Agribank và VNPAY trang bị loa thông báo giao dịch cho hộ kinh doanh

Nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số thuận tiện, ngân hàng Agribank phối hợp với VNPAY trang bị loa thông báo giao dịch cho hộ kinh doanh khi đăng ký sử dụng bộ giải pháp thanh toán VNPAY-QR và máy POS của VNPAY.

Loa thông báo giao dịch - "trợ thủ" giúp hộ kinh doanh nhận thông báo tiền về hiệu quả

Trước đây, khi chưa có loa thông báo, người bán phải liên tục kiểm tra điện thoại để xác nhận giao dịch. Khi thiết bị này ra đời, hộ kinh doanh được làm quen với cách vận hành mới khi giao dịch được cập nhật tức thì, giảm thao tác và hạn chế sai sót.

Nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh từ nhỏ đến lớn đều có loa thông báo giao dịch, Agribank và VNPAY phối hợp tổ chức trang bị loa dành cho nhóm khách hàng đăng ký sử dụng bộ giải pháp thanh toán VNPAY-QR và máy POS của VNPAY trong thời gian từ tháng 08/2026 đến tháng 10/2026. Khách hàng chỉ cần đăng ký là nhận ngay 01 loa thông báo giao dịch, không có điều kiện đi kèm. Để đăng ký sử dụng dịch vụ và nhận loa thông báo giao dịch, hộ kinh doanh liên hệ hotline *3388 của VNPAY hoặc điền thông tin đăng ký tại biểu mẫu sau:

https://docs.google.com/forms/d/1IAicMb4lz25kVYOI_3DrTplg9saLQnIEodLwI6fjpg/preview

VNPAY và Agribank phối hợp trang bị loa thông báo giao dịch cho hộ kinh doanh.

Bên cạnh loa thông báo giao dịch, sau khi đăng ký sử dụng thành công giải pháp thanh toán số, hộ kinh doanh được tặng trọn bộ giải pháp nộp thuế số đến hết năm 2028 gồm phần mềm quản lý bán hàng, hợp đồng điện tử, hóa đơn điện tử, chữ ký số. Giải pháp do VNPAY phát triển, tích hợp trọn bộ thanh toán và nộp thuế số trên cùng một thiết bị.

Việc sử dụng đồng bộ giải pháp từ thanh toán đến nộp thuế số và loa thông báo giao dịch giúp hộ kinh doanh tối ưu quy trình bán hàng, dễ dàng tổng hợp doanh thu, từ đó kê khai thuế chỉ trong vài phút. Thực hiện nghĩa vụ thuế không còn là bài toán khó giải nếu chủ hộ kinh doanh thực hiện đồng nhất, chuẩn chỉnh từ bước bán hàng, ghi nhận tiền vào và xuất hóa đơn.

Đồng hành cùng hộ kinh doanh giúp đơn giản hóa quy trình chuyển đổi số

Chị Trang - chủ tiệm cà phê ở Hà Nội - là một trong những khách hàng đầu tiên của chương trình trang bị loa thông báo giao dịch của Agribank và VNPAY. Theo chị, dù nhỏ gọn, thiết bị này lại hỗ trợ đáng kể cho công việc kinh doanh hàng ngày. Mỗi khi có giao dịch thành công, loa lập tức phát thông báo, giúp chị nhanh chóng xác nhận tiền về, hạn chế nhầm lẫn, bỏ sót hoặc rủi ro gian lận trong lúc cửa hàng đông khách.

Chị Trang chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối internet, dù ở xa, chị vẫn có thể quản lý doanh thu dễ dàng. Việc này giúp chủ cửa hàng chủ động thời gian, tối ưu quy trình quản lý mà không bị phụ thuộc vào các hình thức thủ công như cũ.

Giải pháp thanh toán và nộp thuế số VNPAY được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế của hộ kinh doanh.

Chương trình trang bị loa thông báo giao dịch của Agribank và VNPAY nằm trong chuỗi hoạt động do hai bên phối hợp tổ chức, nhằm đồng hành cùng hộ kinh doanh làm quen với chuyển đổi số dễ dàng. Về phía ngân hàng, Agribank hỗ trợ hộ kinh doanh mở tài khoản và tiếp cận các giải pháp tài chính phù hợp. Trong khi đó, VNPAY liên tục cập nhật công nghệ, tối ưu hệ thống và đồng hành cùng hộ kinh doanh trong suốt quá trình sử dụng, góp phần giúp việc bán hàng, quản lý giao dịch và chuyển đổi số diễn ra thuận tiện, hiệu quả hơn.