Thấy gì khi HIEUTHUHAI trở thành cổ đông của DatVietVAC?

TPO - Chuyện nghệ sĩ trở thành cổ đông công ty chủ quản không hiếm trong ngành giải trí quốc tế. Gần một thập kỷ trước, SM Entertainment đã trao cổ phần cho hàng chục nghệ sĩ. Big Hit làm điều tương tự với BTS trước ngày lên sàn.

Tại sự kiện giới thiệu cơ hội đầu tư của DatVietVAC vào tháng 8/2026, HIEUTHUHAI xuất hiện với hai vai trò. Anh là nghệ sĩ đã đồng hành cùng công ty hơn 5 năm, từ một gương mặt trẻ trở thành một trong những nghệ sĩ nổi bật nhất thị trường. Anh đồng thời là cổ đông của doanh nghiệp đứng sau hành trình đó.

Trước các nhà đầu tư, nam nghệ sĩ nhắc đến “Thái tử VieON”, biệt danh thường được cộng đồng mạng sử dụng, nhưng cho rằng mình đã có một danh xưng thiết thực hơn. “Cổ đông DatVietVAC. Tôi rất thích cái tên này và tự hào vì nó. Với tôi, đây là lời khẳng định và niềm tin rất lớn tôi đặt vào DatVietVAC. Từ ngày đầu đến hiện tại, niềm tin đó chưa vơi đi chút nào, chỉ tăng lên thêm”, HIEUTHUHAI chia sẻ.

Điều khiến dư luận chú ý không chỉ nằm ở danh xưng “cổ đông”, mà ở sự thay đổi trong mối quan hệ giữa nghệ sĩ và doanh nghiệp.

Điểm đáng chú ý không nằm ở việc một nghệ sĩ sở hữu cổ phiếu. Nghệ sĩ, như bất kỳ nhà đầu tư nào, có thể phân bổ tài sản vào nhiều doanh nghiệp. Điều khác biệt xuất hiện khi doanh nghiệp họ lựa chọn lại chính là nơi trực tiếp đầu tư nguồn lực, phát triển sự nghiệp và khai thác giá trị thương mại do nghệ sĩ cùng tạo ra.

Khi đó, quan hệ nghệ sĩ và công ty bắt đầu xuất hiện thêm một lớp lợi ích: lợi ích của người sở hữu. Đây là mô hình đã được những công ty giải trí hàng đầu thế giới sử dụng từ hơn một thập kỷ trước.

Mô hình không mới trong ngành giải trí thế giới

Theo thông báo của công ty trên hệ thống DART của Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc, vào tháng 3/2012, SM Entertainment thực hiện một đợt phát hành cổ phiếu dành cho 48 ca sĩ và diễn viên thuộc công ty, trị giá khoảng 980 triệu won. Số cổ phiếu này được chào bán cho những nghệ sĩ như BoA, Kangta cùng các thành viên TVXQ, Super Junior, Girls’ Generation, SHINee và f(x).

Trong khi đó, Kangta đi xa hơn vai trò của một nghệ sĩ biểu diễn. Anh trở thành giám đốc sáng tạo, nhà sản xuất, thành viên hội đồng quản trị không đăng ký và đến năm 2025 phụ trách hãng nhạc SMArt trực thuộc SM. Quá trình này cho thấy một nghệ sĩ có thể lần lượt tham gia vào nhiều lớp giá trị của doanh nghiệp, từ biểu diễn, sáng tạo đến sản xuất và quản lý.

Đến năm 2020, mô hình này xuất hiện ở quy mô lớn hơn khi Big Hit Entertainment, nay là HYBE, chuẩn bị niêm yết. Trước IPO, nhà sáng lập Bang Si-hyuk trao tổng cộng 478.695 cổ phiếu phổ thông cho bảy thành viên BTS, tương đương giá trị khoảng 9,23 tỷ won. Hồ sơ niêm yết được Reuters dẫn lại nêu rõ số cổ phần này được trao nhằm củng cố quan hệ đối tác dài hạn với các nghệ sĩ chủ chốt.

Tại Hàn Quốc, việc nghệ sĩ trở thành cổ đông của doanh nghiệp giải trí đã được triển khai từ hơn một thập kỷ trước.

Gắn lợi ích của nghệ sĩ với giá trị doanh nghiệp

Những trường hợp trên phản ánh sự thay đổi trong cách nghệ sĩ nhìn nhận giá trị nghề nghiệp. Trong mô hình giải trí dựa trên IP, thu nhập biểu diễn hay cát-xê chủ yếu phản ánh giá trị của từng hợp đồng hoặc dự án. Trong khi đó, sức hút của nghệ sĩ có thể tham gia tạo giá trị trên nhiều lớp doanh thu hơn - từ âm nhạc, nội dung, concert, quảng cáo đến merchandise và fandom. Từ đó, mở ra khả năng để nghệ sĩ tham gia vào một lớp giá trị khác: phần tăng trưởng của doanh nghiệp mà họ đồng hành tạo ra.

Với nhà đầu tư, đây trước hết là một cơ chế gia tăng sự đồng thuận về lợi ích kinh tế. Nghệ sĩ vừa góp phần tạo doanh thu, vừa có động lực quan tâm đến kết quả dài hạn của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp phát triển có thể tạo thêm giá trị cho cổ đông, trong đó có nghệ sĩ; đồng thời, nghệ sĩ tiếp tục là một trong những lực lượng trực tiếp tạo ra nội dung, sức hút và doanh thu cho hệ sinh thái. Như vậy, bên cạnh thu nhập từ hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ có thêm một lớp lợi ích kinh tế gắn với giá trị và kết quả phát triển của doanh nghiệp.

Trong trường hợp HIEUTHUHAI, quyết định trở thành cổ đông được đưa ra sau hơn 5 năm trực tiếp trải nghiệm hệ sinh thái DatVietVAC.

Cổ phần, tất nhiên, không phải bảo chứng cho sự gắn bó lâu dài. Tuy nhiên, việc cùng sở hữu tạo thêm một nền tảng để hai bên tiếp tục hợp tác khi mục tiêu không còn giới hạn ở một mùa chương trình hay một bản hợp đồng. Chất lượng quản lý, cơ hội nghề nghiệp, quyền lợi kinh tế và không gian sáng tạo vẫn là những yếu tố quyết định.

Nhìn từ SM, HYBE, việc nghệ sĩ bước vào cơ cấu cổ đông, logic phía sau mô hình này khá nhất quán. Điều đáng chú ý nằm ở sự thay đổi của quan hệ kinh tế: từ người nhận thu nhập từ phía công ty, sang người đồng hành, chia sẻ thành quả tăng trưởng.

Trường hợp HIEUTHUHAI tại DatVietVAC có thể được nhìn theo khung tham chiếu đó Tuy nhiên, giá trị thực sự của mô hình không phải nằm ở danh xưng “nghệ sĩ - cổ đông”, mà phụ thuộc vào cách quyền sở hữu được hình thành, mức độ lợi ích gắn kết và năng lực doanh nghiệp biến sức hút của nghệ sĩ thành giá trị kinh tế bền vững.