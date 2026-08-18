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Kinh tế

Vàng hưởng lợi khi lãi suất thấp

Hồng Nhung

TPO - Giá vàng tiếp tục tăng phiên thứ ba liên tiếp trong sáng 18/8 (giờ Việt Nam), cùng với đó giá dầu cũng đi lên khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không tăng lãi suất trong tháng 9 gia tăng và căng thẳng Mỹ - Iran làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng.

Giá vàng giao ngay tăng 0,2%, lên 4.424,28 USD/ounce vào sáng 18/8 (giờ Việt Nam). Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 tại Mỹ cũng tăng 0,2%, lên 4.480,90 USD/ounce.

Đà tăng của kim loại quý diễn ra trong bối cảnh đồng USD tiếp tục neo gần vùng thấp nhất nhiều tháng so với các đồng tiền chủ chốt. Đồng bạc xanh suy yếu giúp vàng và các kim loại quý được định giá bằng USD trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.

Theo Tony Sycamore - chuyên gia phân tích thị trường tại IG, giá vàng tiếp tục tăng sau khi các dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hơn dự kiến được công bố trong tuần trước, làm dấy lên kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong năm nay.

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Giá vàng tiếp tục tăng phiên thứ ba liên tiếp trong ngày 18/8 (giờ Việt Nam). Ảnh: Fortune.

Vàng thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp do việc giảm lãi suất làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng.

Theo phần lớn các chuyên gia kinh tế được Reuters khảo sát, ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất chủ chốt trong tháng tới và cho đến cuối năm.

Thị trường hiện gần như đã chuyển sang kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất thay vì tăng 0,25 điểm phần trăm vào tháng 9. Xác suất Fed giữ nguyên lãi suất đã tăng lên gần 65% sau khi Mỹ bất ngờ ghi nhận số việc làm giảm trong tháng 7, lạm phát tiêu dùng thấp hơn dự báo và doanh số bán lẻ suy yếu.

Tâm điểm của giới đầu tư hiện chuyển sang biên bản cuộc họp chính sách gần nhất của Fed, dự kiến công bố vào ngày 19/8.

Bên cạnh yếu tố tiền tệ, vàng cũng được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Ông Sycamore nhận định, vàng dường như đang lại vai trò tài sản trú ẩn an toàn khi những tuyên bố cứng rắn từ Iran giúp kim loại quý duy trì sức mạnh bất chấp lợi suất tăng.

Trên thị trường kim loại quý, bạc giao ngay tăng 0,9%, lên 66,40 USD/ounce. Bạch kim tăng 0,2%, lên 1.772,75 USD/ounce; trong khi palladium giảm 0,3%, xuống 1.330,05 USD/ounce.

Không chỉ vàng, thị trường dầu mỏ cũng chịu tác động mạnh từ diễn biến địa chính trị.

Giá dầu tăng trong phiên 18/8 khi triển vọng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Trung Đông trở nên xa vời hơn. Iran tuyên bố sẽ chuyển sang lập trường cứng rắn và mang tính tấn công hơn, trong khi Mỹ loại trừ khả năng gia hạn thỏa thuận ngừng bắn.

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Giá dầu cũng đi lên khi kỳ vọng Fed không tăng lãi suất trong tháng 9 gia tăng và căng thẳng Mỹ - Iran làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng. Ảnh: Reuters.

Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 27 cent, tương đương 0,3%, lên 91,14 USD/thùng vào sáng 18/8, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 30/7 trong phiên trước.

Dầu WTI kỳ hạn của Mỹ tăng 42 cent, lên 85,04 USD/thùng. Trong phiên, giá WTI từng tăng hơn 1%, lên 85,37 USD/thùng - mức cao nhất kể từ ngày 31/7.

Theo Tim Waterer - trưởng bộ phận phân tích thị trường tại KCM, giá dầu tăng mạnh ngay đầu tuần khi quan hệ Mỹ - Iran ngày càng trở nên bất ổn. Một thỏa thuận nhằm mở cửa trở lại eo biển Hormuz vẫn chưa xuất hiện, trong khi lượng tàu thuyền qua lại vẫn ở mức rất thấp.

Ở một diễn biến khác, một cuộc khảo sát sơ bộ của Reuters cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ được dự báo đã giảm trong tuần trước, cùng với lượng tồn kho các sản phẩm dầu mỏ.

Hồng Nhung
Reuters
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