tạo nên từ trách nhiệm và sự thấu cảm. Ngày Cộng đồng L’Oreal là dịp để chúng tôi biến niềm tin ấy thành những hành động cụ thể - bằng thời gian, sự chia sẻ và cả trái tim mình”.

Khép lại chuỗi hoạt động ý nghĩa, L'Oréal Citizen Day 2026 một lần nữa khẳng định cam kết của tập đoàn tại Việt Nam. Những "hạt giống" của sự tự tin, lòng tử tế và mầm xanh sinh thái sẽ còn tiếp tục bám rễ và phát triển, hòa chung vào nỗ lực xây dựng một Việt Nam bền vững và tốt đẹp hơn.