Khánh thành công trình trường học do BSR tài trợ ở Hưng Yên

Ngày 17/8, tại xã Thư Trì (Hưng Yên), UBND xã phối hợp với Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa tổ chức lễ khánh thành công trình Nhà học 3 tầng, 12 phòng học. Công trình có sự đồng hành, tài trợ của Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR - đơn vị thành viên của PETROVIETNAM). Đây là hoạt động ý nghĩa của BSR nhằm chung tay cùng địa phương phát triển giáo dục.

Công trình Nhà học 3 tầng, 12 phòng khối THCS thuộc Dự án Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa được triển khai nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 13,39 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách xã và các nguồn vốn xã hội hóa. Công trình được khởi công tháng 1/2025, hoàn thành vào ngày 30/3/2026 và được bàn giao đưa vào sử dụng sau khi hoàn tất công tác kiểm tra, nghiệm thu.

Sự đồng hành của BSR có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với kinh phí tài trợ 5 tỷ đồng cho công trình.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Thành viên HĐQT BSR thay mặt Tổng công ty gửi lời chúc mừng đến lãnh đạo địa phương, Ban Giám hiệu nhà trường, các em học sinh cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình.

Là thành viên của PETROVIETNAM, BSR không chỉ sản xuất kinh doanh và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia mà luôn chú trọng trách nhiệm xã hội. Suốt 15 năm qua, Tổng công ty đã dành nguồn kinh phí lớn để triển khai các chương trình an sinh ý nghĩa. Tiêu biểu là các hoạt động hỗ trợ giáo dục, y tế, tri ân người có công và giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương.

Từ những công trình trường học, cơ sở y tế đến các chương trình hỗ trợ cộng đồng, mỗi hoạt động đều hướng tới mục tiêu góp phần cải thiện điều kiện sống, tạo thêm cơ hội phát triển cho người dân, đặc biệt là trẻ em và những nhóm còn gặp khó khăn.

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Thành viên HĐQT BSR phát biểu tại chương trình.

Ông cũng khẳng định thêm, công trình hôm nay không chỉ là một dự án được hoàn thành, mà còn là điểm khởi đầu cho sự gắn kết giữa BSR và địa phương. BSR mong muốn tiếp tục là cầu nối, đồng hành cùng địa phương trong những hoạt động có ý nghĩa đối với cộng đồng.

Ghi nhận đóng góp của nhà tài trợ, ông Nguyễn Đức Luận - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thư Trì nhấn mạnh, phát triển giáo dục là trách nhiệm chung của toàn xã hội, hệ thống chính trị và doanh nghiệp. Trong điều kiện kinh tế địa phương còn nhiều khó khăn, sự đồng hành của BSR có ý nghĩa rất lớn, giúp xã từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất trường học. Lãnh đạo xã cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến BSR vì đã hỗ trợ để công trình sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Tại lễ khánh thành, BSR đã trao những phần quà dành tặng các học sinh có thành tích xuất sắc và học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình.

Công trình không chỉ mang lại những phòng học mới. Đó còn là sự tiếp sức để thầy và trò nhà trường có thêm động lực nâng cao chất lượng dạy và học; là sự sẻ chia của doanh nghiệp với địa phương; đồng thời là minh chứng sinh động cho hành trình BSR thực hiện trách nhiệm xã hội, lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

Từ những công trình cụ thể, những khoản hỗ trợ thiết thực và sự đồng hành bền bỉ, BSR đang tiếp tục góp phần đưa tinh thần “phát triển gắn với trách nhiệm cộng đồng” trở thành một giá trị xuyên suốt trong hành trình phát triển của doanh nghiệp.