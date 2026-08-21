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Kinh tế

Trước APEC 2027, Phú Quốc có thêm lợi thế từ hệ sinh thái nghỉ dưỡng và giải trí tích hợp

P.V

Việc được lựa chọn đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 đang đưa Phú Quốc vào giai đoạn tăng tốc phát triển hạ tầng và dịch vụ để đáp ứng yêu cầu của một sự kiện quốc tế quy mô lớn. Cùng với đà tăng trưởng của du lịch quốc tế, đây được xem là cơ hội để Đảo Ngọc nâng tầm vị thế từ một điểm đến nghỉ dưỡng nổi tiếng trở thành điểm đến có khả năng phục vụ đa dạng nhu cầu của du khách toàn cầu.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, Phú Quốc đã đón hơn 6,8 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế vượt 1,5 triệu lượt, tăng hơn 53% so với cùng kỳ năm trước. Đảo Ngọc cũng tiếp tục được Expedia đưa vào danh sách 10 hòn đảo hấp dẫn nhất thế giới năm 2026, bên cạnh nhiều điểm đến nổi tiếng như Saint Lucia, Porto Santo, Praslin hay Palawan.

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Chỉ trong 7 tháng đầu năm 2026, Phú Quốc đã đón hơn 6,8 triệu lượt khách

Để chuẩn bị cho APEC 2027, Phú Quốc đang tập trung hoàn thiện nhiều hạng mục hạ tầng trọng điểm, trong đó có mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, xây dựng Trung tâm Hội nghị APEC và nâng cấp hệ thống giao thông kết nối. Những thay đổi này không chỉ phục vụ sự kiện quốc tế quy mô lớn mà còn tạo nền tảng dài hạn để nâng cao năng lực tiếp cận, tổ chức sự kiện và phát triển du lịch của đảo.

Khi năng lực hạ tầng được nâng cấp, bài toán tiếp theo của Phú Quốc là xây dựng hệ thống sản phẩm và dịch vụ đủ đa dạng để tương xứng với vị thế của một điểm đến quốc tế. Bởi với các nhóm khách như đại biểu, doanh nhân, khách MICE hay du khách quốc tế, một chuyến đi không chỉ xoay quanh lưu trú và cảnh quan mà ngày càng bao gồm nhiều nhu cầu như ẩm thực, hội họp, sự kiện, mua sắm và giải trí.

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Toàn cảnh đại công trường APEC Phú Quốc

Đây cũng là bối cảnh làm nổi bật vai trò của mô hình nghỉ dưỡng tích hợp (Integrated Resort). Tại khu vực Bãi Dài, Corona Resort & Casino được phát triển theo mô hình này, kết hợp nhiều nhóm dịch vụ trong cùng một quần thể, từ lưu trú, ẩm thực, hội họp, sự kiện đến các hoạt động giải trí và vui chơi có thưởng.

Với cách tiếp cận tích hợp, du khách có thể đáp ứng nhiều nhu cầu trong cùng một hành trình thay vì phải di chuyển giữa nhiều điểm đến. Mô hình này cũng tạo thêm lựa chọn cho các dòng khách quốc tế và khách MICE, đồng thời góp phần mở rộng thời gian hoạt động của điểm đến sang buổi tối.

Kinh tế đêm đang trở thành một cấu phần ngày càng quan trọng trong hệ sinh thái du lịch của nhiều thành phố trên thế giới. Khi du khách có thêm lựa chọn về ẩm thực, mua sắm, giải trí và các hoạt động về đêm, điểm đến có thể kéo dài thời gian trải nghiệm và tạo thêm giá trị cho mỗi chuyến đi. Với Phú Quốc, sự phát triển của các mô hình nghỉ dưỡng và giải trí tích hợp có thể góp phần bổ sung lớp trải nghiệm này.

Bên cạnh thị trường quốc tế, hành lang pháp lý mới cũng mở rộng dư địa cho thị trường trong nước. Từ ngày 26/11/2025, theo Nghị quyết số 08/2025/NQ-CP, công dân Việt Nam từ đủ 21 tuổi, có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng mỗi tháng trở lên và đáp ứng các điều kiện theo quy định được tham gia chơi casino tại một số dự án được cấp phép, trong đó có Phú Quốc. Corona Resort & Casino chính thức là đơn vị đầu tiên được phép đón người Việt Nam đủ điều kiện tham gia theo quy định hiện hành.

Corona Resort & Casino chính thức là đơn vị đầu tiên được phép đón người Việt Nam đủ điều kiện tham gia theo quy định hiện hành.

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Công dân Việt Nam từ đủ 21 tuổi đáp ứng điều kiện pháp luật được phép chơi casino tại Phú Quốc

APEC 2027 vì vậy không chỉ đặt ra yêu cầu hoàn thiện hạ tầng phục vụ một sự kiện quốc tế, mà còn tạo động lực để Phú Quốc nâng cấp toàn diện năng lực điểm đến. Cùng với sân bay, giao thông và các công trình phục vụ APEC, sự hiện diện của những hệ sinh thái nghỉ dưỡng và giải trí tích hợp cho thấy Đảo Ngọc đã có thêm những sản phẩm sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

P.V
#Phú Quốc #APEC 2027 #hệ sinh thái nghỉ dưỡng #giải trí #du lịch quốc tế #Casino #đảo Ngọc

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