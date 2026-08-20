BSR trưng bày nhiều sản phẩm tại triển lãm 30 năm KKT Dung Quất

BSR giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu được sản xuất tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, gồm xăng RON 95, xăng E10 RON95, xăng E10 RON97, dầu diesel (DO), hạt nhựa Polypropylene (PP), lưu huỳnh hạt, nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) dùng cho máy bay dân dụng, nhiên liệu Jet A-1K đặc chủng dùng cho máy bay quân sự và nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng (Điêzen L-62)

Ngày 14 và 15/8/2026, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) đã tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm lọc hóa dầu tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi. Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Triển lãm là một trong những hoạt động ý nghĩa chào mừng dấu mốc 30 năm hình thành và phát triển của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, đồng thời giới thiệu những thành tựu nổi bật của KKT Dung Quất và các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.

Ban lãnh đạo BSR giới thiệu các sản phẩm mới tới Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường (giữa) tại gian hàng triển lãm.

Tại gian trưng bày, BSR giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu được sản xuất tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, gồm xăng RON 95, xăng E10 RON95, xăng E10 RON97, dầu diesel (DO), hạt nhựa Polypropylene (PP). Đáng chú ý, các sản phẩm nổi bật như lưu huỳnh hạt, nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) dùng cho máy bay dân dụng, nhiên liệu Jet A-1K đặc chủng dùng cho máy bay quân sự và nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng (Điêzen L-62) dùng cho tàu ngầm… cũng đã được trưng bày, giới thiệu tại triển lãm.

Qua hoạt động trên, các sản phẩm được giới thiệu không chỉ thể hiện năng lực sản xuất của BSR mà còn cho thấy định hướng đa dạng hóa, nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị các sản phẩm lọc hóa dầu. Trong đó, Polypropylene (PP) là sản phẩm hóa dầu quan trọng của BSR, được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống và sản xuất công nghiệp. Cùng với đó, BSR cũng đang đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới, từng bước mở rộng danh mục sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Khách tham quan tìm hiểu các sản phẩm và thông tin về hoạt động sản xuất, kinh doanh của BSR tại triển lãm kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

Đáng chú ý, SAF – nhiên liệu hàng không bền vững là một trong những sản phẩm mới thể hiện định hướng phát triển xanh của BSR. Việc nghiên cứu, sản xuất và thương mại hóa SAF góp phần mở ra hướng phát triển mới cho lĩnh vực nhiên liệu hàng không, đồng thời phù hợp với xu thế chuyển dịch năng lượng và giảm phát thải trong ngành hàng không.

Bên cạnh các sản phẩm truyền thống, việc giới thiệu xăng E10 RON95 và xăng E10 RON97 (sản phẩm mới của BSR) tại triển lãm cũng góp phần truyền tải thông điệp về xu hướng sử dụng nhiên liệu sinh học, hướng tới các giải pháp năng lượng thân thiện hơn với môi trường.

Là doanh nghiệp hạt nhân của KKT Dung Quất, BSR có vai trò quan trọng trong chuỗi công nghiệp lọc hóa dầu và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi. Trong quá trình hoạt động, BSR không ngừng nâng cao năng lực sản xuất, tối ưu hóa vận hành, phát triển sản phẩm mới và tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong KKT Dung Quất, góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp ngày càng hoàn chỉnh.

Thông qua hoạt động trưng bày, BSR không chỉ giới thiệu những sản phẩm mang dấu ấn của ngành lọc hóa dầu Việt Nam mà còn khẳng định vai trò, vị thế của doanh nghiệp trong hành trình phát triển KKT Dung Quất nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung.