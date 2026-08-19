Mua tivi “giá nhỏ”, khách hàng Điện máy Xanh bất ngờ ẵm ngay 1 tỷ đồng

Vốn chỉ định mua tivi để phục vụ nhu cầu giải trí cá nhân, vị khách hàng tại Gia Lai đã may mắn trở thành chủ nhân duy nhất của giải thưởng 1 tỷ đồng tiền mặt từ Điện máy Xanh.

Vừa qua, hệ thống Điện máy Xanh đã chính thức hoàn tất buổi lễ trao giải 1 tỷ đồng cho vị khách hàng may mắn duy nhất trúng giải đặc biệt trong chương trình "Xem World Cup 2026 - Trúng 1 tỷ tiền mặt", kéo dài từ 15/5 đến ngày 31/7/2026. Nhân vật may mắn gọi tên anh Nguyễn Văn Thân (trú tại Gia Lai), người đã bất ngờ đổi đời trở thành “tỷ phú” sau một lần mua sắm tivi tại hệ thống.

Buổi lễ trao giải thưởng trị giá 1 tỷ đồng được tổ chức trang trọng tại trụ sở Điện máy Xanh

Tấm vé may mắn mang về giá trị tài chính lớn cho gia đình anh Thân bắt đầu từ quyết định mua chiếc tivi QLED Aqua AQT50S800UX trị giá 8,99 triệu đồng. Chỉ bỏ ra một khoản chi phí vừa phải để sắm sửa thiết bị giải trí cho gia đình, việc mang về giải thưởng gấp hàng trăm lần giá trị sản phẩm được xem là món quà “siêu hời” vượt ngoài sức tưởng tượng. Mức thưởng 1 tỷ đồng tiền mặt cũng thể hiện quy mô giải thưởng ấn tượng, cùng sự đầu tư mạnh tay của Điện máy Xanh cho các chương trình ưu đãi tri ân khách hàng.

Tại buổi lễ, anh Thân đã trực tiếp nhận món quà tiền mặt 1 tỷ đồng trong sự chúc mừng của đại diện doanh nghiệp và các khách mời tham dự.

Ông Trần Văn Hoàng - Giám Đốc Phát triển Kinh doanh Điện máy Xanh và ông Nguyễn Hữu Quốc Cường - Giám Đốc Ngành hàng Điện Tử đích thân trao giải cho vị khách hàng may mắn duy nhất

Chia sẻ về chương trình, đại diện Điện máy Xanh cho biết doanh nghiệp không chỉ cam kết mang đến những sản phẩm điện máy chất lượng mà còn nỗ lực gia tăng giá trị khác biệt, tạo nên niềm vui bất ngờ và thiết thực trong hành trình mua sắm của khách hàng. Sự kiện trao giải công khai một lần nữa thể hiện tinh thần “người thật, việc thật, trúng thật” vốn đã tạo nên uy tín thương hiệu vững chắc của Điện máy Xanh trong lòng người tiêu dùng suốt nhiều năm qua.

Nụ cười rạng rỡ của anh Nguyễn Văn Thân khi nhận về giải thưởng lớn vượt ngoài mong đợi

Tiếp nối niềm vui này, Điện máy Xanh tiếp tục tung ra chương trình "Tivi TO ở đây RẺ LẮM!" cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng mua sắm tivi trong thời gian tới. Cụ thể, các dòng Smart Tivi 4K từ 55 inch, 65 inch đến 75 inch có mức giá khởi điểm vô cùng dễ chịu, chỉ từ 8,99 triệu đồng, chia ra trả chậm tương đương chỉ từ 25.000 đồng/ngày. Chương trình mua trả chậm không tính lãi suất, cho phép trả trước 0 đồng với kỳ hạn kéo dài linh hoạt, riêng các dòng tivi chỉ bán tại hệ thống còn được gia hạn lên đến 18 tháng.

Điện máy Xanh luôn có nhiều ưu đãi mua tivi mới đi kèm chính sách hỗ trợ tài chính linh hoạt, giúp người dùng dễ dàng trang bị thiết bị giải trí cho gia đình

Ngoài ra, tất cả khách hàng chọn mua dòng tivi từ 55 inch trở lên đều nhận thêm quà tặng là một nồi lẩu điện tiện lợi, đi kèm với đó là 30 ngày đổi ngay nếu thiết bị có lỗi từ nhà sản xuất. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa mức giá phù hợp, quà tặng kèm hữu ích và chính sách hỗ trợ tài chính linh hoạt, đây rõ ràng là thời điểm vàng để mọi gia đình rinh ngay một chiếc tivi mới về nhà. Khách hàng có thể ghé ngay siêu thị Điện máy Xanh gần nhất để trải nghiệm không gian mua sắm hiện đại và nhận về hàng loạt ưu đãi thiết thực cho gia đình.