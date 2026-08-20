Happy Money tăng vốn điều lệ lên 119.3 tỷ đồng - cú hích phát triển mô hình tài chính tiêu dùng

Trong bối cảnh thị trường tài chính tiêu dùng ngày càng đòi hỏi sự minh bạch, an toàn và tiềm lực tài chính vững chắc, Happy Money vừa chính thức hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên mức 119.3 tỷ đồng. Đây không chỉ là bước ngoặt quan trọng khẳng định nền tảng nội lực mạnh mẽ mà còn là đòn bẩy thúc đẩy chiến lược mở rộng quy mô mạng lưới toàn quốc.

Cú hích tài chính từ con số 119.3 tỷ đồng

Thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam giai đoạn hiện tại đang chứng kiến sự phân hóa rõ rệt. Khách hàng ngày càng khắt khe hơn trong việc lựa chọn các giải pháp tiếp cận nguồn vốn, ưu tiên hàng đầu cho các đơn vị hoạt động hợp pháp, rõ ràng về pháp lý và có tiềm lực tài chính dài hạn.

Trước bối cảnh đó, việc Happy Money hoàn tất quá trình tăng vốn điều lệ lên 119.3 tỷ đồng được đánh giá là một “cú hích” lớn. Con số này không chỉ mang ý nghĩa gia tăng quy mô vốn, mà còn thể hiện sự kiên định và cam kết đầu tư lâu dài của doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam.

Việc củng cố sức mạnh tài chính ở thời điểm này giúp dập tắt những hoài nghi về khả năng tăng trưởng của mô hình tài chính tiêu dùng, đồng thời tạo cơ sở vững chắc để Happy Money gia tăng hạn mức cung ứng vốn, đáp ứng nhu cầu tài chính ngày càng đa dạng của khách hàng.

Nền tảng tăng trưởng thực chất từ dư nợ 600 tỷ đồng

Việc Happy Money nâng vốn điều lệ lên 119.3 tỷ đồng không chỉ thể hiện sự gia tăng về nguồn lực tài chính, mà còn cho thấy bước chuyển mình có tính toán trong chiến lược phát triển, là kết quả tất yếu dựa trên đà tăng trưởng ổn định và hiệu quả kinh doanh thực tế trong thời gian qua. Tính đến thời điểm hiện tại, Happy Money đã xây dựng và vận hành thành công 60 chi nhánh trải dài tại nhiều tỉnh, thành phố lớn. Đáng chú ý, tổng dư nợ cho vay của toàn hệ thống đã ghi nhận cột mốc 600 tỷ đồng, được giải ngân để hỗ trợ nhóm khách hàng còn khó tiếp cận nguồn vốn.

Việc duy trì mức dư nợ 600 tỷ đồng phân bổ đồng đều trên 60 chi nhánh phản ánh mô hình vận hành khỏe mạnh. Chi phí vận hành và quản trị rủi ro tại từng phòng giao dịch được kiểm soát hiệu quả, chứng minh dòng vốn của Happy Money đang tìm đến đúng các nhu cầu thực, nhận được sự tin tưởng từ đông đảo khách hàng.

Chiến lược và lộ trình phát triển mạng lưới

Trước câu hỏi về định hướng sử dụng nguồn vốn 119.3 tỷ đồng, đại diện Happy Money - ông Ro Min Ho cho biết: Doanh nghiệp đã xây dựng lộ trình tích hợp giữa mở rộng hạ tầng vật lý và nâng cấp hạ tầng công nghệ.

Chiến lược tối ưu hóa và mở rộng mạng lưới phòng giao dịch

Bằng việc áp dụng phương thức vận hành chuyên sâu và kiểm soát chặt chẽ các rủi ro, Happy Money đặt mục tiêu chiến lược tiến tới cột mốc 100 chi nhánh hiện diện trên khắp các tỉnh thành toàn quốc vào năm 2027. Song song với đó, doanh nghiệp cũng tăng cường ứng dụng di động và hệ thống số hoá nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách hàng khi có nhu cầu tiếp cận nguồn vốn, ngay cả khi số lượng phòng giao dịch chưa quá nhiều.

Nâng cấp công nghệ và trải nghiệm khách hàng

Song song với hạ tầng mở rộng, một phần lớn nguồn vốn sẽ được phân bổ cho chiến lược chuyển đổi số:

- Nâng cấp ứng dụng di động (App) và tích hợp hệ thống phê duyệt khoản vay tự động nhằm rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi.

- Cải thiện không gian đón tiếp, nâng cao trải nghiệm thực tế của khách hàng tại quầy.

- Đầu tư chuyên sâu vào nguồn nhân lực nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp, tư vấn minh bạch và đúng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Giá trị bền vững cho người tiêu dùng và cộng đồng

Sự phát triển của Happy Money hướng tới việc giải quyết những bài toán thực tế trong hệ sinh thái tài chính tiêu dùng Việt Nam.

Bảo vệ quyền lợi người đi vay

Với hệ thống phòng giao dịch trực tiếp đáng tin cậy và tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định pháp luật, Happy Money cam kết:

- Hợp đồng tín dụng rõ ràng, không điều khoản ẩn.

- Minh bạch toàn bộ chi phí vay và lãi suất ngay từ khâu tư vấn.

- Đảm bảo sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng trong suốt quá trình đồng hành.

Bên cạnh đó, việc mở rộng thêm 40 chi nhánh trong thời gian tới cũng đồng nghĩa với việc Happy Money sẽ trực tiếp tạo ra hàng trăm việc làm mới cho lao động địa phương, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung.

HAPPY MONEY

Happy Money là hệ thống tài chính tiêu dùng và cầm cố tài sản nhanh chóng, minh bạch tại Việt Nam.

Website: https://happymoney.vn/

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