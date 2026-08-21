Dòng tiền ồ ạt vào nhóm chứng khoán trước giờ đón tin nâng hạng

TPO - Chứng khoán khép lại tuần giao dịch bằng một phiên bứt phá mạnh, VN-Index tăng gần 34 điểm. Đáng chú ý, hàng loạt cổ phiếu chứng khoán đồng loạt tăng kịch trần trong bối cảnh giới đầu tư đang hướng sự chú ý tới kết quả rà soát của FTSE Russell.

Chốt phiên hôm nay (21/8), VN-Index tăng 33,88 điểm (1,95%) lên 1.768,12 điểm. Thanh khoản cũng cải thiện rõ rệt, với giá trị giao dịch trên HoSE hơn 18.300 tỷ đồng.

Sắc xanh phủ rộng bảng điện khi có tới 245 mã tăng, 18 mã tăng hết biên độ, trong khi chỉ 68 mã giảm. Nhóm chứng khoán là tâm điểm khi SSI, VND, ORS, CTS, VDS, VCI, VIX cùng tăng trần.

Loạt cổ phiếu chứng khoán tăng trần.

Không chỉ chứng khoán, nhóm ngân hàng và bất động sản cũng đồng loạt khởi sắc. ACB tăng 3,64%, VPB tăng 3,21%, BID tăng 2,93%, MBB tăng 2,71%, trong khi VHM tăng 3,17%, VRE tăng 4,76%, DXG tăng 6,45% và DIG tăng 6,8%. VIC tăng 1,49% nhưng vẫn là cổ phiếu đóng góp lớn nhất cho đà tăng của VN-Index.

Khối ngoại cũng đảo chiều mua ròng sau chuỗi phiên bán ra, với giá trị mua ròng trên toàn thị trường khoảng 62 tỷ đồng. SSI, SHB, MSN và PNJ nằm trong nhóm được mua ròng đáng chú ý.

Giao dịch tích cực hôm nay diễn ra ngay trước thời điểm FTSE Russell công bố kết quả rà soát bán niên bộ chỉ số FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS). Theo lịch, thông tin dự kiến được công bố từ ngày 21/8, ngay trước cột mốc Việt Nam bắt đầu quá trình chuyển từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp vào ngày 21/9 tới.

Đây được xem là một trong những sự kiện quan trọng nhất với thị trường Việt Nam trong năm nay. Nếu các kịch bản dự báo được hiện thực hóa, dòng vốn từ các quỹ bám theo FTSE GEIS có thể tạo lực cầu đáng kể cho nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Chứng khoán BIDV (BSC) ước tính khoảng 28 cổ phiếu có thể hưởng lợi từ dòng vốn chuyển đổi, với tổng quy mô khoảng 1,32 tỷ USD qua bốn đợt. VIC được dự báo dẫn đầu với khoảng 459 triệu USD, tiếp theo là VHM gần 169 triệu USD và HPG khoảng 79 triệu USD. Trong khi đó, Yuanta đưa ra ước tính cao hơn, với khoảng 1,5 tỷ USD có thể được phân bổ vào 27 cổ phiếu trong toàn bộ lộ trình.

Ngoài các mã lớn như VIC, VHM, HPG, VPB, MSN, VCB, SSI và VNM, một số cổ phiếu như MCH, VPL, MSB, HCM cũng được kỳ vọng có khả năng được bổ sung vào các bộ chỉ số.