Đề xuất giảm thuế cho người làm công ăn lương, mở rộng hỗ trợ doanh nghiệp

TPO - Đại biểu Quốc hội đề xuất giảm thuế thu nhập cá nhân hoặc nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người làm công ăn lương, đồng thời mở rộng hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh cần thúc đẩy tiêu dùng, phục hồi và tăng trưởng kinh tế.

Chiều 21/8, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp.

Tại phiên thảo luận, đại biểu Trần Hoàng Ngân (TPHCM) chưa hoàn toàn đồng thuận với phương án chỉ áp dụng một mức giảm 30% và đề nghị nâng mức hỗ trợ.



Đại biểu Trần Hoàng Ngân.

Theo ông, tình hình thu ngân sách nhà nước vẫn tích cực, trong 7 tháng đạt khoảng 1,935 triệu tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, tương đương tăng thêm khoảng 250.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, theo báo cáo của Chính phủ, tổng số giảm thu khi thực hiện chính sách giảm thuế dự kiến khoảng 6.700 tỷ đồng, trong đó năm 2026 khoảng 3.200 tỷ đồng và năm 2027 khoảng 3.500 tỷ đồng.

Từ đó, ông Trần Hoàng Ngân cho rằng, có thể cân nhắc dành thêm nguồn lực, mở rộng đối tượng để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, nhất là trong giai đoạn cần tiếp tục thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế.

Sợ thủ tục, sợ chi phí tuân thủ hơn cả số tiền thuế phải nộp

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân lưu ý, chính sách thuế đối với hộ kinh doanh là vấn đề cần được xử lý thận trọng nhưng cũng phải quyết liệt, nhất là trong bối cảnh đang đổi mới phương thức quản lý thuế và khuyến khích các hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển đổi, phát triển thành doanh nghiệp.

Đại biểu Nguyễn Văn Thân.

Qua thực tế, đại biểu Nguyễn Văn Thân nhận định, điều nhiều hộ kinh doanh lo ngại hiện nay không hẳn chỉ là số tiền thuế phải nộp mà còn là các thủ tục đi kèm khi chuyển đổi phương thức quản lý. Các yêu cầu về hóa đơn, chứng từ, sổ sách, kế toán hay việc xác định chi phí có thể trở thành gánh nặng đối với những hộ kinh doanh nhỏ, nhất là các hộ bán hàng nhỏ lẻ.

“Có khi người ta sợ thủ tục, sợ chi phí tuân thủ còn hơn cả số thuế phải nộp. Điều quan trọng là phải xây dựng phương thức quản lý thuế đơn giản, minh bạch và dễ thực hiện. Người thuộc diện chịu thuế phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, nhưng cách xác định và kê khai thuế không nên quá phức tạp", ông nói.

Trong khi đó, đại biểu Lê Thị Thanh Lam (Cần Thơ) đề nghị xem xét giảm thuế thu nhập cá nhân (hoặc nâng mức giảm trừ gia cảnh) đối với cả nhóm cá nhân làm công ăn lương có thu nhập chịu thuế ở bậc thấp (bậc 1 đến bậc 3).

Theo bà Lam, nhóm này cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lạm phát và chi phí sinh hoạt tăng cao, việc giảm bớt gánh nặng thuế sẽ giúp kích cầu tiêu dùng nội địa trực tiếp.