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Kinh tế

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Giá xăng dầu đồng loạt tăng

Ngọc Mai

TPO - Trong kỳ điều chỉnh giá từ 15h ngày 20/8, giá xăng E10 RON 95 tăng 550 đồng/lít lên 22.660 đồng/lít, dầu có loại tăng hơn 1.300 đồng/lít.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h ngày 20/8.

Cụ thể, cơ quan điều hành đã quyết định tăng 600 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và tăng 550 đồng/lít với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 21.830 đồng/lít và xăng E10 RON 95 là 22.660 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel tăng 1.310 đồng/lít 28.540 đồng/lít. Dầu mazut tăng 930 đồng/kg lên 17.689 đồng/kg.

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Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15h chiều 20/8.

Theo Bộ Công Thương, kỳ điều hành lần này không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học, dầu diesel và dầu mazut.

Việc điều chỉnh giá bán xăng dầu được thực hiện từ 15h ngày 20/8. Các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu quyết định giá bán nhưng không được thực hiện sớm hơn thời điểm trên.

Bộ Công Thương cho biết, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân trong giai đoạn từ ngày 13/8 đến 19/8 tăng so với kỳ điều hành trước. Giá bình quân xăng RON92 ở mức 112,67 USD/thùng, xăng RON95 ở mức 116,59 USD/thùng; dầu diesel 0,05S ở mức 160,31 USD/thùng và dầu mazut 3,5S ở mức 593,59 USD/tấn.

Cơ quan quản lý cho biết, sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để có biện pháp điều hành giá xăng dầu phù hợp, đồng thời kiểm tra, giám sát việc bảo đảm nguồn cung của các thương nhân kinh doanh xăng dầu.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran cùng với việc nối lại hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz bị đình trệ; căng thẳng gia tăng tại khu vực Trung Đông khi UAE tuyên bố đình chỉ mọi giao dịch thương mại, tài chính với Iran…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng nhưng xu hướng tăng là chủ yếu. Dù tăng trong kỳ điều hành hôm nay song Bộ Công Thương nhấn mạnh, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Ngọc Mai
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