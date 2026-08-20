Giá vàng hôm nay (20/8): Bật tăng rất mạnh

TPO - Sáng nay, giá vàng trong nước bật tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC lên trên mốc 146 triệu đồng/lượng bán ra, chênh lệch với giá vàng thế giới thu hẹp đáng kể.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 143,5 - 146,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 3,8 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu… đồng loạt tăng mạnh giá vàng miếng SJC lên mốc 146,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng có mức tăng tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý có giá 143,5 - 146,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 143-146 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 142,5 - 146,5 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước bật tăng mạnh theo giá vàng thế giới.

Giá vàng thế giới niêm yết 4.493 USD/ounce, tăng 127 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 142,9 triệu đồng/lượng.

Hiện, giá bán vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 3,6 triệu đồng/lượng và 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 20/8 ở mức 25.590 đồng/USD, giảm 8 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 25.960 - 26.370 đồng/USD (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với hôm qua.

Trên thị trường tự do, giá USD được giao dịch quanh mức 25.850 - 25.900 đồng/USD, tăng 100 đồng cả chiều mua và so với sáng qua.