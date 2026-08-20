Giá vàng vượt 4.500 USD/ounce

TPO - Giá vàng thế giới sáng 20/8 (giờ Việt Nam) duy trì quanh vùng cao nhất trong hơn 2 tháng, khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và đồng USD đồng loạt suy yếu sau động thái hỗ trợ thanh khoản bất ngờ từ Bộ Tài chính Mỹ.

Theo dữ liệu thị trường, giá vàng giao ngay ở mức 4.512,19 USD/ounce, gần như không thay đổi so với phiên trước. Trong phiên, giá có thời điểm tăng lên 4.525,79 USD/ounce - mức cao nhất kể từ ngày 2/6.

Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn tại Mỹ giao tháng 12 tăng 0,6%, lên 4.569,80 USD/ounce.

Về phân tích kỹ thuật, giá vàng giao ngay đã vượt đường trung bình động 100 ngày, hiện ở khoảng 4.381 USD/ounce. Đây được xem là một tín hiệu tích cực đối với xu hướng giá trong ngắn hạn.

Robert Gottlieb - chuyên gia trong ngành và cựu lãnh đạo bộ phận kim loại quý tại Koch Supply and Trading - nhận định: Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Đây là yếu tố rất tích cực đối với vàng, bởi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn dài giảm và động thái này có thể giúp đồng USD suy yếu.

Giá vàng thế giới gần như đi ngang trong phiên giao dịch sáng 20/8 (giờ Việt Nam). Ảnh: Reuters.

Thị trường vàng được hỗ trợ đáng kể sau khi Bộ Tài chính Mỹ thông báo sẽ tăng gấp đôi quy mô các hoạt động mua lại trái phiếu kỳ hạn dài nhằm hỗ trợ thanh khoản.

Thông tin này nhanh chóng tác động đến thị trường trái phiếu. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm giảm mạnh trong phiên 19/8, sau khi từng tiến gần mức cao nhất trong khoảng 19 năm.

Lợi suất trái phiếu giảm thường tạo điều kiện thuận lợi cho vàng, do kim loại quý không mang lại thu nhập từ lãi suất. Khi lợi suất giảm, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng cũng giảm theo.

Cùng lúc, chỉ số USD giảm 0,8%, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác.

Ngân hàng TD Securities đánh giá động thái mới nhất của Bộ Tài chính Mỹ đã tạo thêm “sức sống” cho thị trường kim loại quý.

Theo ngân hàng này, dù lực mua vàng đã suy yếu trong những ngày gần đây, dòng tiền có thể nhanh chóng quay trở lại khi các yếu tố hỗ trợ xuất hiện đồng thời, gồm chính sách hỗ trợ thanh khoản của Bộ Tài chính Mỹ, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bỏ qua tác động từ cú sốc năng lượng và lo ngại ngày càng gia tăng về nguy cơ lạm phát đình trệ (stagflation).

Bên cạnh diễn biến lợi suất và đồng USD, chính sách tiền tệ của Fed tiếp tục là yếu tố quan trọng đối với giá vàng.

Biên bản cuộc họp chính sách ngày 28-29/7 cho thấy một số quan chức Fed đã sẵn sàng tăng lãi suất, trong khi nhiều quan chức cho rằng ngân hàng trung ương có thể cần tiếp tục tăng lãi suất nếu lạm phát không trở lại mục tiêu 2%.

Tuy nhiên, kỳ vọng trên thị trường hiện nghiêng về khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9 hiện ở mức 65%. Một loạt dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hơn dự kiến gần đây đã làm giảm kỳ vọng về khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất.

Nếu lãi suất và lợi suất thực tiếp tục giảm, trong khi đồng USD suy yếu, vàng có thể tiếp tục nhận được sự hỗ trợ trong thời gian tới.

Không chỉ vàng, các kim loại quý khác cũng tăng mạnh trong phiên.

Bạc giao ngay tăng gần 4%, lên 65,8 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 5,1% lên 1.800,02 USD/ounce, trong khi palladium tăng 2,7% lên 1.325,12 USD/ounce.

Diễn biến đồng thuận của nhóm kim loại quý cho thấy dòng tiền đang quay trở lại thị trường, trong bối cảnh nhà đầu tư gia tăng nhu cầu đối với các tài sản có khả năng hưởng lợi từ môi trường lợi suất thấp và đồng USD suy yếu.