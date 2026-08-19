TKV tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển khoáng sản tại Cao Bằng

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) xác định Cao Bằng là địa bàn có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển khoáng sản, luyện kim. Tập đoàn và tỉnh Cao Bằng đang phối hợp tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, tái định cư, hạ tầng và thủ tục đầu tư, tạo điều kiện triển khai hiệu quả các dự án giai đoạn 2026-2030.

Ngày 18/8, tại Cao Bằng, Đoàn công tác TKV do ông Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV, dẫn đầu đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư của TKV và các đơn vị thành viên trên địa bàn.

Hiện TKV có 4 đơn vị thành viên hoạt động tại Cao Bằng, gồm Công ty CP Gang thép Cao Bằng, Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng, Công ty CP Du lịch và Thương mại Bằng Giang và Công ty Hóa chất mỏ Tây Bắc - MICCO.

TKV làm việc với tỉnh Cao Bằng về tình hình thực hiện công tác đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị cơ bản ổn định. Sản lượng phôi thép đạt hơn 83.000 tấn, thiếc thỏi 53 tấn, vật liệu nổ công nghiệp 428 tấn. Tổng doanh thu đạt khoảng 1.380 tỷ đồng, nộp ngân sách 65,4 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động với thu nhập bình quân khoảng 12 triệu đồng/người/tháng.

Hướng tới 15.000 tỷ đồng doanh thu

Theo định hướng phát triển TKV đến năm 2030, tầm nhìn 2045, giai đoạn 2026-2030, Tập đoàn dự kiến tiếp tục duy trì và mở rộng hoạt động tại Cao Bằng, phấn đấu tổng doanh thu khoảng 15.000 tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 930 tỷ đồng và tạo việc làm cho hơn 1.100 lao động.

Trong lĩnh vực gang thép, TKV tập trung duy trì hoạt động của Tổ hợp Gang thép Cao Bằng, đồng thời đẩy nhanh thủ tục đưa Khu 4 mỏ sắt Nà Lũng vào khai thác. Tập đoàn cũng nghiên cứu dự án dây chuyền sản xuất phôi thép công suất 70.000 tấn/năm, hướng tới sản xuất thép hình phục vụ nhu cầu chống giữ lò hầm lò của TKV và thị trường trong nước.

Ở lĩnh vực khoáng sản, TKV định hướng nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, tăng cường thu hồi khoáng sản đi kèm, đẩy mạnh chế biến và triển khai các dự án khai thác, thu hồi, tận thu theo quy định.

Tuy nhiên, một số dự án đang gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, tái định cư, nguồn nguyên liệu, hạ tầng giao thông, quy hoạch và thủ tục đầu tư. Riêng khu vực mỏ sắt Nà Lũng, TKV đề nghị tỉnh Cao Bằng tiếp tục đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư để tạo điều kiện triển khai các bước tiếp theo.

Một nội dung được TKV đặc biệt quan tâm là ảnh hưởng của tuyến đường tránh thành phố Cao Bằng đến khu vực khai thác mỏ Nà Lũng. Tập đoàn đề nghị tỉnh nghiên cứu phương án điều chỉnh tuyến phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa phát triển hạ tầng giao thông và khai thác hiệu quả tài nguyên khoáng sản.

Tận dụng đất đá thải, nâng giá trị tài nguyên

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐTV TKV Ngô Hoàng Ngân nhấn mạnh giải phóng mặt bằng là một trong những nhiệm vụ cần tập trung tháo gỡ. TKV cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định, đồng thời phối hợp với địa phương chăm lo đời sống, ổn định chỗ ở cho người dân trong vùng dự án.

Đáng chú ý, TKV đề xuất nghiên cứu cơ chế khai thác, sử dụng hợp lý đất đá thải trong quá trình khai thác khoáng sản làm vật liệu phục vụ các công trình trên địa bàn. Giải pháp này vừa góp phần giảm áp lực bãi thải, hạn chế tác động môi trường, vừa bổ sung nguồn vật liệu cho phát triển hạ tầng.

Về lâu dài, TKV sẽ phối hợp với Cao Bằng rà soát, đánh giá tiềm năng tài nguyên, nghiên cứu các khu vực có triển vọng để đề xuất khảo sát, thăm dò theo quy định. Trên cơ sở công nghệ và hiệu quả kinh tế, Tập đoàn nghiên cứu đầu tư các dự án khai thác gắn với chế biến sâu, qua đó nâng cao giá trị tài nguyên và đóng góp cho kinh tế địa phương.