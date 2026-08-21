“Kế hoạch CM12” – Từ chuyên án có thật đến bộ phim phản gián hấp dẫn lôi cuốn trên màn ảnh nhỏ

Điện ảnh Công an Nhân dân trân trọng giới thiệu bộ phim truyền hình dài tập “KẾ HOẠCH CM12”, được xây dựng dựa trên chuyên án CM12 - một trong những chuyên án phản gián tiêu biểu trong lịch sử đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia.

"KẾ HOẠCH CM12" tái hiện cuộc đấu trí đầy cam go giữa lực lượng An ninh nhân dân và các tổ chức phản động lưu vong trong những năm đầu thập niên 1980. Không chỉ khắc họa những cuộc đấu trí căng thẳng, "KẾ HOẠCH CM12" còn làm nổi bật bản lĩnh, trí tuệ và sự hy sinh thầm lặng của những cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong hành trình bảo vệ an ninh Tổ quốc từ những ngày đầu đất nước thống nhất.

Phim "KẾ HOẠCH CM12" lấy cảm hứng từ truyện ký “CM12 – Phía sau kế hoạch phản gián” của Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức, nguyên Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ 1, Tổng cục An ninh, Bộ Công an, kể về chuyên án có thật của Lực lượng CAND đấu tranh với tổ chức phản động lưu vong quốc tế do Lê Quốc Tuý và Mai Văn Hạnh cầm đầu từ năm 1980-1988. Đây là một trong những chiến công đặc biệt xuất sắc của Lực lượng CAND sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Để đưa một chuyên án đặc biệt lên màn ảnh, ê-kíp sản xuất đã dành nhiều công sức nghiên cứu tư liệu, phục dựng bối cảnh, phục trang, phương tiện và đạo cụ phù hợp với thời kỳ những năm 1980.

Không lựa chọn cách kể đơn thuần về những cuộc truy bắt hay đối đầu bằng vũ lực, bộ phim tập trung khai thác những màn đấu trí “không tiếng súng”, những cuộc đấu tranh nghiệp vụ đầy căng thẳng và đặc biệt là thế giới nội tâm của những cán bộ an ninh phải hoạt động bí mật, chấp nhận sống trong sự nghi ngờ và hiểm nguy để hoàn thành nhiệm vụ, nơi ranh giới giữa thành công và thất bại đôi khi chỉ nằm ở một sơ suất nhỏ.

Bên cạnh đó là câu chuyện về những người từng lầm đường nhưng được cảm hóa, mở ra cơ hội trở về. Bộ phim không chỉ tái hiện chiến thắng về nghiệp vụ mà còn nhấn mạnh tính nhân văn, sức mạnh của lòng dân và niềm tin vào con đường chính nghĩa.

Bộ phim gồm 16 tập, thời lượng 30 phút/tập, do Điện ảnh Công an Nhân dân sản xuất, với sự hỗ trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank). Phim do Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu đồng đạo diễn. Bộ phim có sự tham gia của dàn diễn viên tên tuổi như Linh Trung, Quốc Tân, Huỳnh Kiến An, nghệ sĩ Thanh Hiền, Ngô Thành Tá, Huy Khánh, Dương Hoàng Anh, Sỹ Toàn, Thuỵ Hoà, Bảo Định, Ray Nguyễn... Các nhân vật trong phim được xây dựng dựa trên những nguyên mẫu và tư liệu lịch sử liên quan đến chuyên án.

🌻 "KẾ HOẠCH CM12" sẽ được phát sóng trên 2 kênh ANTV và HTV 7 như sau:

🔺Kênh ANTV: 21h10' thứ 7, chủ nhật hàng tuần - bắt đầu từ ngày 22 và 23/8/2026 (tuần 2 tập).

🔺Kênh HTV 7: 19h30' thứ 7, chủ nhật hàng tuần - bắt đầu từ ngày 05 và 06/9/2026.