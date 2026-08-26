Tùng Dương 'đốt cháy' 40.000 khán giả

TPO - Ca sĩ Tùng Dương thể hiện 2 ca khúc "Đường đến ngày vinh quang" và "Khát vọng vinh quang" trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan tối 26/8.