Vàng sở hữu những lợi thế không hàng hóa nào có được

TPO - Theo chuyên gia của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), vàng có cấu trúc cung - cầu đặc biệt, khả năng đa dạng hóa danh mục và khả năng chống chịu trong nhiều môi trường thị trường khiến vàng trở nên khác biệt so với tất cả các loại hàng hóa khác. Vì vậy, kim loại quý này nên được xem như một khoản phân bổ tài sản riêng biệt trong danh mục đầu tư.

Hưởng lợi từ nguồn cầu đa dạng

Trong báo cáo Gold: The most effective commodity investment - 2026 edition, ông Jeremy De Pessemier - chiến lược gia phân bổ tài sản tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết : "Các nhà đầu tư từ lâu đã nhận ra những lợi ích của việc đầu tư vào hàng hóa".

Theo chuyên gia của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), vàng có cấu trúc cung - cầu đặc biệt, khả năng đa dạng hóa danh mục và khả năng chống chịu trong nhiều môi trường thị trường. Ảnh: Reuters.

Theo ông De Pessemier, theo thời gian, hàng hóa đã được chứng minh có khả năng cải thiện mức độ đa dạng hóa danh mục, cung cấp khả năng phòng hộ trước lạm phát và giúp danh mục ổn định hơn qua các chu kỳ kinh tế. Phần lớn nhà đầu tư tiếp cận nhóm tài sản này thông qua các chỉ số hàng hóa, vốn luôn bao gồm vàng".

Tuy nhiên, ông De Pessemier cho rằng tỷ trọng vàng trong các chỉ số hàng hóa tổng hợp chưa phản ánh đầy đủ tầm quan trọng của kim loại quý này với vai trò là một thành phần chiến lược trong danh mục đầu tư.

Một trong những điểm khác biệt lớn của vàng nằm ở cơ cấu nhu cầu. Vàng vừa được sử dụng như một tài sản đầu tư nhằm bảo toàn và gia tăng tài sản trong dài hạn, vừa là hàng hóa tiêu dùng phục vụ ngành trang sức và công nghệ. Cơ cấu này giúp vàng ít phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế hơn nhiều loại hàng hóa khác.

Trong những giai đoạn kinh tế bất ổn, nhu cầu đầu tư mang tính ngược chu kỳ thường thúc đẩy giá vàng tăng. Ngược lại, trong các giai đoạn kinh tế mở rộng, nhu cầu tiêu dùng thuận chu kỳ lại hỗ trợ giá vàng.

Theo ông De Pessemier, chính sự đa dạng về nguồn cầu góp phần giúp vàng duy trì mức biến động thấp hơn so với nhiều loại hàng hóa khác.

Vừa sinh lời vừa giúp giảm rủi ro

Chuyên gia WGC cho biết, vàng không chỉ được xem là tài sản phòng thủ trong những giai đoạn bất ổn mà còn tạo ra mức sinh lời tích cực trong dài hạn ở cả thời kỳ kinh tế thuận lợi lẫn khó khăn.

Trong các giai đoạn 3,5,10 và 20 năm qua, so với các loại hàng hóa, vàng không chỉ vượt trội so với các chỉ số hàng hóa tổng hợp mà còn vượt qua phần lớn các chỉ số hàng hóa thành phần.

Đáng chú ý, khả năng đa dạng hóa của vàng cũng được đánh giá cao.

Khả năng đa dạng hóa của vàng cũng được đánh giá cao. Ảnh: Reuters.

Theo ông De Pessemier, vàng có mức tương quan rất thấp, thậm chí gần như không tương quan với nhiều loại tài sản khác, bao gồm cả hàng hóa. Điều này cho thấy vai trò đa dạng hóa của vàng có tính đặc thù và không thể được thay thế đơn thuần bằng việc đầu tư vào một rổ hàng hóa tổng hợp. Đặc biệt, mối tương quan giữa vàng và cổ phiếu có thể thay đổi tùy theo chu kỳ kinh tế.

Khi kinh tế tăng trưởng và thị trường chứng khoán đi lên, vàng có thể vận động cùng chiều với cổ phiếu. Nhưng khi thị trường chuyển sang trạng thái né tránh rủi ro, vàng thường có xu hướng đi ngược chiều với cổ phiếu, qua đó giúp hạn chế tổn thất cho danh mục.

Chuyên gia WGC dẫn chứng, trong đợt bán tháo cổ phiếu toàn cầu quý IV/2018, chỉ số MSCI USA giảm 14%, hàng hóa giảm 9%, trong khi vàng tăng 8%.

Tương tự, trong quý I/2020, khi đại dịch COVID-19 khiến MSCI USA giảm 20% và nhóm hàng hóa giảm 23%, vàng vẫn tăng 6%.

Ông De Pessemier nhận định, trong cả hai trường hợp, vàng không chỉ bảo vệ tài sản trong danh mục mà còn tạo ra lợi nhuận dương, trong khi hàng hóa nói chung lại vận động giống một tài sản rủi ro.

Hàng rào chống lạm phát

Một lợi thế khác của vàng là khả năng bảo vệ tài sản trước lạm phát.

Theo chuyên gia WGC, hàng hóa thường có hiệu suất tốt trong các giai đoạn lạm phát tăng cao, nhưng vàng thậm chí còn thể hiện tốt hơn.

Đáng chú ý, ngay cả trong những thời kỳ lạm phát thấp, khi hàng hóa ghi nhận lợi nhuận danh nghĩa âm, vàng vẫn có thể tạo ra mức sinh lời dương nhờ nhu cầu đầu tư gia tăng trong bối cảnh nền kinh tế ổn định.

Khả năng này giúp vàng trở thành một công cụ quan trọng đối với các nhà đầu tư muốn bảo vệ sức mua và duy trì giá trị tài sản trong dài hạn.

Thanh khoản lên tới 373 tỷ USD/ngày

Thanh khoản cũng là một trong những lợi thế nổi bật của vàng.

Theo WGC, nhà đầu tư có thể tiếp cận vàng thông qua nhiều kênh khác nhau, từ vàng vật chất, thị trường OTC đến ETF và hợp đồng tương lai.

Tổng giá trị giao dịch trên thị trường vàng toàn cầu đạt trung bình 373 tỷ USD mỗi ngày trong năm 2025.

Quy mô và độ sâu của thị trường giúp vàng có khả năng đáp ứng nhu cầu giao dịch lớn từ các nhà đầu tư tổ chức, đặc biệt là những tổ chức theo chiến lược mua và nắm giữ dài hạn.