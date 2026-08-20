Xé nhãn chai, bất ngờ nhận 10 triệu đồng

Một chàng trai rời ghế nhà trường sớm để đi làm, một người phụ nữ bắt đầu công việc từ 5 giờ sáng và một cô gái trẻ có thu nhập khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng đều có chung một bất ngờ trong mùa hè này khi nhận giải Nhất trị giá 10 triệu đồng từ chương trình “Xé ngay trúng liền”.

Không chỉ 2 giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng đã tìm được chủ nhân, chương trình khuyến mãi “Xé ngay trúng liền” do Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ và Nước tăng lực Number 1 tổ chức tiếp tục ghi nhận thêm nhiều khách hàng trúng giải Nhất trị giá 10 triệu đồng tại nhiều địa phương trên cả nước.

Sau hai đợt quay số, danh sách khách hàng may mắn ngày càng được nối dài. Từ Khánh Hòa, TP.HCM đến Đắk Lắk, Đà Nẵng, Quảng Ninh..., Ban tổ chức đang tiếp tục liên hệ với những khách hàng có tên trong danh sách trúng thưởng để xác minh và hướng dẫn thủ tục nhận giải.

Điểm chung thú vị giữa những người may mắn này là họ không phải những nhân vật đặc biệt. Đó là những người đang đi làm, kinh doanh, mưu sinh và lo toan cho cuộc sống mỗi ngày. Với họ, phần thưởng 10 triệu đồng đến từ một hành động rất đơn giản: xé nhãn chai, gửi mã dự thưởng và thử vận may.

Người phụ nữ mở quán từ sáng sớm bất ngờ nhận giải

Câu chuyện của chị Đinh Kim Xuân ở TP.HCM lại gắn với công việc kinh doanh quán nước. Hằng ngày, chị thức dậy từ 5 giờ sáng, bắt đầu bán hàng và làm việc đến chiều trước khi trở về chăm sóc gia đình.

Chị Đinh Kim Xuân vui mừng nhận giải Nhất trị giá 10 triệu đồng nhờ tiếp thêm năng lượng mỗi ngày với Nước tăng lực Number 1. (Ảnh: NVCC).

Công việc kinh doanh café và nước giải khát khiến Number 1 cũng thường xuyên xuất hiện trong quán của chị. Chị sử dụng loại nước tăng lực này như một cách tiếp thêm năng lượng trong những ngày làm việc kéo dài.

Một lần thấy khách hàng xé nhãn chai để tham gia “Xé ngay trúng liền”, chị Xuân cũng thử làm theo. Vốn mỗi ngày bán rất nhiều chai Number 1 cho khách, chị không nghĩ có ngày mình lại trở thành người nhận cuộc gọi báo tin trúng giải.

“Ai dè trúng giải Nhất thiệt”, chị Xuân vui vẻ nhớ lại.

Cuối tháng 7, chị đã hoàn tất việc nhận 10 triệu đồng tiền thưởng. Thay vì sử dụng ngay, chị quyết định giữ lại khoản tiền này để dành cho gia đình.

“Tôi vẫn để nguyên số tiền đó. Buôn bán bây giờ cũng khó hơn trước nên cứ để dành, khi nào gia đình có việc cần thì dùng đến”, chị cho biết.

Với chị Xuân, phần thưởng không chỉ mang giá trị về vật chất mà còn tạo nên một niềm vui bất ngờ giữa cuộc sống vốn xoay quanh công việc và gia đình.

May mắn đầu đời của chàng trai đi làm từ năm 15 tuổi

Em Trần Trương Lộc là một trong những khách hàng đầu tiên may mắn trúng giải Nhất trị giá 10 triệu đồng khi tham gia chương trình "Xé ngay trúng liền" từ Nước tăng lực Number 1. (Ảnh: NVCC)

Trần Trương Lộc, ở Khánh Hòa, quyết định đi làm sau khi hoàn thành lớp 9 để có thể phụ giúp gia đình. Hơn một năm qua, Lộc làm nhân viên phục vụ tại một nhà hàng ở TP. Nha Trang.

Number 1 đã trở thành thức uống quen thuộc với chàng trai trẻ trong những ngày làm việc. Khi biết đến chương trình “Xé ngay trúng liền” qua Facebook, Lộc thử tham gia với tâm lý khá đơn giản, bởi em nghĩ rằng biết đâu mình sẽ gặp may.

Lộc xé nhãn chai, lấy mã và gửi tin nhắn tham gia. Điều em không ngờ là ngay lần đầu tiên, mã dự thưởng của mình đã mang về giải Nhất trị giá 10 triệu đồng.

“Đây là may mắn đầu tiên trong cuộc đời em. Mấy năm đi làm em chỉ biết cố gắng kiếm tiền từng ngày. Không ngờ chỉ từ một chai Number 1 quen thuộc lại nhận được món quà lớn như vậy”, Lộc chia sẻ.

Với số tiền nhận được, Lộc chưa sử dụng ngay mà dự định tiếp tục dành dụm để mua chiếc xe máy đầu tiên. Đây cũng là mục tiêu em đã ấp ủ từ lâu để việc đi làm và sinh hoạt hằng ngày thuận tiện hơn.

Khoản tiền bằng hơn ba tháng thu nhập

Tại Đắk Lắk, Phan Thị Lan Anh cũng có một trải nghiệm đáng nhớ khi tham gia “Xé ngay trúng liền”.

Đang làm nhân viên bán thời gian với thu nhập khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng, Lan Anh tình cờ nhìn thấy thông tin về chương trình trên nhãn chai Number 1. Tò mò, cô xé nhãn và gửi mã dự thưởng. Vài ngày sau, Lan Anh nhận được cuộc gọi thông báo trúng giải Nhất trị giá 10 triệu đồng.

“Đối với em, 10 triệu đồng là khoản tiền lớn hơn cả ba tháng lương”, Lan Anh chia sẻ.

Cô dự định tổ chức một bữa cơm nhỏ cùng gia đình để chia sẻ niềm vui, đồng thời dành một phần tiền mua một vài món mỹ phẩm yêu thích. Số còn lại được Lan Anh dự định gửi tiết kiệm cho những kế hoạch trong thời gian tới.

Nhờ tiếp năng lượng với Nước tăng lực Number 1, Phan Thị Lan Anh đã may mắn trúng giải Nhất trị giá 10 triệu đồng từ chương trình “Xé ngay trúng liền”. (Ảnh: NVCC).

“Nhờ một lần xé nhãn chai Number 1, tham gia chương trình mà em có thêm động lực để tiếp tục cố gắng và tin rằng cuộc sống luôn có những điều tốt đẹp”, Lan Anh nói.

Ba khách hàng, ba hoàn cảnh và những dự định khác nhau sau khi nhận giải. Với Lộc, đó là chiếc xe máy đầu tiên. Với chị Xuân, khoản tiền được giữ lại để phòng khi gia đình cần. Còn Lan Anh muốn dành một phần cho gia đình, một phần cho bản thân và phần còn lại cho những kế hoạch phía trước.

Những câu chuyện này cho thấy phía sau mỗi giải thưởng là một niềm vui rất riêng. Điều bắt đầu từ một hành động đơn giản với sản phẩm quen thuộc đã trở thành khoảnh khắc đáng nhớ đối với những người vốn đang bận rộn với công việc và cuộc sống thường ngày.

Nhiều giải thưởng vẫn đang chờ được trao

Đến nay, Ban tổ chức đã xác nhận và trao giải cho nhiều khách hàng trúng giải Nhất trị giá 10 triệu đồng tại Khánh Hòa, TP.HCM... Trong khi đó, các khách hàng trúng thưởng tại TP.HCM, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Đồng Nai và một số địa phương khác đang được hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục để nhận giải theo đúng thể lệ.

Ban tổ chức cho biết vẫn đang tiếp tục liên hệ, xác minh thông tin và hướng dẫn những khách hàng trúng thưởng hoàn tất hồ sơ nhận giải.

Vẫn còn 1 giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng; 10 giải Nhất, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng cùng hàng chục ngàn giải thẻ cào điện thoại giá trị đang chờ khách hàng may mắn trúng thưởng.

Với chương trình “Xé ngay trúng liền”, những chiếc nhãn chai có thông tin khuyến mãi vẫn đang được người tiêu dùng tiếp tục xé, những mã dự thưởng mới vẫn được gửi về mỗi ngày. Cùng với đó, danh sách những người may mắn nhận giải Nhất cũng tiếp tục được cập nhật.

Có thể với nhiều người, việc xé một chiếc nhãn chai và gửi một mã dự thưởng chỉ là một hành động rất nhỏ. Nhưng với những khách hàng đã nhận giải, khoảnh khắc ấy lại trở thành một kỷ niệm đáng nhớ trong mùa hè này.