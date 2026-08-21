Kết nối hạ tầng Chu Lai - Đà Nẵng mở rộng dư địa phát triển logistics miền Trung

Trong xu thế dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đang đứng trước cơ hội lớn để khẳng định vị thế là một trung tâm logistics quan trọng của cả nước. Để hiện thực hóa mục tiêu này, việc quy hoạch, phân bổ nguồn hàng hợp lý và kết nối đồng bộ các hạ tầng cảng biển lớn tại Đà Nẵng, trong đó có Cảng quốc tế Chu Lai, đang mở ra một không gian phát triển tối ưu hơn cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Bước chuẩn bị chủ động từ những cửa ngõ kinh tế

Làn sóng đầu tư và khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu ngày càng lớn đang thúc đẩy các cửa ngõ hàng hải miền Trung không ngừng nâng cấp. Việc Dự án luồng Cửa Lở được Đà Nẵng chấp thuận đầu tư là một bước tiến cho thấy tầm nhìn dài hạn, hướng đến nâng cao năng lực tiếp nhận các tàu container tải trọng lớn và mở rộng hành lang kinh tế hướng biển.

Trong xu hướng phát triển đó, sự kết nối mang tính bổ trợ giữa Đà Nẵng và khu vực Chu Lai đang mở ra dư địa lớn cho hoạt động logistics toàn vùng. Nằm tại trung tâm vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Cảng quốc tế Chu Lai là đầu mối logistics quan trọng kết nối nguồn hàng từ miền Trung, Tây Nguyên, Nam Lào và Bắc Campuchia ra các tuyến hàng hải quốc tế. Chu Lai sở hữu những điều kiện thuận lợi để bổ trợ năng lực khai thác cho hệ thống cảng biển khu vực. Với quỹ đất phát triển lớn và hạ tầng giao thông kết nối thuận lợi, Chu Lai đang từng bước gia tăng vai trò trong mạng lưới logistics của miền Trung.

Được quy hoạch và đầu tư đồng bộ theo mô hình hệ sinh thái logistics tích hợp, Cảng quốc tế Chu Lai sở hữu hệ thống cầu bến, kho bãi, trung tâm logistics và mạng lưới vận tải đa phương thức. Hiện nay, cảng có khả năng tiếp nhận tàu hàng đến 50.000 DWT, đồng thời khai thác các tuyến vận tải nội địa và quốc tế kết nối trực tiếp với nhiều thị trường trọng điểm tại châu Á.

Hệ sinh thái logistics liên vùng bền vững

Với kết nối hạ tầng đồng bộ, các luồng hàng xuất nhập khẩu tại miền Trung hiện đang được định tuyến một cách khoa học hơn. Khối lượng hàng hóa xuất khẩu quy mô lớn từ các khu công nghiệp, Tây Nguyên và khu vực liên vận Lào - Campuchia có thể chủ động lựa chọn các phương án luân chuyển phù hợp.

Trong bối cảnh đó, hạ tầng logistics tại Chu Lai giữ vai trò mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực với hệ thống kho bãi quy mô lớn, bãi container chuyên dụng, dịch vụ đóng rút hàng, kiểm hóa tập trung cùng đội xe vận tải container và vận tải lạnh chuyên tuyến. Nhờ đó, Cảng quốc tế Chu Lai có khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu vận chuyển từ hàng công nghiệp, linh kiện cơ khí đến nông sản, trái cây xuất khẩu và hàng lạnh.

Bên cạnh năng lực hạ tầng, khu vực Chu Lai đón nguồn hàng ngày càng gia tăng nhờ vị trí kết nối trực tiếp với các khu công nghiệp miền Trung, trung tâm sản xuất tại Tây Nguyên và dòng hàng liên vận xuyên biên giới từ Lào, Campuchia. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành các tuyến vận tải ổn định, gia tăng tần suất khai thác tàu quốc tế, đồng thời rút ngắn quãng đường vận chuyển đến cảng biển, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trong khu vực.

Sự cộng hưởng giữa dự án luồng Cửa Lở tại Đà Nẵng và năng lực khai thác ngày càng hoàn thiện của Cảng quốc tế Chu Lai không chỉ góp phần nâng cao năng lực thông quan hàng hóa của miền Trung mà còn tạo nên một mạng lưới logistics liên kết hiệu quả giữa các trung tâm kinh tế trong khu vực. Khi các cảng biển được quy hoạch và khai thác theo hướng bổ trợ, đồng bộ, miền Trung sẽ hình thành một hành lang logistics hiện đại, đủ sức đón nhận các dòng hàng xuất nhập khẩu quy mô lớn và tạo nền tảng để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và quốc tế.