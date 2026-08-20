Cục Thuế triển khai Diễn đàn pháp luật và nghiệp vụ quản lý thuế

Ngày 5/8, Trong khuôn khổ Hội nghị trực tuyến cơ quan thuế toàn quốc tập huấn các chính sách thuế, nghiệp vụ quản lý thuế mới, Cục Thuế đã giới thiệu và triển khai Diễn đàn pháp luật và nghiệp vụ quản lý thuế (VNTAX FORUM) trên nền tảng số dành cho cán bộ, công chức toàn ngành Thuế.

Diễn đàn trao đổi pháp luật và nghiệp vụ quản lý thuế

Diễn đàn pháp luật và nghiệp vụ quản lý thuế là một trong những giải pháp nhằm đổi mới phương thức trao đổi chuyên môn, tăng cường chia sẻ tri thức và thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế. Diễn đàn được xây dựng để hỗ trợ công chức thuế cập nhật chính sách, trao đổi nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và giải đáp các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Diễn đàn được thiết kế với các chuyên mục chung, gồm: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn; Trao đổi chung; Hỏi đáp chính sách thuế/Nghiệp vụ quản lý thuế/Pháp chế/Ý kiến đóng góp xây dựng diễn đàn.

Một điểm đặc biệt của Diễn đàn, đó là việc thiết kế riêng một chuyên mục dành cho Thuế tỉnh, thành phố với mục tiêu tạo không gian để công chức toàn ngành Thuế chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi tình huống thực tiễn, phản ánh khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các ý kiến trao đổi là nguồn thông tin tham khảo trong nội bộ, góp phần tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị.

VNTax Forum được kỳ vọng sẽ là nền tảng hình thành “bách khoa toàn thư sống” giúp cán bộ, công chức ngành Thuế thống nhất trong thực thi pháp luật và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế

Theo đại diện Ban Chuyển đổi số (Cục Thuế), đáp ứng đúng chuẩn của một Forum hiện đại, Diễn đàn pháp luật và nghiệp vụ quản lý thuế (VNTAX FORUM) đã thiết kế và làm mới chuyên mục “Hỏi đáp” theo hướng tích hợp công nghệ số hiện đại để có thể tiếp nhận và giải đáp các câu hỏi về pháp luật và nghiệp vụ quản lý thuế theo cơ chế phân quyền. Trong đó, mỗi câu hỏi sẽ được chuyển đến bộ phận quản trị chuyên môn theo từng lĩnh vực để nghiên cứu và phối hợp với đơn vị liên quan trả lời trên cơ sở quy định của pháp luật và những nội dung hỏi đáp đã được xác nhận sẽ được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu số để phục vụ cán bộ, công chức thuế tra cứu thuận tiện, dễ dàng để sử dụng trong hoạt động chuyên môn.

Bên cạnh đó, các chuyên mục như: Lưu trữ dữ liệu số; Bản tin; Báo cáo;… được thiết kế theo trình tự thời gian và tính chất của thông tin cập nhật sẽ tạo điều kiện để cán bộ, công chức thuế thuận tiện trong tra cứu, chia sẻ thông tin và theo đại diện Ban Chuyển đổi số (Cục Thuế) thì các chuyên mục này được kỳ vọng về lâu dài sẽ là một điểm lưu trữ tương tự như tính năng Big Data dữ liệu số về pháp luật và nghiệp vụ quản lý thuế để phục vụ, hỗ trợ lâu dài cho cán bộ, công chức, trong đó có đội ngũ công chức thuế mới được tuyển dụng tra cứu, nghiên cứu, học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ.

Theo Ban Pháp chế, trong giai đoạn đầu, Diễn đàn tập trung vào ba nhóm chuyên đề gồm chính sách thuế, nghiệp vụ quản lý thuế và pháp chế. Nội dung trao đổi ưu tiên các lĩnh vực đang phát sinh nhiều vướng mắc trong thực tiễn như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, nghiệp vụ khai thuế, nộp thuế, công tác tố tụng, tuyên truyền và phổ biến chính sách pháp luật thuế.

Trong kế hoạch phát triển ứng dụng VNTAX FORUM, sau 3 tháng vận hành thí điểm, Diễn đàn sẽ được đánh giá kết quả vận hành, phạm vi trao đổi để tiếp tục được nghiên cứu, mở rộng phù hợp với yêu cầu thực tiễn nhu cầu thông tin nội bộ của ngành Thuế.

Phát biểu đánh giá về Diễn đàn pháp luật và nghiệp vụ quản lý thuế, Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh khẳng định, việc đưa Diễn đàn vào hoạt động đánh dấu bước tiến mới trong đổi mới phương thức trao đổi thông tin chuyên môn của ngành Thuế. Điều này không chỉ tạo môi trường kết nối giữa các đơn vị mà Diễn đàn còn góp phần hình thành hệ thống tri thức số dùng chung, lưu giữ và chia sẻ các quy định, tình huống nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn đã được chuẩn hóa, qua đó hỗ trợ công chức nâng cao chất lượng tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện pháp luật thuế, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hiện đại hóa ngành Thuế.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

“Thời gian qua nhiều chính sách thuế mới đã được ban hành với những nội dung sửa đổi, bổ sung quan trọng, tác động trực tiếp đến công tác quản lý thuế và việc thực hiện nghĩa vụ của người nộp thuế. Vì vậy, việc tổ chức Diễn đàn pháp luật và nghiệp vụ quản lý thuế là một giải pháp quan trọng trong việc quán triệt, phổ biến các quy định pháp luật mới và trao đổi kịp thời các vướng mắc (nếu có) trong quá trình triển khai. Lãnh đạo Cục Thuế kỳ vọng VNTAX FORUM sẽ đáp ứng được yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm nhận thức thống nhất và tổ chức thực hiện đúng quy định trong toàn ngành.” Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh nhấn mạnh.

Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh cũng lưu ý, cán bộ, công chức thuế cần chủ động sử dụng Diễn đàn như một kênh trao đổi chuyên môn thường xuyên; tích cực chia sẻ kinh nghiệm, phản ánh những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, các bộ phận quản trị chuyên môn phát huy vai trò đầu mối trong việc nghiên cứu, trao đổi và xác nhận nội dung trả lời; bảo đảm các thông tin đăng tải trên Diễn đàn có căn cứ pháp lý, chính xác, kịp thời và thống nhất. Trong thời gian triển khai thí điểm, các đơn vị chủ động phản ánh những khó khăn, vướng mắc và góp ý về nội dung, quy trình, chức năng của hệ thống để Cục Thuế tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng vận hành.

Theo kế hoạch, sau khi đánh giá kết quả vận hành, phạm vi trao đổi sẽ được nghiên cứu, mở rộng phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Từ tháng 8 đến hết tháng 10 năm 2026, Cục Thuế sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến để giới thiệu Diễn đàn, phổ biến Quy chế tổ chức và hoạt động, hướng dẫn sử dụng hệ thống, đồng thời tập huấn cơ chế trao đổi, hỏi đáp nghiệp vụ trước khi đưa Diễn đàn vào vận hành chính thức.