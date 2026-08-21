Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Giá vàng hôm nay (21/8): Bất ngờ giá mua vào SJC

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay, giá vàng trong nước tăng nhẹ. Theo đó, vàng miếng SJC lên trên mốc 146 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, giá mua vào vàng miếng SJC hiện ngang bằng giá thế giới.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 100.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu… đồng loạt tăng nhẹ giá vàng miếng SJC lên mốc 146,6 triệu đồng/lượng.

s2.jpg
Giá vàng miếng SJC mua vào ngang giá thế giới.

Giá vàng nhẫn có mức tăng khác nhau giữa các đơn vị. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý có giá 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng, tăng 100.00 đồng/lượng so với sáng qua; vàng nhẫn SJC 143,1 - 146,1 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 144-148 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 143,9 - 147,9 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.532 USD/ounce, tăng 33 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 143,6 triệu đồng/lượng.

Như vậy, hiện giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 3 triệu đồng/lượng bán ra và giá vàng mua vào bằng nhau. Trong khi đó, giá vàng nhẫn có đơn vị mua vào đang cao hơn thế giới.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 20/8 ở mức 25.600 đồng/USD, tăng 10 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 25.920 - 26.300 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 40 đồng chiều mua vào và 70 đồng chiều bán ra so với sáng qua.

Trên thị trường tự do, giá USD được giao dịch quanh mức 25.860 - 25.910 đồng/USD, tăng 10 đồng cả chiều mua và so với sáng qua.

Ngọc Mai
#giá vàng #SJC #vàng thế giới #tỷ giá #vàng miếng #tăng giá #chênh lệch #mua bán

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe