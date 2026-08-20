Khi trải nghiệm ẩm thực đòi hỏi nhiều hơn một thức uống ngon

Trong hành trình khám phá ẩm thực ngày nay, nhiều người tiêu dùng không chỉ tìm kiếm hương vị ngon mà còn mong muốn thưởng thức đa dạng món ăn theo cách thoải mái và vừa phải hơn. Điều này cũng tạo ra nhu cầu ngày càng lớn đối với những lựa chọn đồ uống có dung tích phù hợp, để họ có thể tận hưởng trọn vẹn nhiều trải nghiệm khác nhau. Tại Festival Biển Khánh Hòa 2026 vừa qua, xu hướng này thể hiện rõ nét khi người dân và du khách có cơ hội trải nghiệm Bia Saigon Export Premium 250ml trong chuỗi hoạt động ẩm thực đặc sắc.

Những trải nghiệm ẩm thực làm nên bản sắc của lễ hội biển

Festival Biển Khánh Hòa 2026 năm nay thu hút tới hơn 787.000 lượt khách với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch đặc sắc. Trong đó, “Lễ hội Ẩm thực Festival Biển Khánh Hòa 2026” và “Lễ hội Ẩm thực Yến sào Khánh Hòa” trở thành điểm hẹn để người dân và du khách khám phá những hương vị đặc trưng của vùng biển xứ Trầm Hương. Các món ăn “lai rai” hấp dẫn như bạch tuộc nướng, mực nướng, chả cá hay các món ăn chế biến từ yến sào, mỗi món ăn không chỉ mang đậm dấu ấn địa phương mà còn góp phần kể câu chuyện về văn hóa ẩm thực biển của Khánh Hòa.

Đồng hành cùng hai lễ hội ẩm thực, Bia Saigon mang đến không gian trải nghiệm riêng thông qua sản phẩm Export Premium, nơi người dân và du khách có thể thưởng thức các món đặc sản địa phương cùng phiên bản mới 250ml. Với dung tích nhỏ gọn, sản phẩm mang đến cảm giác sảng khoái vừa đủ, giúp thực khách có thể thưởng thức nhiều món ngon hơn và tận hưởng trọn vẹn không khí lễ hội trong suốt hành trình khám phá ẩm thực.

Các hoạt động, sự kiện bên lề thu hút đông đảo khách tham dự, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ bên nhau (Ảnh: BTC)

Chất bia êm đằm, cân bằng cùng hậu vị sảng khoái của Bia Saigon Export Premium kết hợp hài hòa với hương vị tươi ngon của hải sản nướng hay vị đậm đà của chả cá, góp phần tôn lên hương vị của từng món ăn. Sự kết hợp ấy khiến mỗi bữa ăn không chỉ là dịp thưởng thức ẩm thực địa phương mà còn trở thành khoảng thời gian để gia đình, bạn bè cùng ngồi lại, trò chuyện và lưu giữ những kỷ niệm đẹp của mùa lễ hội. Chị Trần Thanh Thanh (25 tuổi, Khánh Hòa), người tham gia sự kiện chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên mình thưởng thức Bia Saigon Export Premium 250ml cùng các món như bạch tuộc nướng và mực nướng tại lễ hội. Mình thấy vị bia kết hợp khá hài hòa với món ăn. Dung tích bia vừa đủ để thưởng thức cùng nhiều món khác nhau. Mình chắc chắn sẽ tìm mua sản phẩm để cùng gia đình thưởng thức trong những bữa ăn cuối tuần."

Lựa chọn vừa đủ cho những khám phá vị giác trọn vẹn hơn

Đồng hành cùng Festival Biển Khánh Hòa 2026, thương hiệu Bia Saigon tiếp tục khẳng định vị thế của một thương hiệu bia quốc nội được người tiêu dùng trong và ngoài nước yêu thích, đồng thời là chất xúc tác hòa hợp với không khí lễ hội đặc trưng của người Việt Nam.

Sân khấu Festival Biển Khánh Hòa 2026 rực rỡ trong không khí lễ hội sôi động (Ảnh: BTC)

Đại diện Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn (SABECO) cho biết: "Chúng tôi luôn tìm cách mang đến những trải nghiệm phù hợp với nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Bia Saigon Export Premium với vị êm đằm, sảng khoái quen thuộc nay có thêm phiên bản 250ml nhằm mang lại sự linh hoạt hơn trong những dịp khám phá ẩm thực, giúp người tiêu dùng tận hưởng trọn vẹn hương vị món ăn và không khí lễ hội."

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên những trải nghiệm ẩm thực đa dạng và linh hoạt, các lựa chọn đồ uống với dung tích phù hợp đang trở thành một phần của xu hướng thưởng thức mới. Với phiên bản 250ml, Bia Saigon Export Premium không chỉ mang đến hương vị quen thuộc mà còn góp phần tạo nên những trải nghiệm khám phá ẩm thực trọn vẹn hơn.