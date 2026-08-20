Stavian triển khai dự án 'Ươm hy vọng – Dựng tương lai' tại Bắc Ninh

Tập đoàn Stavian vừa phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và chính quyền địa phương tổ chức Lễ trao tặng lớp học STEM và thiết bị y tế thuộc Dự án “Ươm hy vọng - Dựng tương lai” tại xã Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe và phát triển cộng đồng bền vững.

Tiếp nối hành trình thực hiện trách nhiệm xã hội trong nhiều năm qua, Dự án "Ươm hy vọng – Dựng tương lai" được Tập đoàn Stavian triển khai với mục tiêu tạo dựng những giá trị bền vững cho cộng đồng thông qua hai lĩnh vực thiết yếu là giáo dục và y tế. Không chỉ mang đến những công trình và trang thiết bị phục vụ học tập, chăm sóc sức khỏe, dự án còn hướng tới việc tạo lập nền tảng để thế hệ trẻ được tiếp cận môi trường học tập hiện đại, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân tại địa phương. Tham dự sự kiện có đồng chí Trần Văn Cúc - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Trung Chính, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ - Hội đồng nhân dân – Uỷ ban nhân dân – Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Trung Chính.

Tập đoàn Stavian trao tặng lớp học STEM thuộc khuôn khổ chương trình Ươm hy vọng - Dựng tương lai

Trong bối cảnh chuyển đổi số và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, giáo dục STEM ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc trang bị cho học sinh tư duy khoa học, khả năng sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề và thích ứng với những yêu cầu của tương lai. Việc lan tỏa giáo dục STEM từ đô thị đến vùng sâu, vùng xa góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mở rộng cơ hội tiếp cận khoa học – công nghệ cho thế hệ trẻ. Đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng. Vì vậy, cần sự chung tay của Nhà nước, doanh nghiệp và toàn xã hội để xây dựng môi trường giáo dục hiện đại cho tương lai.

Ông Nguyễn Minh Tú - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Stavian phát biểu tại sự kiện

Hưởng ứng định hướng đó, Tập đoàn Stavian đã đầu tư xây dựng và trao tặng phòng học STEM với hệ thống trang thiết bị hiện đại cho Trường THCS Trung Chính. Chương trình được triển khai với sự đồng hành của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong việc tư vấn xây dựng mô hình phòng học STEM, hỗ trợ phát triển nội dung đào tạo, hướng dẫn sử dụng thiết bị và tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên, góp phần nâng cao năng lực giảng dạy và bảo đảm việc triển khai hiệu quả, bền vững các hoạt động giáo dục STEM tại nhà trường.

Song song với hoạt động đầu tư cho giáo dục, Tập đoàn Stavian cũng trao tặng các thiết bị y tế thiết yếu cho Trạm y tế Xã Trung Chính, góp phần nâng cao điều kiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân địa phương. Việc kết hợp đầu tư cho cả giáo dục và y tế thể hiện cách tiếp cận toàn diện của Tập đoàn trong các chương trình trách nhiệm xã hội, hướng tới xây dựng những nền tảng thiết yếu cho sự phát triển bền vững của cộng đồng và quốc gia.

Trong khuôn khổ sự kiện, Tập đoàn Stavian đồng thời trao tặng các suất học bổng với tổng trị giá 50,000,000 VNĐ (Năm mươi triệu đồng) tới những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc Chương trình "Cặp lá yêu thương" - Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện. Những suất học bổng không chỉ tiếp thêm động lực để các em tiếp tục theo đuổi con đường học tập mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và sự chung tay của cộng đồng trong việc đồng hành cùng thế hệ trẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Vũ Thuỳ Linh – Giám đốc Ban Truyền thông Tập đoàn Stavian chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng đầu tư cho giáo dục và chăm sóc sức khỏe chính là đầu tư cho tương lai. Thông qua Dự án 'Ươm Hy Vọng – Dựng Tương Lai', Tập đoàn Stavian mong muốn góp phần tạo dựng những nền tảng bền vững để các em học sinh có thêm cơ hội học tập, sáng tạo và phát triển, đồng thời giúp người dân địa phương được tiếp cận điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Đây cũng là cam kết lâu dài của chúng tôi trong hành trình đồng hành cùng cộng đồng và kiến tạo những giá trị tích cực cho xã hội."

﻿Chương trình Ươm hy vọng - Dựng tương lai - Lễ trao tặng Lớp học STEM & Thiết bị y tế

Thông qua Dự án "Ươm Hy Vọng - Dựng Tương Lai", Tập đoàn Stavian tiếp tục khẳng định định hướng phát triển gắn với trách nhiệm xã hội, lấy con người làm trung tâm và phát triển bền vững làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động. Trong thời gian tới, Tập đoàn sẽ tiếp tục mở rộng các sáng kiến cộng đồng trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng, kiến tạo thịnh vượng và thúc đẩy một tương lai bền vững.